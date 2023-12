Joel García (Muñás, Valdés, 1980) revalidó en junio del año pasado su cargo como presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon), un puesto del que ha podido tomar bien el pulso a un sector con 1.864 empresas y más de 27.000 trabajadores. Como él mismo dice, la construcción vive un "momento dulce", con una revitalización de la inversión privada y de la edificación de vivienda nueva, aunque señala obstáculos que, a su juicio, todavía entorpecen la actividad, como el encarecimiento que aún sufren muchos materiales o las trabas administrativas.

–¿Cómo se ha comportado el sector en 2023? ¿Qué es lo que más ha tirado de la actividad?

–Ha tirado de todo un poco. Desde luego, la construcción de vivienda nueva en Asturias ha aumentado un 12% respecto a 2022, hasta alcanzar los 1.654 visados. Eso ha generado un montón de inversión privada: 150 millones de euros. Veníamos de unos momentos muy duros tras la gran crisis financiera e inmobiliaria, pero ya llevamos varios años de crecimiento estable. Eso sí, hay muchísimas incertidumbres, porque estamos en un escenario de subidas de tipos de interés que impide ver con claridad cómo va a funcionar la venta de vivienda, si bien es verdad que no notamos que se esté parando el sector, sino todo lo contrario. Se siguen vendiendo pisos. Y, por otro lado, también está habiendo un gran aumento de la rehabilitación, fundamentalmente energética y de fachadas. Ello ha generado una inversión de 145 millones y está generando mucho trabajo. Será un subsector muy positivos para los próximos años.

–Hace ya casi dos años que comenzó la escalada inflacionaria en la economía. ¿Los precios de los materiales y los suministros de la construcción continúan muy altos?

–Hay muchos precios que no han regresado a la situación previa y continúan elevados, aunque más o menos se mantienen en niveles estables. Esto, lógicamente, encarece las obras. Por parte de la Administración pública ha habido una actualización de los proyectos que, aunque no llega a cubrir del todo nuestras demandas, al menos se han revisado al alza. Pero el año pasado muchas empresas del sector no tuvieron más remedio que comerse todos esos incrementos de costes.

–Hace un año, el Principado elevó un 20% el precio máximo de los módulos de vivienda protegida. ¿Eso ha reanimado ese subsector?

–Sí, porque había muchas promociones que no entraban por culpa de la limitación. La Administración asturiana lo entendió y se ha conseguido subir, lo cual es un gran triunfo para el sector, porque hace que la palabra "público-privado" funcione.

–¿Es la construcción un sector excesivamente dependiente de lo público?

–Yo creo que no. Cada vez depende menos. La inversión pública ha disminuido muchísimo. En Asturias hay más inversión privada que pública. Insisto en el dato de los 145 millones de euros. En cualquier caso, hay un equilibrio razonable entre ambas. Lo que pasa es que hay empresas, como la mía, que nos dedicamos a la obra pública. Pero no es tanto que necesitemos de lo público para vivir como que los ciudadanos necesitan que la Administración invierta en infraestructuras. No se trata de hacer obra por hacer, para que nosotros nos sostengamos.

–¿Qué perspectivas hay para 2024?

–Lo veo similar a 2023: un año con trabajo. Es cierto que el presupuesto del Principado para obra pública en 2024 ha aumentado, aunque veo difícil que se mantengan esas cantidades en el tiempo. Hay que buscar la eficiencia para tener recursos con los que seguir invirtiendo. ¿O sin fondos públicos no va a haber inversión? En cualquier caso, tanto 2024 como 2025 los veo positivos, con mucho trabajo.

–En la última asamblea general de CAC-Asprocon, usted reclamó más agilidad en los plazos de adjudicación, así como más porcentaje de ejecución en los presupuestos del Principado.

–La ejecución presupuestaria tiene que ser mucho, mucho más ágil. Es baja, siempre se queda algo en el tintero. Y, desde luego, la normativa no ayuda. Tener que cerrar un presupuesto anual y volver a arrancarlo al día siguiente obliga a que, entre una cosa y otra, se liciten las obras hacia mitad de año. Si por el medio, encima, se produce cualquier retraso, la obra puede llegar a adjudicarse en noviembre. Es decir, hace falta agilizar esos trámites, pero no sé muy bien cómo puede hacerse. Porque, además, no se trata únicamente de la ejecución presupuestaria. Por ejemplo, se concede una subvención para la reforma de una fachada y luego, cuando se termina la obra y vas a cobrar la ayuda, tardas otros seis o siete meses. Todos esos retrasos los sufren no sólo las empresas, sino también los ciudadanos que las solicitan.

–¿Eso es una anomalía de Asturias o las patronales de otras comunidades autónomas también lo critican?

–Eso sucede en toda España, incluso más allá. La legislación europea está convirtiendo Europa en un campo de concentración para el ciudadano, con unas limitaciones de actuación tremendas. Los emprendedores necesitan actuar de forma rápida, porque en el emprendimiento hay una parte muy importante de impulsividad. Muchas de las políticas que se impulsan desde la Unión Europea son muy bienintencionadas, muy "happy", pero condicionan la vida real del ciudadano y están creando muchísimos problemas. No podemos convertir Europa, España y Asturias en un lugar inhóspito para el emprendedor. España está llena de pymes, pero tales cantidades de regulación hacen que las únicas que puedan salir adelante las grandes compañías, porque sólo ellas pueden soportar una tramitación de cinco años. A eso se añade que las comunidades autónomas tenemos que acondicionar todas esas directivas europeas. Y todo ese cúmulo de tramitaciones en distintos niveles administrativos resulta agotador. La regulación está siendo tan garantista que pronto ya no habrá nada que garantizar.

–Usted también dijo recientemente que los fondos europeos se ven más en los medios de comunicación que en las empresas...

–¿Usted está viendo alguna explosión de obras con los fondos europeos? ¿Alguna explosión de cualquier tipo? Yo no. Los fondos están llegando poco a poco, poco a poco, poco a poco... Desde que se publicó que los fondos llegaban a España hasta que las comunidades autónomas sacaron sus respectivas convocatorias pasó mucho tiempo. Eso desincentivó a muchas empresas. Todos estos retrasos en las adjudicación y problemas legislativos ha hecho que la Administración recurra en muchos casos a sus propias empresas públicas para hacer determinadas cosas.

–Ese ha sido uno de los principales caballos de batalla de la patronal.

–Desde luego, porque esa práctica desincentiva aún más al empresario privado, ya que tiene que competir con una compañía pública que no se juega nada. En nuestro sector, las empresas públicas tienen que trabajar para proyectos muy determinados o para asuntos de emergencia como alguna catástrofe natural. Pero no para hacer obras que nosotros no hemos podido hacer porque no entran en precio y que después se adjudican a la empresa pública por el doble, como ha ocurrido en Asturias. Y recordemos que en las licitaciones públicas existe un principio de eficiencia, y en estos casos, desde luego, no se está cumpliendo. Porque, además, hay que recordar que los primeros que tuvieron sus precios actualizados, a comienzos de año, fueron empresas del Estado. Es decir, que tampoco se da un principio de equidad.

–¿Es la construcción un sector con mala fama?

–No creo que tengamos mala fama. Lo que pasa es que somos sinónimo de trabajo duro, y yo creo que cada día lo es menos, porque cada vez está más industrializado y profesionalizado. Los procesos están cada vez más automatizados con herramientas digitales y tecnología y maquinaria que facilita la labor física y mejora la eficiencia. Por eso creo que tenemos que llegar a los jóvenes, informándoles de todas estas innovaciones. Porque, además, a los trabajadores no les importa tanto la dureza como la estabilidad laboral. No quieren quedarse en el paro cuando termina la obra en la que están trabajado. Por eso es tan importante que la construcción tenga una actividad sostenida a lo largo del tiempo y que no haya dientes de sierra con picos y valles de proyectos.

–¿Y eso cómo se consigue?

–Eso se logra sobre todo con niveles sostenidos de inversión pública, ya que las empresas pueden organizarse mejor en función de ella. Por eso siempre solicitamos una inversión fija de al menos el 3% del presupuesto del Principado. Porque si la Administración invierte siempre lo mismo, se genera un ecosistema económico alrededor de la construcción que da empleo porque crea una carga de trabajo constante. Porque los dientes de sierra de la inversión también influyen, por ejemplo, en la venta de viviendas. Si la inversión se detiene abruptamente, ese ciclo también se interrumpe.

–El sector aún tiene problemas para atraer mano de obra, pero parece que los cursos de formación de la Fundación Laboral de la Construcción tienen más afluencia...

–Sí, creo que se está notando el llamamiento que venimos haciendo en los últimos años advirtiendo de que no había relevo generacional. Se ven jóvenes en las obras. Pero no hay bajar la guardia y debemos insistir en el mensaje: los jóvenes, con formación o sin ella, tienen que acercarse al sector. Tienen un nicho para trabajar aquí. A los chicos hay que darles una oportunidad.

–¿Han tenido éxito sus planes de captar profesionales en el Ejército?

–Todos esos planes llevan su tiempo hasta que dan fruto. Pero desde luego seguimos trabajando en ellos. Hace menos de un mes, sin ir más lejos, tuvimos un encuentro en el cuartel de Cabo Noval. Del Ejército salen personas con preparación y disciplina, son gente idónea para nuestro sector. Más allá de este caso concreto, nosotros intentamos buscar soluciones a los problemas. De hecho, otras empresas y sectores nos han copiado un poco la idea. Pero ha tenido éxito a nivel de nuestro sector, hasta el punto de que la adoptado la patronal nacional, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), que también contactó con el Ejército en Madrid.

–El Gobierno central acaba de aprobar una subida de los subsidios por desempleo. ¿Qué opina?

–Yo no entro tanto en la cantidad en que han aumentado los subsidios, sino que pondría el foco en las condiciones que se tienen que cumplir para ser receptor. Sólo hay una explicación de la razón por la que, teniendo 60.000 parados en Asturias, no encontramos suficiente gente para trabajar: algo funciona mal y hay que arreglarlo.

–¿Cómo son las interlocuciones con el Principado? ¿Mantienen un contacto fluido?

–El Principado, la verdad, tiene una disposición muy buena a escucharnos. Luego, obviamente, los resultados no siempre son los que uno quiere, pero no desde luego porque no escuchen. En la asamblea general hubo una amplia representación institucional, con varios consejeros, y también estamos presentes en la concertación social a través de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE).

–¿Qué esperan de la concertación social, cuyas negociaciones acaban de comenzar?

–La concertación es un punto de encuentro con el Gobierno asturiano. Los triunfos conseguidos con las asociaciones empresariales en su diálogo con la Administración pública son los que son, y son lentos. Pero se van consiguiendo cosas: la subida del módulo de la vivienda, el compromiso del aumento de la inversión, bajadas fiscales... Todas esas cosas no caen del cielo, sino que proceden del trabajo que hemos hecho estos cinco años.

–¿Y cuál es la reclamación prioritaria en ese diálogo?

–Desde luego, me gustaría que la concertación recogiera el compromiso de una inversión mínima del 3% respecto al presupuesto del Principado, como he señalado antes. Esa es la prioridad y lo que daría para siempre estabilidad al sector en Asturias. Porque, además, que nadie se olvide de que lo que no se invierte ahora luego requiere una inversión del doble o el triple. Es decir, no se pueden construir infraestructuras y luego no invertir en un mantenimiento, porque su valor patrimonial se degrada y te arriesgas a hacer esa obra prácticamente de nuevo.