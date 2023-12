Las claves de los retrasos en el Ave de Asturias: ningún problema en la Variante

El trayecto Madrid-Asturias en AVE acumula ya al menos cuatro retrasos reseñables en solo tres días, y las incidencias, que afectaron a más de 900 viajeros, preocupan a las autoridades. Los problemas se multiplicaron en los últimos días y están teniendo lugar semanas después de la apertura de la Variante de Pajares, que según todas las fuentes consultadas está funcionando a pleno rendimiento y nada tiene que ver en los últimos retrasos, originados por varios factores ajenos a la nueva infraestructura. "Funciona perfectamente, va como la seda", coinciden en todos los estamentos.

El último percance importante tuvo lugar ayer por la tarde, en un tren Alvia con salida en la capital de España y destino Gijón. El convoy salió de Madrid a las 10.24 y debía llegar a su destino final a las 14.22, aunque finalmente lo hizo con más de una hora de retraso debido a una caída de la tensión eléctrica en la estación de Chamartín, según indicaron fuentes de Renfe. Esta citada caída afectó a numerosos trenes que se movían por el norte de España. En estos momentos, la estación madrileña está sufriendo numerosas obras, por lo que en ocasiones resulta complicado mantener el servicio a pleno rendimiento, lo que puede provocar nuevos retrasos. "Ahora mismo Chamartín está al 50% de su capacidad y eso afecta a los trenes con destino Asturias", indican en Renfe.

El retraso sufrido ayer es el cuarto por tercer día consecutivo, después de las incidencias que tuvieron lugar el domingo y el lunes, debidas a "problemas técnicos" y también a las heladas, que afectaron a las catenarias y provocaron una avería en tren Ponferrada-Chamartín. En todos los casos, Renfe garantiza la "devolución íntegra del importe del billete", incluyendo a todos los afectados en los cuatro trenes. El lunes, los viajeros con destino Gijón tuvieron que hacer un transbordo en Oviedo y continuar en cercanías, ya que el Alvia no completó el trayecto, para asombro de los usuarios. Ese funcionamiento que enfadó a muchos viajeros se produce, según Renfe, para evitar más retrasos, ya que ese tren tiene que hacer otro servicio y antes debe ser limpiado a fondo. De este modo, evitando llegar a su destino final, se ahorra algo más de tiempo y no afecta a otros servicios. En cualquier caso, ayer no fue necesario utilizar un cercanías entre Oviedo y Gijón, ya que el Alvia sí acabó el trayecto al ser un retraso algo inferior respecto al domingo y al lunes.

Las incidencias están siendo estos días un quebradero de cabeza para el Principado y para Renfe, en plena antesala de las fechas navideñas, con miles de asturianos de regreso a casa para pasar las vacaciones. En los últimos días hubo contactos a todos los niveles para analizar los retrasos, que preocupan además por si trasladan una mala imagen de cara al turismo Hasta la fecha, según cifras oficiales, más de 48.000 viajeros usaron ya la Variante en los viajes Asturias-Madrid, lo que supone un 26% más con respecto al mismo periodo del año pasado.

Adrián Barbón, presidente el Principado, estuvo en contacto con Renfe para saber los motivos exactos de las incidencias. La compañía aseguró por su parte que "lamenta las molestias ocasionadas a sus clientes por estas incidencias puntuales". Alejandro Calvo, consejero de Fomento, dijo ayer que está en contacto con Renfe y con el Ministerio de Transportes para "conocer la información de las incidencias técnicas y mejorar también la información a los viajeros".

En los círculos sindicales, por otro lado, apuntan a la falta de personal y también al mal tiempo como factores definitorios en estas incidencias, desvinculándolas de La Variante. Francisco Barros, miembro del comité de empresa de Renfe por UGT, apunta que "los talleres en Renfe están con necesidad de personal y de inversiones", y también pone el foco en los problemas de mantenimiento de las vías, sobre todo cuando hay heladas, como estos días. Alberto Flecha, secretario general de la sección sindical de Comisiones Obreras de Renfe de Asturias, recalca a su vez que los problemas son originados por las bajas temperaturas en la zona de León. "La Variante no tiene nada que ver, está funcionando perfectamente", concluye.