Aviso sindical en las escuelinas: las plazas de técnicos son anulables si no se negocian

Extender las escuelinas, dirigidas a niños de hasta tres años, fue una de las promesas estrella del PSOE asturiano en las elecciones autonómicas y es uno de los compromisos incluidos por el Gobierno bipartito en el Presupuesto autonómico de 2024. Pero el sindicato CSIF avisa de que el primer paso para que esta red sea pública, universal y gratuita, la incorporación de nuevas plazas de técnicos en educación infantil (TEIS), es anulable "si no se negocia antes en la mesa general del Principado".

El Presupuesto autonómico que se votará este mes en el parlamento asturiano incluye la creación de más de un centenar de plazas de técnicos de educación infantil dentro de la relación de personal laboral adscrito a la consejería de Educación. Se trata del personal que estará en las escuelas de 0-3 años que comenzarán a funcionar en septiembre de 2024, dentro de la planificación en cuatro fases comprometida por el Gobierno del Principado para asumir toda la red al final de esta legislatura, en 2027. La pretensión anunciada por la consejería de Educación consiste en habilitar en 2024 escuelinas de infantil en los municipios con listas de espera o que aún no dispongan de este ciclo pero que tengan espacio disponible en colegios públicos, "con especial atención a la zona rural".

El problema, advertido por CSIF en la comparecencia sobre el Presupuesto autonómico que tuvo lugar en la Comisión de Hacienda, radica en que el Gobierno bipartito no ha negociado en la mesa general las plazas de los técnicos en educación infantil (TEIS) necesarios para esta primera fase. "El Principado asume por primera vez en este Presupuesto la red de 0-3 años, pero lo hace tan mal que el CSIF se va a ver obligado a tumbárselo en los tribunales, si no rectifican. Cuando se crean plazas de empleo público, es preceptivo que pasen por la mesa general de negociación, como establece el Estatuto Básico del Empleado Público. Pero en la única mesa general celebrada no han dado cuenta de ninguna de esas plazas", argumentó Sergio Fernández Peña, presidente de CSIF-Asturias en su comparecencia ante los diputados autonómicos. El fin de que la creación de las plazas pase por la mesa general no es otro que la motivación por parte del Ejecutivo del número necesario y la consiguiente negociación con los sindicatos.

"Es un trámite que debe cumplirse y en el que el Gobierno tiene un amplio margen de actuación y decisión, pero si no lleva a cabo esa comunicación hay precedentes de sentencias que han anulado plazas en situaciones similares", comentó Fernández Peña. CSIF está dispuesto a recurrir en los tribunales si el bipartito evita esa negociación en la mesa general, una situación que podría abocar al retraso en la creación de esas plazas al año siguiente, en 2025. "El Gobierno están a tiempo de rectificar, por eso avisamos", concluyó el presidente de CSIF en Asturias, Sergio Fernández Peña.