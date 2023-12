Reducir la brecha digital. Con ese objetivo nació en 2021 el proyecto piloto "Conect-As: itinerarios de inclusión social digital en el Principado de Asturias", que ahora llega a su fin con una jornada de cierre, centrada en las personas participantes y su experiencia.

El acto, que se celebrará el próximo 20 de diciembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos (El Calatrava), pretende poner de relieve los avances alcanzados a lo largo de sus años de actividad. Una trayectoria en la que han primado como principios clave el compromiso, la identidad digital, la participación social informada, la accesibilidad y autonomía, la inclusión social digital la innovación y la investigación.

Fomentar el trato autónomo con la administración electrónica y la vida cotidiana por parte de las personas receptoras del salario social básico, del ingreso mínimo vital o de ambas prestaciones es uno de los propósitos del proyecto. Para ello la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar firmó un convenio con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para la realización de este proyecto pionero en España en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con Fondos Next Generation UE, incluyendo un importe de 3.000.000,00 de euros para la concesión de ayudas directas de apoyo a la intervención a las personas participantes para la adquisición de un equipo portátil y conexión a internet hasta un año.

Con la innovación por bandera, la labor de Conecta-As se ha sustentado en la generación de un ecosistema basado en la colaboración de tres bloques: el Gobierno del Principado, las entidades locales y socios colaboradores como colegios profesionales, entidades del tercer sector vinculadas a la inclusión, entidades de voluntariado y la entidad privada, Microsoft España.

En el proyecto, en el que han participado 1.654 personas procedentes de concejos como Avilés, Cabrales, Allande, Amieva o Ribadesella, se ha optado por un enfoque metodológico de los itinerarios, centrado en estrategias activas dirigidas al desarrollo de competencias digitales en ámbitos vitales significativos.

Además, las personas admitidas recibieron un ‘bono Conect-As’ de 1.000 euros para destinar a la adquisición de un equipo y la contratación de internet, ambas herramientas necesarias para garantizar su participación en las evaluaciones establecidas.

En este mismo proceso de integración, es premisa fundamental que la propia Administración no sea en sí misma generadora de brecha. Para ello, es necesario mejorar la "accesibilidad" de la Administración electrónica aprovechando la experiencia de la persona usuaria desde el marco del "gobierno fácil" (gobierno abierto-participación, transparencia y lectura fácil), la "gobernanza 360" (poniendo a la ciudadanía en el centro) y la citada Carta de Derechos Digitales aprobada en España.

Además de acuerdo a la comprensión actual, la accesibilidad universal no solo es un derecho inherente a todas las personas con o sin discapacidad, con valor por sí mismo, sino que constituye la base para ejercer los demás derechos y libertades fundamentales, para garantizar de este modo su participación plena en la sociedad en igualdad de oportunidades entre la ciudadanía.

Un proyecto para derribar barreras

En ocasiones, los trámites telemáticos suelen suponer un reto para algunos sectores de la población, por ello, hacer de la Administración un espacio accesible a todos ha sido uno de los principales objetivos de este proyecto pionero. Todo con el fin de hacer que la sociedad sea capaz de desarrollar sus competencias digitales dotándolos de autonomía, generar una participación social/digital efectiva y garantizar la inclusión, conseguir una mayor ratio de interacción con la Administración pública y mejorar la accesibilidad de la administración electrónica gracias a las aportaciones de las personas beneficiarias del proyecto. La garantía total de acceso a los derechos sociales es un elemento prioritario en el proceso de inclusión de las personas. Por ello, en este caso, para llevar a cabo el proyecto, se crearon tres grupos: el grupo A, que asistió a un itinerario formativo presencial en pequeños grupos y, además, recibieron asistencia técnica complementaria, el grupo B, que contó con asistencia técnica complementaria a demanda en forma de tutorías y el grupo C, que participó en las evaluaciones establecidas. El uso cada vez mayor de internet para acceder a servicios clave (bancarios, administrativos, municipales, etc.) tiene implicaciones para quienes no están equipados o no pueden (o quieren) usar sus dispositivos. Así, los planes de acción para lograr la inclusión digital han de orientarse a eliminar las barreras clave que contribuyen a generar la brecha digital.