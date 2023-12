Las eólicas piden una cita con el Principado tras las tensiones con la normativa

La Asociación Eólica del Principado de Asturias (AEPA), la patronal que aglutina a los principales promotores de parques eólicos de la región, ha solicitado una reunión con la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, que dirige Ovidio Zapico (IU). La petición se produce tras el choque que tuvo lugar entre los dos miembros del Gobierno regional, el PSOE e IU, a raíz del plan eólico de la Consejería de Industria, que depende de la socialista Nieves Roqueñí. La Consejera anunció en la Junta General su intención de "reconfigurar el mapa de este tipo de energía eólica, sobre todo, en el área central", lo que produjo el rechazo inmediato de IU, que calificó de "disparate" sus planes. Tras este choque, que el Gobierno intenta reconducir apelando a una "voz única", AEPA quiere sentarse con Urbanismo para conocer su posición exacta sobre este asunto y su actitud sobre la proliferación de instalación de molinos de viento en Asturias. La reunión tendrá lugar en los próximos días y la patronal la solicitó después de conocer los últimos acontecimientos relacionados con este tipo de instalaciones de energía renovable en el marco del cierre de las térmicas.

La Consejería de Roqueñí autorizó el pasado lunes la instalación de cuatro parques eólicos en el Occidente, aunque al menos dos de ellos, los que afectan a Taramundi, no prosperarán, porque contarán con el rechazo municipal de los Ayuntamientos, que tienen la última palabra al ser los encargados de solventar los trámites urbanísticos para estas instalaciones, y también con el de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), que es un ente colegiado que está en manos de la Consejería que gestiona IU. Es decir: aunque el Principado autorice los proyectos, los mismos pueden ser tumbados por los Ayuntamientos, lo que deja en cierta inseguridad jurídica los planes regionales para configurar y planificar su mapa energético. Paralelamente, Roqueñí valoró ayer los últimos acontecimientos sobre esta problemática y respecto a las dos instalaciones eólicas en Taramundi que serán rechazadas con toda seguridad por el municipio dijo que "tienen que tramitarse y todavía no han sido rechazadas". No obstante, la Consejera dejó claro que la última palabra es de los ayuntamientos, mientras que el Principado debe tramitar los permisos ambientales: "Si un Ayuntamiento no impulsa la modificación urbanística, por mucho que el parque sea viable desde el punto de vista ambiental, no cabe hacerlo".

Sobre el futuro plan eólico, se limitó a decir que "tenemos unas directrices eólicas que han funcionado hasta ahora y ese es el marco en el que nos movemos en Asturias y que vamos a revisar dentro del Gobierno". Roqueñí hizo estas valoraciones tras recibir a Adolfo García, presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores, que precisamente le trasladó la preocupación del sector sobre la posible instalación de parques eólicos marinos. La Consejera se comprometió a trasladar la preocupación al Gobierno nacional.