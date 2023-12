Isidro F. Rozada: 70 amigos para 80 años

Una tremenda y grata sorpresa se llevó ayer el expresidente del Partido Popular de Asturias, Isidro Fernández Rozada. Pasadas las dos y media de la tarde, llegó a un restaurante situado en las afueras de Oviedo pensando en una comida familiar e íntima, y se encontró con que le esperaban 70 personas, entre ellas muchos amigos de toda la vida. Esos 60 adultos y 10 niños querían celebrar con el veterano político su 80º cumpleaños.

"¿Alguien puede imaginarse que no me haya enterado en absoluto de todo este montaje? Es una sorpresa. A ver qué se me ocurre para el discurso. Porque, con toda esta gente aquí, ¿cómo no voy a decir algo?", comentaba Rozada –nacido en La Cerezal (Santa Bárbara, San Martín del Rey Aurelio), el 23 de diciembre de 1943– una vez repuesto del primer susto.

No era una comida del partido, sino de amigos. Del PP sólo estaban la que durante muchos años fue secretaria técnica de la formación, María Millán, y Ramón García Cañal, vicepresidente del Gobierno regional con el Gobierno de Sergio Marqués. "Empecé con Isidro en el partido en 1982 y estuve con él los 16 años en los que fue presidente. Tengo un recuerdo muy bueno. Empezamos cuando todo era manual, sin ordenadores. Era un clima muy familiar. Isidro siempre fue muy padre", destacó María Millán.

Allí estaba el pediatra Daniel Coto, quien trató de ocultar su coche para que, al llegar al aparcamiento, el homenajeado no se diera cuenta antes de tiempo de la que le esperaba dentro: "A Isidro nunca le gustó celebrar el cumpleaños. Es más, si lo felicitabas, se ofendía. Sin embargo, el santo, san Isidro, siempre le encantó celebrarlo". También asistió otro pediatra y catedrático, José López Sastre. Y los catedráticos de Álgebra Consuelo Martínez y Santos González.

Pero el grueso del grupo eran amigos de toda la vida del que fuera sucesivamente diputado autonómico, diputado nacional y senador. Es el caso de Adolfo Bernardo, de El Entrego, antiguo director de un polideportivo y uno de los primeros afiliados de Alianza Popular, formación a la que llegó a representar como concejal; "Isidro y yo estuvimos juntos en campamentos en Pola de Gordón, jugamos al fútbol... Yo era portero e Isidro jugaba de medio, de interior". A su lado, José Suárez Castaño, de Sotrondio, rememoraba sus vivencias con el político del PP: "Nos conocemos de toda la vida. Hicimos el bachiller, y luego la carrera aquí en Oviedo. Corrimos más de una por ahí. Hasta en las pensiones estábamos juntos, cuando daba gusto vivir en pensiones y la pensión completa costaba 50 pesetas al día".

Al final del almuerzo, el celebrante pronunció el discurso que llevaba pergeñando mentalmente durante toda la reunión: "Si tengo que quedarme con unos valores en la vida, la familia es lo primero; y las personas siempre por encima de la ideología. No sé si lo hice bien o mal, pero tengo la conciencia de haber trabajado por intentar mejorar la vida de la gente".