La abuela ya no cocina en Nochebuena: "Antes el cargo pasaba a la hija o a la nuera, y eso ahora no es posible"

Las abuelas ya no cocinan (en su mayoría) para Nochebuena. Y en su lugar les puede sustituir, por ejemplo, el considerado Mejor Cocinero del Mundo 2023. El madrileño Dabiz Muñoz, al frente del archirreconocido Diverxo y otros locales de restauración, ha sucumbido como tantos otros al negocio de preparar comida para llevar a casa en Navidad, un sector al alza impulsado por lo dicho al principio: que esas abuelas o madres de antaño, que se encerraban en la cocina dos días antes y salían de la misma terminada la cena de Nochebuena –o al día siguiente, tras la comida de Navidad–, después de haber servido el último trozo de turrón al nieto, brillan a estas alturas del siglo por su ausencia. Los cambios sociales mandan.

Gazpacho de fresones con tataki de gambas marinadas, un pollo francés de grano de pata amarilla asado relleno o brioche de la Pedroche, entre otros platos (previo pago de 270 euros por caja para cuatro personas) componen el menú que cualquiera puede tener este domingo 24 de diciembre a su mesa firmado por el mismo Muñoz. No solo lo oferta el Mejor Cocinero del Año, sino que estrellas Michelin en Asturias como los Manzano o los Morán, numerosas integrantes del Club de Guisanderas y restaurantes de las principales ciudades y villas del Principado tienen estas fiestas navideñas servicio de comida por encargo.

"Efectivamente eso ha cambiado y son varios motivos los que lo explican", sostiene Cecilia Díaz Méndez, catedrática de Sociología de la Universidad de Oviedo y directora del Grupo de Sociología de la Alimentación. "Un primer motivo es el cambio en los roles domésticos. Las abuelas actuales no responden a la imagen tradicional, porque las mujeres que hay en las familias actuales, las que vienen detrás, ya no responden a ese rol. Antes, la abuela pasaba el cargo a la hija o a la nuera. Pero ahora no es posible porque esas mujeres no tienen ya ese rol", explica Díaz Méndez.

La catedrática habla de una segunda causa: "Las mujeres ya no son lo que eran. Son trabajadoras en activo o que lo han estado hasta hace poco y ese esfuerzo extra de preparar las comidas navideñas ya no se asume, reivindican su espacio, quieren también tener su tiempo libre esos días, disfrutar de la familia, los amigos... No existe ya el perfil tradicional de ama de casa". A esto hay que sumar un tercer motivo, "y en este caso se debe a los hombres". Explica Cecilia Díaz Méndez que estos se han subido convencidos al carro de la igualdad: "Aunque no sea plena, es una idea que se ha ido asumiendo, más en esta época del año, cuando ya no están dispuestos a perpetuar esa imagen de la mujer cargando sola con la cocina. No se ven ya reflejados en eso, aunque a diario en el hogar todavía queda mucho por hacer en el reparto de tareas domésticas, en general en fechas señaladas ya no se admite que eso suceda".

Los cambios sociales se imponen y se asumen más en España, un país en el que la fiesta está "muy familiarizada" y unida a la comida. "Le damos gran valor a esto y queremos que todos participen de la celebración, fortalecer esa unión", concluye la catedrática de Sociología. De ese tirón de reunir a toda la familia a la mesa da cuenta la hostelera Mónica Quirós, al frente de La Cava de Floro (Oviedo). "No, la abuela ya no cocina. Doy fe", explica. "Tenemos completo para comer en el restaurante desde hace meses los días de Navidad, Año Nuevo y Reyes. Todo familias que repiten cada año". En La Cava suman varias Navidades haciendo comida para llevar y, aunque los altos niveles de pandemia no se han alcanzado, Mónica Quirós admite que crecen cada año los pedidos. "Hay mucho domicilio. De hecho, nosotros cerramos un día antes para poder prepararlo todo". Pese a este cambio de "cocinero" por Nochebuena, las preferencias a la mesa no cambian en absoluto y siguen siendo clásicas: el "fondo de armario", explica Quirós, es la sopa de marisco y el pastel de centollo.

También en El Hórreo (Muros de Nalón) mandan la sopa y el pastel de cabracho, en este caso. Iván Pulido regenta desde hace varios años este negocio exclusivo de comida casera para llevar –dirige la cocina su madre, Covadonga Cancelas– y solo ha hecho que crecer. "Este año rondaremos los 120 pedidos, como el pasado. La gente quizás ha esperado más para encargar, pero ahora se han animado", explica Pulido. Las peticiones, eso sí, siguen siendo clásicas: asados de cordero, carrilleras, cachopos de merluza y marisco... Porque al fin y al cabo la Nochebuena no deja de ser un clásico. "En España damos mucho valor a la familia y a la comida colectiva para celebrar. Y eso se cumple a rajatabla en Navidad", apostilla la catedrática Cecilia Díaz Méndez.

Feliz Navidad.