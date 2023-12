"Seamos realistas, unir al centro derecha es lo que nos puede hacer ganar elecciones"

De entrada, Beatriz Llaneza (Mieres, 1967) recibió con un cierto sobresalto aquella llamada de Álvaro Queipo. El nuevo presidente del PP de Asturias la quería como secretaria general, número dos, primera lugarteniente en la tripulación de una etapa nueva en el partido y ella no contestó de inmediato, pero dudó poco. Cogió el tren. Exconcejala, dos veces candidata a la alcaldía y exportavoz municipal en el Ayuntamiento de Mieres, afiliada desde los dieciocho años y entre otros cargos expresidenta de Nuevas Generaciones en la región, culmina una larga trayectoria discontinua en el interior de la organización asumiendo el encargo con promesas de diálogo y cohesión de voluntades. Viene de presidir el comité organizador del primer congreso del PP en seis años y medio y trae experiencia, incluida la del ama de casa que ha adquirido la costumbre, dice, de "dirigir muchas cosas a la vez".

–Vuelva al encargo de Álvaro Queipo. ¿Se sorprende?

–Primero fue la sorpresa, sí, porque no me lo podía imaginar. Después, la carga de la responsabilidad, y mucha alegría. Pero los trenes pasan, y cuando se lo comenté a mi marido me dijo "tú dejaste pasar muchos". Decidimos que él podía complementar la situación que yo iba a abandonar, entre comillas, de presencia muy continuada en casa y que yo iba a coger este tren.

–Se la ha presentado como la figura de consenso que puede hacer confluir diferentes sensibilidades dentro del partido. ¿Se reconoce?

–Me considero una persona de consenso, en efecto. Me gusta hablar, me gusta la gente y trato de tener una actitud abierta y positiva y afrontar los problemas con ganas de aportar, positividad y optimismo. Como Álvaro Queipo me ha demostrado que tiene unos valores y una capacidad de trabajo en equipo que yo comparto, una confianza en el municipalismo y una forma de entender el partido como yo creo que hay que entenderlo, estoy convencida de que conjugamos bien, él con su juventud y su amplia experiencia política y profesional y yo con mi veteranía en edad y mi experiencia laboral. Soy ama de casa, y un ama de casa dirige muchas cosas a la vez... Me parece que podemos formar un buen tándem.

–¿Qué es lo primero que ha tachado de la lista de tareas urgentes?

–Estamos configurando un equipo de dirección, una labor de la que me siento muy partícipe, porque Álvaro se comunica mucho y comparte muchas de esas decisiones conmigo. Por lo demás, yo soy muy de partido, me gusta mucho la relación con las personas y por eso lo primero que entiendo que debo hacer es visitar las juntas locales, conocer a compañeros que a lo mejor aún no conozco y poner el partido a su disposición.

–En su congreso se pronunció mucho la palabra unidad, tal vez como gran asignatura pendiente de un partido que ha vivido mucho tiempo abonado al enfrentamiento interno. ¿Su receta?

–Está clara. Todos somos miembros del mismo partido y tenemos que entender que si estamos afiliados a una organización es porque asumimos y compartimos en un porcentaje muy elevado los criterios, las propuestas y los programas. A partir de ahí todo será más fácil. Hay que trabajar, discrepar cuando haya que hacerlo, hablar y solventar las discrepancias. Tampoco pasa nada porque haya gente que tenga opiniones distintas. Si no, seríamos una masa borreguil. La gente se entiende hablando y yo soy una persona dialogante, pero para convencerme hay que buscar argumentos.

–¿Cómo explica la facilidad que han desarrollado para la discrepancia? ¿Cuánto tiene eso que ver con los 28 años que lleva el PP sin salir de la oposición en Asturias?

–En todos los partidos cuecen habas, pero unos saben mantener los conflictos dentro de la organización y en otros salen más a la luz. Ganar elecciones cohesiona, y es cierto que algunos de nuestros resultados no han sido los deseados, pero nadie me negará que los de este año han sido muy buenos. Estamos encauzados. El señor Barbón tiene que estar ya muy temeroso porque dentro de tres años y medio va a haber en Asturias un nuevo presidente que se llama Álvaro Queipo. En esa línea vamos a trabajar, en esa línea veo al partido. Es cierto que ha habido periodos convulsos, y mucho tiempo sin un congreso, pero ahora está todo muy normalizado. El congreso ha sido un éxito de los afiliados y del comité y la junta que aprobaron un reglamento que permitía la participación de toda la militancia. Hasta fue un éxito que hubiera dos candidatos, porque eso es democracia interna, y que la perdedora no se haya desbordado y ahora sigamos trabajando todos juntos.

–¿Qué clima percibe entre los afines a la opción ganadora y los que fueron más críticos?

–No percibo que haya una candidatura ganadora y un sector crítico. Veo un partido, un grupo de personas unido en el objetivo común de ganar elecciones y conseguir que nuestras propuestas salgan adelante, que nuestros alcaldes lleven a cabo su labor tan magníficamente como hasta ahora, que el grupo parlamentario siga funcionando igual de bien o que los parlamentarios nacionales, reconocidos con cargos importantes en el Congreso y el Senado, sigan teniendo apoyo.

–Su primer examen son los congresos locales. ¿Para cuándo y con qué premisas?

–Estamos elaborando un calendario con el objetivo de que en verano se hayan renovado todas las juntas locales y en ese proceso habrá dos premisas fundamentales. Por un lado, el éxito que tuvo en el congreso regional el sistema de elección directa –un afiliado, un voto– determina que los locales se van a regir por el mismo mecanismo. Por otro, igual que la dirección nacional no se inmiscuyó en absoluto en el congreso autonómico, y como presidenta del comité organizador no recibí ni una llamada de Madrid, tampoco la autonómica va a entrometerse en los locales.

–Su candidato, Diego Canga, insistió mucho en que el centro derecha habría ganado de haber conseguido PP y Foro la sutura para concurrir unidos a las elecciones. ¿Lo ve factible para el futuro inmediato?

–Me gusta ser muy respetuosa con todas las formaciones políticas y no puedo opinar de lo que piensa Foro, pero sí tengo clarísimo que los cogobiernos, como el de Gijón, están funcionando muy bien. También hay que ser realistas y observar que la unidad del centro derecha es lo que nos puede llevar a ganar con mayor facilidad un proceso electoral. El mejor ejemplo está en las últimas generales. Ahí el centro derecha estaba representado únicamente por el PP y obtuvo unos muy buenos resultados. Eso tiene que hacernos pensar a todos. Si queremos ganar a la izquierda, tenemos que ir unidos o al menos alcanzar acuerdos. Si no, nuestros votantes nos lo van a hacer pagar como lo han hecho ya en elecciones anteriores.

–Ya hablan de Queipo como candidato en 2027. ¿No más "paracaidistas" de fuera del partido?

–De Diego Canga no podemos decir más que cosas buenas. Se le pueden poner todas las etiquetas que se quieran, pero en seis meses obtuvo los mejores resultados de los últimos quince años, porque era un gran candidato, y así lo percibieron los asturianos. Se quedó a setecientos votos de haber sido presidente, se duplicó el número de alcaldías, supo formar un equipo... Aunque tuvo que abandonar el cargo, me consta que muy a su pesar, se quedó tranquilo porque sabía que detrás de él quedaba una magnífica persona que va a ser también un magnífico candidato que sin duda va a ganar las próximas elecciones.

–Se la ve muy segura.

–Adrián Barbón lleva unos meses ya poniendo sus barbas a remojar. Ha visto cómo muchos de sus compañeros han perdido las elecciones y que él estuvo muy a punto. A partir de ahí, ha adoptado una postura que no es buena para Asturias, se ha convertido en secretario general del PSOE antes que en presidente autonómico, y eso es muy peligroso, porque tenemos muchos problemas encima y cuando al presidente le preocupa más quedar bien delante de su líder nacional que resolverlos estamos entrando en una senda muy arriesgada. Esperemos que sepa rectificar.

–¿Qué falla en Asturias?

–Por empezar por algo, aquí se ha abandonado al sector primario, y parece que se trabaja más en contra del empresariado y de los autónomos que a favor. Tampoco se ha apoyado mucho la I+D+i, se ha permitido que muchos gobiernos nacionales nos obviasen, como si no existiésemos, y tampoco se ha sabido gestionar, porque recursos han llegado, desde aquellos fondos mineros hasta estos fondos europeos, y no se están aprovechando. Tampoco cabe en cabeza humana que se hagan presupuestos cada vez más cuantiosos y se ejecuten porcentajes tan bajísimos.

–¿Qué necesitan para aprovechar el viento favorable del rechazo social que pueda generar la política de pactos del PSOE?

–A nivel nacional tenemos dos cosas importantísimas, un líder que convence, porque es claro, sincero, transparente y sabe gestionar, y buenos equipos que están gobernando comunidades autónomas con criterio. Todos los partidos satélites del PSOE con los que y por los que Pedro Sánchez ha logrado ser presidente le van a impedir aplicar sus políticas socialistas, y eso los españoles lo van a castigar. Van a gobernar veinte partidos que le tienen cogido por todos los lados y que le van a exigir por todos los lados, y eso va a perjudicar a Asturias, porque Asturias va a ser sumisa.

–Repiten que han ganado las elecciones, pero no tienen apoyos para gobernar. ¿Porque el problema del PP es Vox?

–Para nada. Los cogobiernos en las comunidades autónomas que preside el PP funcionan. Puntualmente pueden surgir cuestiones mínimas o discrepancias que en una gestión de cuatro años se acaban quedando en pequeños matices.