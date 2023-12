A la espera de la nueva norma para los molinos eólicos: una promesa del Principado entre denuncias de "caos" y "ofertas irrisorias"

El Principado prometió ayer una larga negociación antes de aprobar el anunciado cambio normativo para la instalación de molinos de viento, que ha levantado una intensa polvareda política y social, con tensiones incluso entre el PSOE e IU, socios en el Ejecutivo regional. "Tenemos que empezar a trabajar con un documento de avance y con un gran consenso. Le queda mucho tiempo todavía, aún no lo empezamos", aseguró la consejera de Transición Ecológica e Industria, Nieves Roqueñí, durante una visita a Avilés. Por su parte, los ayuntamientos piden que "los vecinos sean beneficiados por la instalación de los eólicos que se construyan en sus territorios". Y los propietarios de los terrenos cargan contra la burocracia al llevar años sin cobrar por su arrendamiento.

Roqueñí anunció hace días en la Junta la necesidad de "reconfigurar el mapa de este tipo de energía eólica, sobre todo, en el área central". Una zona en la que únicamente hay una instalación eólica de un total de 24 que están funcionando en Asturias. Aquellas palabras causaron un gran enfado en IU, el otro miembro del Gobierno, que las calificó de "disparate", evidenciando un temor por si las políticas pudiesen beneficiar a las eléctricas y la proliferación de eólicas en esa zona del Principado. Poco a poco, todas las partes van cogiendo posiciones y cada una arrima el ascua a su sardina de una industria que mueve millones –5.896 al PIB español en 2022, según los últimos estudios–. La encrucijada es compleja: el Principado tramita el permiso medioambiental a las empresas que soliciten la instalación de un parque eólico y los Ayuntamientos se ocupan de los permisos urbanísticos. Los municipios tienen ahora la última palabra y pueden tumbar proyectos que tengan autorización ambiental, como sucedió esta semana con dos instalaciones que iban a levantarse en Taramundi.

"Nosotros tenemos nueve solicitudes que se están estudiando, pero hay algunas paralizadas por el pleno del Ayuntamiento", explica César Villabrille, regidor de Taramundi (PSOE). "Nuestra posición con las eólicas es estudiar todas las ofertas que nos lleguen, pero intentaremos por todos los medios que no se pongan muy próximos al pueblo. Habría menos problemas con los que están más alejados, pero dependería también de las condiciones que nos ofrezcan las empresas. Debe haber una remuneración para compensar a los vecinos", recalca. Esa postura es compartida por muchos de los concejos limítrofes de Taramundi, que es donde se ubica la práctica totalidad de los molinos de viento que funcionan en Asturias. El occidente es más atractivo para las empresas por las condiciones de viento que ofrece, lo que da mayor rentabilidad. En estos momentos el Principado tramita 50 proyectos.

En la actualidad, aunque hay excepciones, las empresas eléctricas que instalan molinos de viento suelen pagar un canon anual a los Ayuntamientos y otro a los propietarios, además de los impuestos. Ese canon puede variar entre 40.000 y 50.000 euros, aunque depende de cada caso. "Nuestra postura no va en contra de los eólicos, siempre y cuando cumplan la normativa. No vamos a convertir el concejo en un parque eólico entero, pero si están en sitios apartados y benefician a los vecinos se puede hablar", explica Pedro Álvarez, alcalde de San Martín de Oscos (PP), que tiene en marcha una solicitud para la instalación de un parque.

En San Tirso de Abres, llevan muchos meses negociando con una empresa, que mostró interés en plantar gigantes de viento en el concejo. De momento ese proyecto está parado, según el Alcalde por desinterés de la propia compañía. "La última oferta que nos hicieron fue ridícula. No somos ‘antieólicos’, pero buscamos una mejora para los vecinos. No podemos hipotecar el pueblo. Si hay una oferta mejor, lo pondría en manos de los vecinos", dice el regidor, Clemente Martínez (PSOE). En San Tirso de Abres, hay un parque eólico que paga un canon anual de unos 50.000 euros y una parte variable que va en función de la energía que produzca.

En Villayón, un concejo que tiene cinco parques eólicos, la Alcaldesa destaca el buen clima vecinal alrededor de este tipo de instalaciones. "Aquí no hubo oposición vecinal y los vecinos están contentos. Siempre haremos lo que nos digan los vecinos", destaca Estefanía González, alcaldesa de este municipio (PP). Otra parte de la encrucijada son los vecinos propietarios de montes. En San Esteban (Illano), llevan esperando años la instalación de un parque eólico después de llegar a un acuerdo con una empresa. Todavía no han cobrado. De momento está parado, pendiente de la renovación del permiso ambiental, que ya caducó, y el posterior respaldo del pleno. "Todos estamos de acuerdo y consideramos que es una buena forma de aprovechar el monte. La instalación de un eólico es una solución para que el pueblo no desaparezca. El Alcalde nos dijo que se aprobaría, pero a veces la gestión es un caos", dice José Luis Jardón, presidente de la junta gestora del Monte de San Esteban, que engloba a 16 propietarios.

Paralelamente, hay varias asociaciones ecologistas que empujan para impedir la proliferación de estos parques. Ayer mismo el Principado remitió al Tribunal Superior de Justicia de Asturias la reclamación de la "Plataforma para la defensa de la Cordillera Cantábrica" sobre la autorización medioambiental para los parques eólicos de "Chao Gran" y "Folgueiras", en Villanueva de Oscos, Vegadeo y Taramundi, que serían los primeros de la región de al menos 200 metros de altura.