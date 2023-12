El sector turístico, sobre los retrasos del AVE: "Daña la imagen de Asturias"

El sector turístico está preocupado por los últimos retrasos en el AVE en Asturias y la "mala imagen" que puede trasladarse de la región, con afección al turismo. En los últimos días hubo varios retrasos en diferentes trenes debido principalmente a fallos en la estación de Chamartín, desvinculados en cualquier caso de la Variante, que está funcionando sin incidencias desde su inauguración durante el pasado mes de noviembre. "Creemos que no es normal que haya estos retrasos, pero el problema se origina en Madrid y afecta al resto de líneas, no solo a las que van con destino Asturias. Esto perjudica la imagen que damos y nos afecta negativamente, pero no es un problema del Principado", explicó ayer José Luis Álvarez Almeida, presidente de la patronal de hostelería y turismo Otea, que además es un usuario habitual de los Alvia que operan entre Madrid y Asturias. "También nos preocupa la política de precios, porque primero hubo una oferta y ahora vuelven a ser caros. Nos quejábamos del avión, pero ahora podemos estar en las mismas. Está muy bien hacer promoción de Asturias, pero también podría haber una buena política de precios", reitera Almeida.

Renfe, por su parte, aseguró en los últimos días que los retrasos se debían a "incidencias puntuales" y además devolverá el importe íntegro a los más de 900 viajeros afectados. Ayer, según fuentes de la compañía, no hubo incidentes reseñables, después de tres días con numerosos retrasos. Según datos de Renfe hechos público ayer, desde la apertura de la Variante ya se han vendido 100.000 billetes entre Asturias y Madrid. En Adif, propietaria de la infraestructura ferroviaria y encargada de gestionarla, también desvincularon ayer los retrasos del funcionamiento de la Variante. "Hasta el momento, la infraestructura (la Variante de Pajares) no registra ninguna incidencia", recalcan desde Adif, que explican el mantenimiento que se lleva a cabo en las diferentes vías. "Todos los días, en bandas de mantenimiento nocturna y antes del inicio del servicio y en todas las líneas de la red ferroviaria, equipos de mantenimiento y vehículos exploradores efectúan inspecciones en las primeras circulaciones de la mañana para chequear el estado de la infraestructura y detectar cualquier anomalía", recalcó.