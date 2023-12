Cuatro en una mesa para cinco: los ucranianos en Asturias celebran su primer 25 de diciembre con "kutia" de primer plato

Esta Nochebuena Uliana y su familia se sientan a cenar, al igual que todos los años, cuando la primera estrella de la noche comienza a destellar en el cielo. Esta vez habrá cinco asientos en lugar de cuatro alrededor de la mesa; aunque este último no habrá quien lo ocupe. El año pasado, con la familia ya instalada en Oviedo, solo colocó la cubertería correspondiente para ella, su hija, su madre y su hermano menor. Por su mejilla comienzan a correr unas lágrimas discretas cuando comenta que el motivo de este asiento vacío es el fallecimiento de su padre en julio de este año. Cuando estalló la guerra en Ucrania, Uliana cruzó la frontera junto a su familia, aunque su padre sufrió las limitaciones de la frontera y tuvo que quedarse en el país. Han transcurrido casi dos años desde aquel 24 de febrero. Esta será su segunda Navidad sin él sentado en la mesa; la primera sin poder ponerle remedio a su ausencia.

La tradición ucraniana marca que, por cada familiar fallecido, debe dejarse un lugar en la mesa, con su plato correspondiente. Este año las fiestas están siendo más distintas si cabe a las del año pasado para las familias ucranianas. Hasta este año, Ucrania adoptaba las tradiciones que la Iglesia ortodoxa pautaba en Rusia pese a ser un país perteneciente a Europa. En julio el Parlamento aprobó el cambio del calendario juliano -marcado por los rusos- al gregoriano.

Este será, por lo tanto, el primer año en el que los ciudadanos tanto dentro como fuera del país celebren la Navidad el 25 de diciembre, en lugar del 7 de enero. “No queremos tener nada que ver con Rusia. Ha sido como si un hermano te clavara un cuchillo por la espalda”, explicaba resignada Uliana. Su bisabuela, que se negó a salir de Ucrania, también estrenará nuevas fechas: "Me dijo que me iba a echar mucho de menos, pero sabía que nos teníamos que marchar porque venían los rusos". En su casa pasarán la Nochebuena los cuatro solos siguiendo sus ritos habituales, que no varían en absoluto, al pie de la letra. Según marca la tradión ucraniana, en la mesa se disponen doce platos con comida que degustan libremente, empezando siempre por uno en especial, el kutia, una receta elaborada a base de granos de trigo hervidos con miel y semillas de amapola.

Antes de llevarse el tenedor a la boca, la familia se coge de la mano para bendecir la mesa y pedir por “los hijos, los padres y los hermanos que están en la guerra”, y encienden una vela para la que siempre debe haber espacio en la mesa y que tiene un simbolismo puramente religioso. Una vez han superado los postres, apagan la vela, rezan de nuevo y disfrutan lo que queda de velada con canciones típicas navideñas. "Allí todo es muy bonito", relata Uliana: "Los niños salen a la calle, hay nieve en todas partes y van por las casas cantando canciones".

María y su hijo, sin embargo, pasan la noche acompañados por una familia española. Llegó a España junto a su hijo de cinco años. Tiene dos, pero solo pudo cruzar la frontera con el más pequeño. En el momento en el que estalló la guerra, ya había cumplido la mayoría de edad. Con su padre no guarda ninguna relación porque "es del otro bando", así que vive solo en Kiev y mantiene el contacto con su madre y su hermano a través de llamadas telefónicas. Este año, al igual que el pasado, los seis se sentarán a disfrutar de una Nochebuena que mezclará ambas tradiciones. Esta noche, abren la cena comiendo kutia y la cierran disfrutando de unos postres típicos de Ucrania.

Camino a España

La suerte que corrió la familia de Uliana fue muy distinta a la que tuvieron otros tantos que buscaban salir de la guerra lo antes posible. Estuvo viviendo en España durante años con su hija cuando esta era tan solo un bebé, pero hace cuatro tomó la decisión de volver a casa junto a su familia. Aquella experiencia le otorgó una red de contactos esencial para que, a la hora de volver, tuviera mucho más fácil encontrar una organización que les facilitara un lugar donde quedarse. "Salimos con lo que podíamos llevar encima", relata Uliana, que fue testigo de cómo la gente abandonaba sus maletas para poder salir del país y que encontró en Expoacción una vía de escape. De vez en cuando, su hija todavía le sorprende pidiéndole volver a casa: “Yo quiero volver a Ucrania y ver al abuelo”.

Aquel fue el inicio de un trayecto que arrancó cuatro días después que estallara la guerra y que se extendió durante cinco días. Podría haber sido más corto, pero el caos general hizo que Uliana se despistara y tomara una ruta alternativa. En total, fueron cinco días; dos más de lo que tardaron María y su hijo Ilia. En el momento de salir de Ucrania el pequeño no alcanzaba los tres años y, sobrecogido por el bombardeo, las alarmas y el caos del conflicto bélico, dejó de hablar durante meses. Ella, dedicada a las redes sociales, aprovechó las ventajas de su trabajo para entablar conversación con una asociación española que la trajo hasta Madrid.

Del mismo modo fue como tres meses después conoció a una familia que tenía una casa vacía en Oviedo y que hasta el día de hoy apoyan a la madre y su hijo en todo lo necesario: "Me dijeron Oviedo, abrí el mapa, lo vi y nos vinimos". Al igual que Uliana y su familia, lo que vino después lo consiguieron gracias al "boca a boca" y la voluntad de algunas personas que, al margen de las asociaciones -en las que también encuentran apoyo-, les siguen ayudando en todo lo posible.

Una carta pendiente

Aunque la adaptación de los hijos de ambas al principio fue algo más compleja, los pequeños disfrutan igual de las actividades navideñas que han tenido lugar en el colegio durante el mes de diciembre. Adriana, por ejemplo, tiene como tarea terminar la carta a los Reyes Magos y pintar una casa troquelada de Navidad. “Ahora no tiene regalos, pero en los Reyes sí”, cuenta Uliana. Ella encontró un trabajo en el mes de agosto y desde entonces cuenta con la suficiente independencia económica como para pagar el alquiler. Los primeros meses recibió una ayuda de 400 euros que después se acabó y le dejó sin recursos económicos. La ayuda de la red que ha construido durante su estancia en Oviedo ha sido imprescindible para sustentar a la familia y que puedan disfrutar de un piso los cuatro solos.

Al igual que María, ha estudiado varios cursos, pero es difícil encontrar un trabajo y el idioma sigue siendo una barrera. Para Ilia, los regalos llegarán antes, el 25 de diciembre: “Ilia sí, tiene un montón de regalos”, cuenta emocionada la madre del pequeño. Casi dos años después, su hijo hace alarde de un español perfecto mostrando sus tareas del colegio y presume de que ya tiene lista la carta con todos los regalos. Ya no hay rastro de los días en los que dejó de hablar, aunque a veces le siguen sobrecogiendo los estruendos. "Para los niños es más fácil aprender el idioma", comenta María, que llegó a España sin conocer una palabra del idioma y que ahora acude a lecciones para mejorar su manejo con la lengua y encontrar trabajo cuanto antes. "Es raro, porque mi hijo mayor aprendió español en el colegio y yo nunca. Él ahora está allí y yo aquí aprendiendo", cuenta a modo de anécdota.

Este año las cenas navideñas se bañan del recuerdo de una despedida obligada por el terror de la guerra. Las familias brindan a kilómetros de distancia, rezan por los suyos y se sientan a cenar junto a la tristeza, en mayor o menor medida. Sin una red de ayuda en la que apoyarse, su experiencia habría sido muy distinta. Cuando el padre de Uliana falleció, su entorno en España se volcó para comprarle un billete de ida y vuelta con el que poder darle la despedida más digna posible a su progenitor. Viajó sola porque es todo lo que podían hacer; su madre empezó los cinco días de viaje para llegar a Oviedo con problemas de movilidad hasta que finalmente consiguieron una silla de ruedas con la que todavía hoy se desplaza.

Uliana, que vivía en Leópolis, aún recuerda que se enteró del estallido del conflicto cuando fue al trabajo y su jefe se lo contó: "Yo no vi nada, el móvil no funcionaba y no quería encender la tele porque era muy pronto". Entonces llamó a un familiar para que la llevara de vuelta a casa para evitar el transporte público y, de vuelta a casa, vio los primeros tanques circulando a su derecha: "Los supermercados estaban vacíos, no había nada". Recuerda con mucho cariño las navidades que pasaba junto a su familia en Ucrania y de estas espera que sean "difíciles".

Han pasado casi dos años desde aquel 24 de febrero en el que Uliana se enteró de la guerra cuando llegó al trabajo y su jefe le explicó que el caos en al carretera no se debía a un tráfico desbordado. Este año, prepara una mesa para cinco con la presencia de su padre ocupando el vacío que el silencio de la guerra ya no puede llenar.