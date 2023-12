La enfermería de la cárcel de Asturias, saturada: "Estamos completamente abandonados a nuestra suerte"

El personal de enfermería del centro penitenciario de Tabladiello (Llanera) está al borde del colapso. No solo es que están saturados de trabajo. Ahora se pretende que desarrollen labores propias de los médicos. Diariamente, tienen que repartir psicotrópicos a unos 450 reclusos, la mitad de la población de la cárcel asturiana, y metadona a otro centenar. Debido a que los sábados y domingos hay sólo un enfermero, los viernes se reparte la medicación del fin de semana de una sola vez, lo que hace que multiplica el riesgo de sobredosis. "Este año hemos visto más de una decena", dice una de las enfermeras, aunque en esos episodios intervinieron otros tóxicos ilegales.

El personal de enfermería sufre directamente el déficit de médicos. Solo están cubiertas tres de las ocho plazas en la cárcel asturiana. Los que había se han ido jubilando y nadie quiere cubrir esas plazas, o es lo que al menos dice Instituciones Penitenciarias. Si se mira a los enfermeros, hay once plazas, pero casi la mitad está de baja. "La atención recae al final en los enfermeros. Además, al menos dos días tenemos que hacer la guardia sin la presencia de un médico. A veces se ofrece la posibilidad de telemedicina, pero están muy ocupados y hay que esperar mucho tiempo para poder conectar. Hay sábados que no hay médico presencial, ni telemedicina, con lo que lo que todo cae sobre nosotros", dice una enfermera.

"No hay personal suficiente para preparar la medicación, repartirla y encargarte de lo que surja. Se trata de una población polipatológica, por lo que la carga de trabajo es mucho mayor que en un centro de salud", añade.

Los enfermeros se encuentran con una mayor presión por parte de los funcionarios para que asuman funciones propias de los médicos. "No podemos administrar medicación, ni diagnosticar. Hay tanto estrés que casi la mitad de los compañeros están de baja", asegura la misma profesional. "Fuera de un suero oral, no puedo administrar otra cosa, como un antidiarréico o un antiemético. En caso de riesgo vital, fuera de una reanimación cardiopulmonar básica (RCP) no podemos hacer nada. Podemos recurrir a la telemedicina y llamar al 112, esperando que nos pasen a un médico a tiempo. La UVI Móvil tarda mucho en llegar hasta el centro. Estamos completamente abandonados a nuestra suerte", admite esta enfermera.

La solución que vienen solicitando sindicatos, que el Principado se haga cargo de la atención médica de la cárcel –algo que establece una ley de 2003, nunca desarrollada–, puede ser una salida. "La atención primaria está mal, pero tienen más personal del que tirar", indica. Salen muchas plazas anualmente, pero se cubre una mínima parte, y hay quien coge la plaza y de inmediato una excedencia. Por si fuera poco, los enfermeros estamos muy mal pagados: "Las guardias las pagan a 13,08 euros la hora, como hace veinte años, y nos pagan un complemento específico como el que cobra el personal de oficinas que no ve un interno. Nosotros trabajamos con falta de seguridad, en la sala de curas debería haber siempre un funcionario, pero tenemos que enfrentarnos solos a los reclusos. Estamos vendidos".