Asturias tiene 398 fosas comunes de la Guerra Civil en 62 concejos

Asturias suma 398 fosas de la Guerra Civil distribuidas por 62 de los 78 municipios, siendo Oviedo el concejo con mayor número de fallecidos. Así lo revela el mapa interactivo elaborado por la Universidad de Oviedo y presentado ayer por su principal autora, la profesora de Historia Contemporánea Carmen García. La herramienta (a la que se puede acceder a través de la dirección https://mapafosasasturias.uniovi.es/#/) permite comprobar, a golpe de clic, el alcance de la represión franquista en la región.

"Hay una disparidad enorme entre las fosas, con lo cual no podemos hablar de todas ellas por igual", afirmó Carmen García durante el acto de presentación, que contó también con la participación del rector, Ignacio Villaverde; el consejo de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico; la viceconsejera de derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto; y la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado. Según la profesora García, las grandes fosas se encuentran en los cementerios de las tres principales ciudades, Oviedo, Gijón y Avilés, así como en localidades de menor tamaño como Tineo, Cangas del Narcea y Luarca. Solo en la capital, apuntó, "hay 1.300 enterrados". Aunque la mayor fosa común de combatientes del bando insurrecto está en el Valle de los Caídos, con en torno a 3.500 restos de fallecidos, "la mitad de ellos sin identificar".

Durante el acto, Carmen García quiso dejar claro que en el proyecto puede haber "muchos errores", puesto que los datos fueron obtenidos a través de la documentación escrita y de los testimonios orales, "no de la exhumación –puntualizó–, que no era nuestra labor". Esa tarea y la de identificación de víctimas se hará en los próximo años con un equipo de arqueólogos, antropólogos y médicos forenses. Precisamente por ello, la localización de muchas fosas no es exacta, sino aproximada. "El panorama de las fosas es muy complejo. Algunas son individuales, aunque las que menos, otras se destruyeron, otras fueron desenterradas por familiares...", comentó la autora.

Según García, la base de datos de víctimas mortales relacionadas con la Guerra Civil en Asturias incluye casi 27.800 nombres. Dentro de ese número entran caídos en combate, víctimas civiles, víctimas de represión republicana y franquista y víctimas de la dictadura a partir de 1939. Además, se tiene constancia de otros 1.200 muertos de forma violenta, pero sin causas claras. "Carmen y su equipo han hecho un trabajo valiosísimo que nos permite arrojar luz sobre uno de los episodios más oscuros de la historia de España. No se trata de confrontar, sino de recordar para no repetir. Es una forma de homenajear a todos los que perdieron la vida en aquellos sucesos ", manifestó Ignacio Villaverde.

El mapa muestra que Lena es el concejo con más fosas (31), seguido de Grado (28) y de Llanes (23). Entre los pocos municipios sin fosas están los tres de los Oscos, Allande, Caravia y Ribadesella.