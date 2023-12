La Universidad de Zaragoza abre sus puertas a Otín para dar clases en su tierra

La Universidad de Zaragoza abre sus puertas a Carlos López Otín tras la decisión del catedrático de Bioquímica de jubilarse de Universidad de Oviedo al cumplir los 65 años, una decisión que su entorno relaciona con los ataques que ha sufrido en su labor investigadora y "el ostracismo al que se le condenó injustamente". Mientras el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, ha apoyado de manera pública al prestigioso investigador, de origen oscense, la iniciativa planteada por el exrector de la Universidad de Oviedo, Juan Vázquez, de poner en marcha un centro de excelencia en Asturias que prolongue el legado de Otín ha sido objeto de una valoración positiva, pero no ha habido propuesta ni concreción alguna desde el ámbito institucional.

La decisión de Carlos López Otín de jubilarse a los 65 años, edad que cumple este mes, implica la renuncia a la posibilidad de seguir en activo hasta los 70 años. En la actualidad, el científico reside y trabaja en París, donde tiene previsto seguir con su actividad investigadora. Ante el anuncio de su jubilación en la Universidad de Oviedo, el rector de la Universidad de Zaragoza, no ha dudado en abrir las puertas de la institución académica aragonesa al bioquímico, de origen oscense, para seguir dando clases en su tierra natal, según publicó días atrás el diario "Heraldo de Aragón". Para José Antonio Mayoral, López Otín "es un magnífico científico y una excelente persona, que ha sido tratado injustamente, con estas cosas del ranking y la falta de ética científica que está pasando en muchos sitios". El rector de la Universidad de Zaragoza no dudó en dar su respaldo expreso a la trayectoria y labor investigadora de López Otín ante las dudas y sombras que se proyectaron sobre su trabajo: "Alguien logró que le salpicara a él de manera indebida", ha valorado José Antonio Mayoral, quien no dudó en calificar al catedrático de Bioquímica como " el Rafa Nadal de la ciencia: un ejemplo y un referente".

Mientras tanto, la propuesta del exrector Juan Vázquez de crear un centro de excelencia que prolongue el legado de Otín y su vinculación a la Universidad de Oviedo, superando así "la negativa imagen actual", que planteó en un artículo publicado en LA NUEVA ESPAÑA, ha recibido valoraciones y comentarios favorables, pero ninguna respuesta ni concreción por parte de las instituciones.