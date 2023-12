Tres mandatos como presidente del Colegio de Aparejadores y toda una vida dedicada la arquitectura. Joaquín Antonio Suárez Colunga no viene de familia del sector de la construcción. Nacido en Noreña, concejo dominado por la industria del embutido, fue su gusto y talento para el dibujo lo que lo llevó a decantarse por cursar los estudios que le convirtieron en aparejador. "No tuve una fuente de la que beber, fui a ciegas, pero con esfuerzo me hice un hueco", dice Suárez Colunga, quien augura un futuro prometedor al sector.

–Ha sido uno del los asistentes a la entrega de Plomadas de Plata que organiza la Confederación Asturiana de la Construcción Asprocon y que reconoce a la mejor fachada del año ¿Qué balance hace? –Es un concurso de gran tradición y plenamente consolidado. Cada año mejoran las calidades de las fachadas que se presentan. Puedo poner como ejemplo, el edificio Marizada en Gijón, una fachada muy particular que ganó la plomada en el grupo II. Esa es la pauta a seguir. –Como presidente del Colegio ¿Qué líneas de actuación están rigiendo su mandato? –Cuando llegué a la presidencia me dio la sensación de que faltaba relación con las instituciones y me volqué en ello con otros miembros de la junta. Empezamos a solicitar entrevistas y ganándonos la aceptación en varias instituciones. Hoy en día la relación del Colegio en todos estos ámbitos es extraordinaria. De hecho, hemos conseguido que el Ayuntamiento de Oviedo le dedicara una calle a nuestra profesión. Es algo significativo de cómo han progresado las relaciones con las instituciones. –¿Qué mejoras han experimentado los servicios que ofrecen? –Estamos al servicio de la sociedad, por eso nos volcamos en el ámbito social. Estamos haciendo exposiciones de las casas de los indianos por casi todo Asturias en colaboración con ayuntamientos porque teníamos información valiosa y hemos presentado en sociedad el plan director de rehabilitación de la Catedral de Oviedo a través de una exposición de éxito, que ganó el concurso que organiza el consejo general de arquitectura técnica. La inteligencia artificial es un reto de futuro; preocupan los fines con lo que se usa, no los avances técnicos Joaquín Antonio Suárez - Presidente del Colegio de Aparejadores –¿Cómo ha evolucionado la institución que preside en las últimas décadas? –Ha sufrido una transformación total. Cuando empecé, todas la tareas de tramitación había que hacerlas en el propio Colegio en Oviedo o en la oficina de Gijón. Era un trámite tedioso, había que hacer cola para que te atendieran porque muchos trabajábamos como liberales. Hoy, casi nadie pisa el Colegio porque casi todo se hace de manera online. El salto al sistema digital ha sido absoluto. Confiamos en seguir prosperando aunque la situación no es del todo grata. –¿Por qué no es una situación grata? –Nos afecta todo lo que acontece a nivel nacional e internacional. Primero fue la crisis de 2008 que nos afectó de manera brutal, luego vino la pandemia, la guerra de Ucrania, cuando creíamos que este año acabaría el conflicto empieza otro. El alza de los costes como consecuencia ha sido enorme y también se nota que hay menos profesionales en el sector. Eso impide que muchas empresas puedan desarrollar a fondo su actividad. Pero hemos aprendido a reinventarnos con cada crisis. –En una época marcada por la sostenibilidad o la eficiencia energética ¿Cómo asumen estos dos actores? –Son un reto tremendo para la profesión. Los costes de los materiales son enormes y conviene reutilizar lo que se pueda y a eso se suma el debate sobre el cambio climático. Todo el mundo está pendiente de estas cuestiones y trata de sacar el máximo provecho de los materiales y contaminar lo menos posible. La inteligencia artificial es otro concepto de moda ¿Qué papel juega en el sector? –La inteligencia artificial, cuando aún no había oído denominarla de esa forma, ya se hablaba de la robótica como un elemento que iba a entrar en el mundo de la edificación y así está siendo. Es el futuro y otro reto para el sector. Lo que preocupa de esta tecnología no son los avances técnicos sino que se pueda utilizar con fines perversos. – ¿Hay relevo en la profesión? –En 2008 bajó en picado el número de matriculaciones en las escuelas. Ahora se está recuperando y en este curso casi no hay plazas libres. –Lleva tres mandatos al frente del Colegio de Aparejadores. ¿Se atreve a ir a por un cuarto? –No creo. Cuando acabe llevaré 12 años en el cargo y no puede uno eternizarse ni creerse imprescindible. Hay que dejar paso a los que vienen detrás, con nuevas ideas y sin el desgaste de estar en primera línea de combate como yo.