Sabrosa Navidad en el hospital: menús gourmets para los ingresados en la red pública asturiana

No es plato de buen gusto pasar las fiestas navideñas en el hospital ingresado. Pero para que esto no sea literal, lo de no ser de buen gusto, en el Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha preparado como todos los años menús especiales en los ocho hospitales públicos del Principado. La cuestión es hacer más agradable la estancia a las personas ingresadas.

Nochuebuena y Navidad Para la cena de Nochebuena, el Hospital de Jarrio preparará consomé con huevo, muslo de pollo relleno de ciruelas y piñones con salsa de naranja y mousse de calabaza asada, y flan de queso con miel y frutos rojos. El día 25 se servirá un almuerzo formado por bisqué de marisco con gambas salteadas, medallones de solomillo de cerdo con salsa de ciruelas, pasas y arroz aromático, creps de chocolate con nata y dulces típicos. En Cangas del Narcea, el Hospital Severo Ochoa ofrecerá a sus pacientes sopa de marisco, merluza con almejas y patatas al vapor, tarta y surtido navideño, en Nochebuena. Al día siguiente servirá crema de marisco, pavo asado con guarnición, tronco de Navidad y dulces. Los pacientes del Hospital Universitario San Agustín de Avilés degustarán en la cena del 24 pastel de queso de cabra y espinacas, crema de nécoras, solomillo ibérico con crema de setas, hojaldre de manzana, surtido navideño y sidra. El almuerzo de Navidad consistirá en patatas guisadas con bacalao, ragú de ternera asturiana, tarta de tiramisú y surtido navideño. En el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) se servirá crema de nécoras, pitu caleya con guarnición de verdura y patatas, surtido de postres y cava. La comida del 25 estará compuesta por marmitaco de langostinos, medallón de ternera con guarnición de verduras y patatas, cremoso de melocotón y galleta y cava. En Gijón, el Hospital Universitario de Cabueñes ofrecerá crema de calabaza, maruca con cebolla caramelizada y patata panadera, además de dulces navideños y sidra espumosa sin alcohol para la cena del domingo. La comida de Navidad incluirá verdinas con marisco, paletilla de lechazo en su jugo con patatinos y pimientos, panna cotta de hinojo y apio con coulis de frutos rojos. La cena de Nochebuena del Hospital del Oriente de Asturias Francisco Grande Covián tendrá sopa de marisco, merluza con almejas y patatas al vapor, tarta y surtido navideño. El 25 se ofrecerá crema de marisco, pavo asado con guarnición, tronco de Navidad y dulces típicos. Por su parte, el menú para la noche del 24 de diciembre en el Hospital Álvarez Buylla de Mieres estará compuesto por crema de patata con tejas de manchego, albóndigas con salsa de manzana y delicias navideñas. El almuerzo del día siguiente consistirá en risotto de setas con jamón, lomos de merluza al cava con almejas y copa de chocolate y nata. En el Hospital Valle del Nalón, en Nochebuena cenarán sopa de marisco, mulso de pavo al horno con setas de temporada, manzana a la normanda y dulces de Navidad, además de sidra espumosa sin alcohol. El día de Navidad, el menú incorporará pastel de puerros y langostinos con salsa tártara, suprema de pixín en salsa americana con almejas y dulces navideños. Nochevieja y Año Nuevo En Nochevieja, el Hospital de Jarrio servirá ensaladilla de langostinos, lomo de bacalao gratinado con alioli de miel, dados de piña natural y uvas de la suerte. El almuerzo de Año Nuevo estará formado por sopa de marisco, jamón de cerdo asado en salsa de uvas con patata asada, tarta de tiramisú y surtido navideño. Los pacientes del Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea podrán degustar crema de marisco, salmón a la ribereña con gambas, pastel de Nochevieja y surtido navideño, además de uvas de la suerte. Al día siguiente, comerán paella mixta, ternera asada con guarnición de verduras de temporada y patatas y pastel de Año Nuevo. La cena de la noche del 31 en el Hospital Universitario San Agustín de Avilés estará formado por pastel de queso de cabra y espinacas, crema de calabaza, bacalao con cebolla caramelizada y compota de tomate, tarta selva negra y surtido navideño. La composición del menú de Año Nuevo incluye garbanzos con langostinos, jamoncitos al chilindrón, tarta de queso con arándanos y dulces típicos. En el HUCA, en fin de año se servirá sopa de tropiezos, merluza con vinagreta de manzana, calabacín, tomate y patata horneada y surtido de postres navideños, además de uvas y cava. El día de Año Nuevo, el menú estará compuesto por crema de marisco, ternera mechada con puré de patata y verduras y copa helada de chocolate. Los pacientes del Hospital Universitario de Cabueñes disfrutarán de crema de puerros, supremas de pixín en salsa, dulces y sidra espumosa sin alcohol. En Año Nuevo, se ofrecerá marmitaco de langostinos, carrilleras de ternera con setas y patata panadera, y copa helada de limón. El Hospital del Oriente de Asturias Francisco Grande Covián elaborará para Nochevieja crema de marisco, salmón a la ribereña con gambas, pastel y dulces típicos. Para Año Nuevo, se servirán paella mixta, ternera asada con guarnición de verduras de temporada y patatas, pastel y surtido navideño. El Hospital Álvarez Buylla de Mieres ofrecerá crema de calabaza con naranja y marisco, bacalao con muselina de ajo y tomate, dulces navideños y uvas de la suerte. En Año Nuevo, el menú consistirá en marmitaco de salmón, cinta de lomo asado con higos y melocotón y tarta de Santiago. En Langreo, los pacientes del Hospital Valle del Nalón despedirán 2023 con crema de langostinos, lomo de bacalao a la vizcaína con verduras salteadas, flan de turrón, sidra espumosa sin alcohol y las uvas de la suerte. El almuerzo de Año Nuevo estará formado por pastel de cabracho con crujiente de pan y mahonesa, rollo de carne con champiñones y crema de castañas, crema de arroz con leche con frutos de otoño y dulces típicos.