Indignación, resignación e incluso un poco de sorna entre los pasajeros del AVE que debería haber salido de Madrid a las diez y media de la mañana y llegado a Asturias a las una y media de este domingo. Al final, por problemas en el enganche entre los convoyes (iban dos debido a la demanda para viajar a la región por las fechas navideñas), el tren salió de Madrid a las doce y media del mediodía y llegó a las cuatro menos cinco de la tarde, dos horas y media después, debido además a paradas bastante prolongadas en León.

"Solo sé que el otro día el Rey y Pedro Sánchez seguramente llegaron a la hora; nosotros, no", se quejó el escritor, traductor e investigador hispano-francés Luis Español Bouché. "Hoy le hacían un homenaje a mi madre en el Auditorio Príncipe Felipe y menos mal que cogí el tren con antelación. Si no, no llegamos. Yo estaba acostumbrado a que en España había tres cosas que funcionaban: los toros, las misas y Renfe, porque los trenes siempre salían a su hora. Ahora veo que solo van a ser dos", añadió.

"Es bastante vergonzoso", decía por su parte el game developer Julio Arrontes. "Siempre que cojo el Ave a Asturias siempre pasa lo mismo, hay retrasos", añadió. "Siempre que viajaba a Madrid eran cinco horas exactas, tanto en tren como en ALSA. Hoy cinco horas y media, la verdad es que no noto la diferencia. Va la cosa a peor. Y más que de los retrasos, me quejo de que en ningún momento nos informaron de nada. Estuvimos metidos en el tren en Madrid sin que nadie nos dijese nada. Es un poco de lío. Están de pruebas y lo entiendo, pero es que podían haber explicado algo. En el tren venía mucha gente mayor", dijo por su parte Vanesa Laviana, de El Entrego, quien admitió no obstante que la ida a Madrid había ido sin problema alguno.

Lo mismo aseguró Milbana Carvalho. "La ida de Oviedo a Madrid fue superpuntual y genial todo, en tres horas exactas estaba en Madrid. Pero lo de hoy ha sido un caos. No solo estuvimos dos horas parados en Madrid. Luego en León, otros veinte minutos. Yo iba sin prisa, pero había otros pasajeros que perdieron enlaces, o no pudieron llegar a tiempo para la comida de empresa o de familia. La que salió beneficiada fue la cafetería del tren, que agotó las existencias. En definitiva, Madrid-Oviedo, cinco horas en AVE, maravilloso, estamos peor que antes, surrealista", aseguró.