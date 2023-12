¿Cómo cambian los precios de carne, pescado y marisco esta Navidad en Asturias? Dos mariscos por las nubes y manjares que se mantienen

Miércoles 20 de diciembre en el mercado del Fontán de Oviedo. Es temprano y, de momento, una mañana relativamente tranquila a cuatro días de la Nochebuena. "El de ayer (por el martes) fue muy movido y, a partir de ahora, será tremendo", explica Covadonga Pello detrás del mostrador de Pescados Luis. Hace una semana que LA NUEVA ESPAÑA visitó el negocio para tantear precios de cara a las fiestas y la conclusión es la esperada: el género se ha puesto por las nubes, sobremanera, el marisco. Así lo constata Sergio García, dueño del negocio, quien señala al virrey y al besugo como los que encabezan el ranking de cotización en Navidad, marisco aparte.

Solomillo y cordero, entre los más demandados en la carnicería; la hostelería pide más cabrito

El pescadero pronosticó días atrás que por menos de 70 euros el kilo no se encontrarían. Y así ha sido. Este miércoles están a 89 euros el virrey y a 89,5 el besugo. De aquí al domingo –aunque festivo algunos negocios abrirán para despachar pedidos y atender compras de última hora– pueden subir un poco. Todo se verá, avisa García, porque aparte de la demanda tiene mucho que ver la cantidad de producto en las lonjas, determinado por el estado del mar, que parece que será bueno.

También puede que suban algo, "aunque poco", el lechazo, el cordero y el cabrito. De momento, Ana Rosete, con puesto especializado en El Fontán, los tiene al mismo precio que hace una semana: 18,9, lechazo; 15,9, la pierna de cordero; y 22,9, el cabrito. ¿Cuánto más? Un euro, euro y medio como mucho... "Todo depende de cómo me vendan a mí, pero no creo que suba excesivo. Y si alguien no encarga y viene a última hora, habrá producto sin problema", asegura la carnicera, quien cree que después de un año con los precios al alza, la gente ya estaba como curada de espantos y no ha dejado de comprar. "Yo tengo buenos encargos, como todos los años, y el cliente en Navidad no escatima y compra calidad", señala Rosete, quien también ha notado tirón de compras en la hostelería. "Sobre todo, cabrito, muy cómodo para guisar. El lechazo ya es mas complicado para preparar con antelación al ir al horno", cuenta. En su mesa no faltará cordero, una "tradición" de toda la vida que ella y sus hijas no quieren perder.

Es la carne el producto más estable del mercado. Lo constatan también Valentín y Diego Casero. Tío y sobrino no paran estos días para dar salida a los muchos encargos que tienen de aquí el domingo, sobre todo, de solomillo, otro "rey" a la mesa. Su precio, 32 euros, es el mismo que hace una semana, como el de los filetes (15,9) y la chuleta de vaca vieja premium (32,9). "He notado que quizás esta año la gente ha pedido algo menos de pavo", apunta.

Donde sí toca rascarse el bolsillo si no se ha sido previsor y no se ha congelado es en la pescadería. "Pero la gente lo hace y con gusto, el cliente que quiere pescado lo quiere de calidad y no escatima en el precio", anima Sergio García.

A los cotizados virrey y besugo nada tienen que envidiar la lubina del pincho, que ronda los 35 euros como hace una semana. El rape, otro "vip" en las mesas de los asturianos, anda estable por 22 euros. Han subido bastante la dorada, de 27,9 a 37,9; el mero, de 34,5 a 39,5; y los salmonetes, de 26,9 a 29,5 euros. Pero eso es poco si se pone la vista en el marisco. El top está ocupado por los santiaguinos, que rondan los 180 euros el kilo en las lonjas gallegas; los percebes, a 200; las cigalas, a 150 euros... Al final, resulta que la angula, con fama de ser la más cara, es la que menos ha subido para los precios que suele tener: a 800 euros el kilo. "La cuestión es organizarse", aconseja una ovetense fiel al Fontán, quien pasea entre los puestos. "Pero para la compra básica del día, que lo de Navidad ya lo tengo listo en el congelador. Eso que me ahorro", añade. Palabra de ama de casa.