Salud prepara cambios en los criterios para las listas de espera (y no todo será el tiempo de demora)

En el futuro plan estructural para reducir las listas de espera sanitarias, no sólo se tendrá en cuenta el tiempo de demora de acumula cada paciente, sino también otros criterios, como la gravedad de su situación o el impacto de las patologías que sufre en su calidad de vida.

Ésta es una de las líneas estratégicas más relevante que preparan la Consejería de Salud y el Servicio de Salud del Principado (Sespa) en el despliegue de una de las prioridades para la presente legislatura autonómica (2023-2027) anunciadas por la titular de la Consejería, Conchita Saavedra. A la transformación de los planes de choque temporales en un programa estable que rebaje las esperas, la Consejería tiene previsto destinar una partida presupuestaria de 57 millones de euros a lo largo de 2024.

El plan que ultiman los responsables sanitarios establece la realización de actividad por las tardes en los centros del Sespa con carácter estructural. En los últimos lustros, lo habitual era implantar planes de choque coyunturales cuando las listas de pacientes y las demoras se disparaban.

Otro eje de actuación consiste en introducir mejoras en los circuitos de apoyo de la red sanitaria concertada y privada. Esta medida se impulsará –enfatiza el Gobierno autonómico– sin que por ello la sanidad privada pierda su condición de herramienta "complementaria y subsidiaria a la pública cuando es necesario". En todo caso, conviene recordar que las dimensiones de la red sanitaria privada en la región son limitadas y que algunos de esos centros y servicios también registran demoras considerables.

Que los tiempos de espera no sean el único dato que se tenga en cuenta al priorizar a unos pacientes sobre otros es una idea que ya había anticipado la consejera de Salud. Este planteamiento cuenta con el respaldo del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA), cuyo secretario general, José Antonio Vidal, ha manifestado de manera pública que "no pueden mezclarse patologías demorables con graves no demorables". A juicio del dirigente sindical, "es urgente la modificación del Decreto 59/2018 de tiempos máximos de acceso", ya que "no se pueden aplicar los mismos tiempos de garantía a especialidades completas".

El máximo responsable del SIMPA alude a una normativa autonómica impulsada por la propia Consejería de Salud que entró en vigor el 8 de noviembre de 2018 y que fija tres plazos máximos para ser atendido en la sanidad pública. Por una parte, 60 días (dos meses) para colonoscopias, mamografías, ecografías, TAC y resonancias. También 60 días para consultas de ginecología, oftalmología, traumatología, dermatología, otorrino, neurología, cirugía general, urología, aparato digestivo y cardiología. Y 180 días (seis meses) para intervenciones de cirugía cardiaca (valvular y coronaria), operaciones de cataratas, histerectomías e implantes de prótesis de cadera y rodilla. La realidad es que la Administración incumple su propia normativa con millares de pacientes, lo que ha llevado también a algunos responsables sanitarios a barajar la posibilidad de modificar el citado decreto. Habrá que ver si la puesta en marcha del citado plan estructural va de la mano de una modificación del mencionado decreto.

En la presentación del proyecto del presupuesto de su departamento para 2024, Conchita Saavedra afirmó el pasado martes que el objetivo del plan para las listas de espera consiste en lograr "un descenso muy importante en los tiempos de atención" en el transcurso del próximo año. Los partidos de la derecha, que pedían plazos más concretos, advirtieron de que estarán vigilantes para controlar el impacto de unas medidas entre las que también figura el aumento de los conciertos con centros privados hasta los 100 millones de euros. "Aunque el número de pacientes siempre importa, buscaremos un descenso muy importante en los tiempos de atención", apuntó la Consejera.

A finales del pasado mes de octubre, los datos de la Consejería hablaban de unas listas de pacientes de envergadura nunca antes conocida: 110.142 enfermos en espera de una cita con el especialista (con 92 días de demora media) y de 25.436 que aguardan una intervención quirúrgica (con un promedio de 99 días). A estas cifras se les suman un total de 40.172 pruebas diagnósticas pendientes (entre ellas, 15.779 ecografías y 15.055 resonancias). Desde la Consejería de Salud se hace hincapié en algunos datos comparativos correspondientes al pasado 30 de junio. Por ejemplo, que la espera media de los pacientes asturianos para operarse (84 días en la citada fecha) es 28 días inferior al promedio del conjunto del Sistema Nacional de Salud.