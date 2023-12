"Lo peor que nos pasa en Asturias es que no nos conocemos ni nos queremos"

En "Estudios", volumen dos, Xuan Xosé Sánchez Vicente (Gijón, 1949) alarga su recolección de reflexiones dispersas alrededor de la producción cultural y la identidad asturiana. Segunda entrega de una colección que tiene en proyecto al menos otras dos, completa y actualiza con quince artículos la primera, publicada en 2021, y trata de ofrecer vistas nuevas a los viejos paisajes de la cultura con examen literario, filológico y antropológico y análisis de situación de la lengua y la tradición asturianas de la mano del político asturianista, del filólogo, del profesor, del articulista de LA NUEVA ESPAÑA...

–Recopila "estudios" publicados en lugares y años diversos. ¿Con qué criterio los escoge y qué hilo los engarza?

–Descarto todo lo que sea creación literaria y me quedo con estudios que en casi todos los casos han sido publicados, algunos en sitios con muy poca difusión y fuera del alcance de la gente, y que han sido actualizados. Procuro mezclar. Hay filología, hay literatura, se reedita un texto clásico que había tenido poco rodaje y en el que añado muchas novedades, "El caballu" (sobre el romance del mismo título atribuido a Francisco Bernaldo de Quirós y Benavides), y un vocabulario de los amigos de Jovellanos, en el que analizo el léxico que usan en sus cartas y con el que cierro el círculo que empecé con la tesina sobre el bable de Jovellanos. Incluyo también un refranero asturiano sobre la enfermedad, el cuerpo y la alimentación que se publicó en su momento en una revista médica…

–¿Viene a llenar algún vacío en el análisis filológico-literario de la producción en asturiano?

–En la parte de filología hay algunos campos inéditos, sí, y por poner el ejemplo de una parte pequeña, pero muy interesante, analizo el sufijo -iola, que no estaba estudiado. Es ese giro que se usa a veces en contextos dialogados para negar lo afirmado previamente, a menudo con tono irónico o burlón. "Vas regala-ylo tú. Sí, regalariola"; "¿vas venir? Veniriola"… También son nuevas las consideraciones sobre las etimologías y hay una parte sobre Antón de Marirreguera en la que de algún modo le doy la vuelta a todo lo que se decía sobre él.

–¿En qué sentido?

–La consideración general es que era un poeta humorístico que escribía para reprender a las mujeres y que no tuvieran relaciones sexuales. Pero era en realidad un gran poeta, muy creativo y con un tratamiento realmente atrevido de las relaciones amorosas.

–En LA NUEVA ESPAÑA escribía esta misma semana contra "el desprecio que sentimos hacia nuestras señas de identidad lingüística". ¿Resume así una parte de lo peor que nos pasa?

–Lo peor que nos pasa es que no nos conocemos ni nos queremos. Ese es el fondo de la cuestión. Miramos siempre hacia Madrid, la información política se recibe a través de medios estatales y la de los problemas reales de Asturias tiene poco público, y en consecuencia poca reacción y respuesta colectiva.

–¿Hay también una parte de soledad, de aislamiento y de todo lo que usted ha visto en la etimología de la "señardá"?

–Sostengo que el concepto nace en los vaqueiros y en los emigrantes. Hay muchos textos de emigrantes en Sudamérica en los siglos XIX y XX con esta palabra. Parte de la idea de sentirse singular, solo, desarraigado de la sociedad y de la propia cultura o paisaje.

–Muy asturiano todo.

–Muy asturiano, sí. Yo también cito como ejemplo el teito, con esa idea de estar en medio de la soledad del prao, del vacío absoluto y llamar a la casa por lo que te techa. Es una metonimia que yo creo que no existe en ningún sitio.

–¿El desprecio de lo propio como seña de identidad?

–El desconocimiento y el desprecio. Y que abrimos la boca y se nos cae la baba mirando pa lo de fuera, que es lo que se llama ser un babayu.

–¿También con respecto a la lengua?

–Sí. En ese artículo que mencionaba hablaba de la toponimia. Yo acepto que no se quiera hablar en asturiano, pero los nombres de los pueblos son los nombres de los pueblos. Y además ahora son oficiales.

–¿Tiene alguna confianza en el desarrollo de la ley de uso que, a falta de una mayoría política favorable a la oficialidad, propone el Gobierno socialista del Principado?

–Es que no sé qué van a desarrollar, pero sí que en su momento el PSOE estuvo en contra de la ley de uso, que al Partíu Asturianista nos costó Dios y ayuda y muchos insultos sacar adelante. Con aplicarla, porque que hasta ahora no la han aplicado, tendrían bastante. Respecto a la oficialidad, la oportunidad que hubo con aquella jugada de Foro, vinculándola a la rebaja de impuestos, fue una disculpa estupenda para que nadie se metiese de lleno en el asunto de la llingua. En el proyecto de presupuestos para 2024 van a hacer más deducciones de impuestos que las que en su día pedía Foro a cambio de su apoyo a la oficialidad, aunque yo también creo que Foro lo propuso para que los otros dijesen que no... Estamos entre gente que dice que sí, pero con la boca pequeña.

–¿Vislumbra en algún futuro próximo una mayoría política favorable a la oficialidad?

–En esta legislatura por descontado no. Pero podrían caminar hacia ella si realmente pusiesen en marcha políticas de práctica de la ley de uso y demostrasen que de verdad tienen interés. Eso animaría a la ciudadanía y normalizaría la situación. A Barbón hay que concederle que de vez en cuando da muestras de uso y afecto mayor que sus predecesores, pero si los políticos no dan ejemplo los ciudadanos no van a sentir gran interés, o no van a apostar por esto como no se apuesta por lo todo lo demás en Asturias.

–¿Le ve al presidente también algo de fachada, de boca pequeña en todo esto?

–Sí. Porque así queda bien con algunos... Puede que yo esté con la edad bastante incapacitado para ver, pero voluntad de fondo no la veo.

–Le pregunto al fino analista de la realidad asturiana. ¿Dónde está usted en la escala del optimismo respecto al futuro de Asturias?

–No soy muy optimista por una razón. El problema fundamental que tenemos es uno, crear riqueza y crear empleo, con la salsa de un poco de amor hacia lo nuestro. Y está muy bien, y es imprescindible la ayuda para el acceso a la vivienda o a quien no llegue a fin de mes, pero la cuestión principal no está ahí, sino en que se creen empresas, que crezcan y haya más productividad y mas crecimiento. Por ahí no van los presupuestos ni la actividad de la oposición ni del Gobierno.

–¿Por qué ha salido Asturias de las elecciones como la isla socialista del norte?

–Porque somos muy conservadores. Estamos siempre mirando hacia atrás, y tenemos la idea mayoritaria de que el Estado nos lo debe todo, de que todo el mundo está en deuda con nosotros porque tenemos detrás aquel paraíso de los ciento y pico mil trabajadores en la empresa estatal. Ese es nuestro chip. Que nos emplee Barbón, como cuando decían "Guerra, colócanos a todos". Esa es nuestra mentalidad colectiva, la mayoritaria. Lo que se vota es que siga siendo lo que era antes.