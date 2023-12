Así será el invierno en Asturias: las previsiones para la estación de la Agencia de Meteorología

Los asturianos deben prepararse para afrontar un invierno más bien cálido y también húmedo, después de dejar atrás un otoño extremadamente caluroso –el más desde los registros de 1961– y normal en precipitaciones. Este es el resumen, en líneas generales, que hace Ángel Gómez, delegado de la Agencia de Meteorología en el Principado.

La nueva estación entrará exactamente la madrugada de este viernes 22 de diciembre, a las 4.30 horas y con ella queda atrás un otoño que en octubre tuvo más bien tintes de verano. Sin ir más lejos, en dicho mes se alcanzaron registros históricos como 34,7 grados de temperatura, en Amieva; 34,9 en Salas; 34,4 en Piloña; y 34,1 en Mieres. Fue, además, un otoño –el meteorológico va del 1 de septiembre al 30 de noviembre– de contrastes, ya que también hubo otro registro histórico, pero a la baja: los 1,5 grados bajo cero del 30 de noviembre en Degaña debido a la llegada de una masa de aire frío.

El fantasma de la sequía está, de momento, alejado del verde Paraíso Natural, ya que aunque la pasada primavera se alcanzaron los niveles de extremadamente seca, las lluvias caídas en verano y otoño han servido para compensar. Además, el invierno no se presenta precisamente escaso de precipitaciones.

Con todo, Gómez llama a la prudencia y advierte de la baja fiabilidad de las predicciones con tanto adelanto. El delegado de la Aemet sí tiene más claro el tiempo que habrá de aquí al Año Nuevo. El resumen pasa porque hasta Navidad será más bien frío y soleado y a partir del martes se recuperarán algo los termómetros, llegarán nubes pero tampoco se espera mucha lluvia. No obstante, este mismo miércoles lloverá con la entrada la noche anterior de un frente frío que también hará subir las temperaturas mínimas. Será cuestión de 24 horas para que el frente pase y regresen los cielos despejados. En Nochebuena y Navidad los asturianos deberán abrigarse bien, con temperaturas que oscilarán entre los 1 y 14 grados, mínimas y máximas, respectivamente. Puede que sean jornadas con nieblas, alguna nube y lluvias, pero pocas y aisladas. No hay además avisos de alerta de ningún tipo.

A partir del 26 las temperaturas subirán algo, aunque la previsión de lluvias es en general es que haya menos de lo normal para la época. La misma situación se repetirá la segunda semana de enero, ya superada la fiesta de Reyes.

Así las cosas, no son buenas noticias para los amantes del esquí en Asturias, donde todavía ha sido imposible inaugurar la temporada. Ángel Gómez no descarta nada, si bien admite de que de momento no se espera mucha precipitación para despedir el año y recibir 2024. "Si hay un episodio fuerte de precipitación de nieve y la temperatura se mantiene baja en cotas altas, el manto se mantendrá. Está claro que de aquí a final de año es complicado que esto pase. A partir del 1 de enero habrá que ver", concluye.