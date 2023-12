El acelerón de los físicos de partículas

"Mucho trabajo y buen ambiente". Esa es la receta del éxito del grupo de investigación de Física Experimental de Altas Energías de la Universidad de Oviedo, que sobresale a nivel mundial por su alta producción científica. Hay tres hechos recientes que lo demuestran: uno de sus físicos, Isidro González Caballero, figura en el top 11 nacional (y primero asturiano) del último ranking elaborado por el CSIC; otro integrante, Santiago Folgueras, consiguió este verano un potente contrato de la Unión Europea (una ERC Starting Grant) dotado de 1,5 millones de euros; y el equipo al completo obtiene año tras año el proyecto mejor financiado en Asturias por el Ministerio de Ciencia. Mucho es fruto, afirman, del "poder tractor" que genera el CERN (Centro Europeo de Física de Partículas), en donde trabajan, pero otra parte es consecuencia de esforzarse por hallar nueva física para entender mejor el Universo.

Desde que el catedrático Javier Cuevas fundó el grupo hace 25 años, con Javier Fernández Menéndez como primer estudiante de doctorado, muchas cosas han pasado para bien en los laboratorios de la Facultad de Geología, donde están instalados. Hoy son catorce los investigadores que desde Asturias trabajan, entre otras cosas, en la actualización de la máquina más compleja del mundo: el detector CMS, que forma parte del gran acelerador de partículas LHC. "Hemos tenido la suerte de tener científicos muy competentes y activos. Aquí todo el mundo se lo toma muy en serio", expresa Cuevas. "La clave es una suma de trabajo y buen ambiente", apostilla Javier Fernández.

Más o menos, la mitad de sus integrantes son investigadores senior, que antes de asentarse en Asturias hicieron carrera en el extranjero. Bárbara Álvarez es una de ellas; estuvo 12 años fuera hasta que tuvo la oportunidad de volver. Más que el componente personal (es de Oviedo), dice que le tiró la actividad del grupo de investigación asturiano. "Es un grupo muy reconocido a nivel internacional y competitivo", asegura.

Pietro Vischia aspira a la segunda ayuda europea, tras la de Santiago Folgueras

Pietro Vischia, otro de los integrantes del equipo de Física Experimental de Altas Energías, es italiano (de Padova) y pudo elegir cualquier otro laboratorio del mundo. Pero eligió la Universidad de Oviedo. Conoció al grupo que encabeza Javier Cuevas entre 2016 y 2018 durante un postdoctorado y en enero de este año se asentó en Asturias con un contrato Ramón y Cajal. "Es un buen grupo, me llevo muy bien con la gente y aquí se pueden hacer cosas muy guays", señala. En sus planes está quedarse en la universidad asturiana, una vez acabe el contrato actual, de cuatro años. Vischia podría seguir los pasos de Santiago Folgueras, pues tiene solicitada una ERC sobre nuevas técnicas de computación que vienen de la neurociencia y que permitirían ahorrar energía. Podría ser utilizado para mejorar el experimento CMS, pero el campo de aplicación es mucho mayor.

Esto demuestra, según Javier Cuevas, que aunque un amplio espectro de la física de partículas que se hace hoy está vinculada al CERN, "el mundo no acaba ahí". Por ejemplo, en el proyecto de Santiago Folgueras, sobre el desarrollo de tarjetas electrónicas super potentes para que el acelerador filtre mejor las "fotos" que guarda de colisiones de partículas, hay empresas interesadas. "Esto para nosotros es muy importante, porque demuestra que lo que hacemos tiene un impacto fuera y no está cerrado al mundo académico", manifiesta el catedrático, que pone un ejemplo más. Una de las estudiantes de doctorado, Andrea Trapote, ha sido contratada por una compañía antes de presentar su tesis a principios del año que viene. "Nos valoran mucho haber trabajado en el CERN", admite la joven, de León.

Otro de los saltos que ha dado el grupo tiene que ver con el perfil de sus miembros. Por primera vez no hay solo físicos, también ingenieros. Es el caso de Pelayo Leguina y Javier Prado, ambos estudiantes de doctorado de segundo año. "Siempre me llamó la atención el CERN e hice el TFG con Santiago Folgueras. Después, hice un máster de hardware y electrónica digital y me llamó Santi para hacer la tesis con él. Estoy encantado", cuenta Leguina, de La Felguera. Precisamente, este joven es uno de los que pretende contratar Folgueras el año que viene con su contrato de la Unión Europea. "Nos estamos abriendo a nuevos mundos e incorporando perfiles técnicos y no solo científicos", apunta Cuevas. Aunque el foco sigue puesto en descubrir nueva física.

Eso es lo que busca el detector CMS, en el que trabajan "3.000 investigadores de todo el mundo", como comenta Isidro González Caballero. Eso supone que "tenemos que aprender a colaborar y a la vez a competir": "Tú solo en este campo no haces nada, pero también tienes que destacar". Y eso es lo que le da a él y a su grupo una posición tan alta en los rankings. Dentro de CMS, que tendrá que ser actualizado con vistas a la puesta en marcha del nuevo acelerador de partículas de alta luminosidad, el grupo de Física Experimental de Altas Energías de la Universidad de Oviedo está involucrado en el sistema de "trigger", que consiste en afinar la electrónica para que aprenda a seleccionar las mejores "fotos". El reto es solo guardar 750.000 imágenes de las 40 millones de colisiones que se producen por segundo.

A la par de ello, el grupo asturiano sigue analizando datos de las colisiones (en este 2023 la producción se redujo a la mitad por la avería producida por un árbol) y ya piensa en el paso siguiente: el acelerador que seguirá al LHC de alta luminosidad (el FCC) y que entrará en funcionamiento en 2048. "Parece que estamos hablando de ciencia ficción, pero es real. Aquí no se puede parar y hay que mirar a corto, medio y largo plazo. Cada 50 años tenemos una nueva máquina y ya se está empezando a debatir sobre la siguiente", puntualiza Cuevas. Por delante quedan años de mucho desarrollo tecnológico. Y todo sin olvidar dos partículas, el quark top y el bosón de Higgs, de las que todavía "falta mucho por entender". "Estamos empezando ahora, pese a que se descubrieron hace unos años. Este trabajo nos llevará todo este siglo y estoy convencido de que nos ayudará a desarrollar un nuevo campo", opina el catedrático Javier Cuevas. Y quizá a revelar uno de los grandes misterios del Universo: la materia oscura.