Si buscas un buen plan para celebrar la Nochevieja, la propuesta que te trae la marisquería La Chalana es tu opción. Una forma muy gastronómica de despedir el año, con un exquisito menú que trae consigo los mejores frutos del mar, desde langostinos y zamburiñas, hasta un bogavante a la plancha. ¡Prepara tus mejores galas y a disfrutar!

Una noche inolvidable

La última cena del año es muy especial, por eso desde la Chalana han preparado un espléndido menú, para que tú no tengas que preocuparte por nada más, que saborear cada momento. La velada comienza con un lingote de mousse de foie con frutos secos, uvas pasas y reducción de Px; y una milhoja de alga nori con salmón noruego. Seguido de un tataki de atún rojo “Balfego” con mayonesa de wasabi; y una deliciosa sopa de pixín-rape del Cantábrico con tropiezos. Ahora llega el momento de explorar algunos de los grandes tesoros de la gastronomía marina… langostinos gordos salvajes, zamburiñas y por supuesto no podía faltar el rey indiscutible del mar, ¡el bogavante!, todo cocinado a la plancha. Continuamos nuestro recorrido culinario y nos adentramos en la recta final. Un cachopo de merluza del Cantábrico en salsa verde con almejas y un lechazo de Segovia, asado de la manera tradicional.

Delicias navideñas

Amantes del dulce, ahora llega vuestro momento… que mejor manera de terminar este gran festín que con un mousse de chocolate ganache y gianduja de naranja, un refrescante mousse de limón y galleta speculoos, y café y licor. ¡La guinda perfecta para una noche mágica!

Pensado para que no te falte de nada

Para acompañar esta cena, nuestro sumiller ha escogido especialmente para vosotros, una selección de vinos que realzarán los sabores: Albariño D.O. Rías Baixas “Valmiñor”, D.O. Rioja Reserva “Faustino”, Cava Brut Nature “Vega Medien” y Sidra Brut “Pecado del Paraíso”. Una combinación perfecta para elevar vuestra experiencia gastronómica a nuevas alturas. Y por supuesto no podía faltar la divertida bolsa de cotillón y las clásicas uvas de la suerte para asegurar un buen comienzo. Todo incluido para disfrutar dos personas por 210 euros, en La Chalana Bernabéu y La Chalana Barceló, Madrid.

Durante las fiestas, los restaurantes de La Chalana en Asturias permanecerán cerrados desde el 24 de diciembre al 4 de enero. Mientras tanto, los locales de La Chalana Madrid estarán abiertos y a su disposición para seguir compartiendo momentos y sabores inolvidables.