Llega la Nochebuena a Asturias y es por eso que llega también L´Anguleru, la persona encargada de traer magia y felicidad a todos los asturianos. El día 24 de diciembre por la mañana recogerá esas últimas cartas que le escriben en el acuario de Gijón, para luego por la tarde llegar a San Juán de la Arena, su pueblo natal, para hacer su particular cabalgata que reunirá a niños y niñas de todos los rincones de Asturias.

Mensaje de L´Anguleru para los más pequeños

Los neños y les neñes son el "punto débil" para L´Anguleru que afirma sentir algo indescriptible cuando ve la ilusión que reflejan sus ojos, los regalos que le piden o las historias que le cuentan. "No hay nada como la infancia , de esa época en la que no sabes exactamente que sienten pero sabes que están sintiendo algo maravilloso, si no fuera por los neños y neñes este mundo no tendría sentido" afirma L´Anguleru mostrándo su alegría por repartir ilusión entre los niños y niñas asturianos. Pese a que la mayor parte de las solicitudes suele recibirlas por parte de los niños del Principado, L´Anguleru ha llegado a recibir cartas de Nevada, Estados Unidos.

L´Anguleru explica a todos esos neños y neñes lo que tienen que hacer para que el pueda dejar los regalos a tiempo: "Tienen que pintar un Anguleru en un papelín y pegarlo allí, para que así sepa donde tengo que dejar los regalos, así podre entrar por la ventana, sin romperla, y hacer felices a muchos neños".

¿Quién es L´Anguleru?

Hace 15 años que apareció El Anguleru en San Juan de la Arena (Soto del Barco) para ayudarle a repartir los regalos durante la noche y, desde entonces, el trabajo del personaje asturiano no ha hecho más que crecer y extenderse por todo el Principado, mientras que el de Papá Noel se ha relajado.

La Asociación Garabuxada no puede estar más que contenta del éxito de una iniciativa que surgió en 2008 a nivel local, con el fin de animar la tarde de Nochebuena a los niños del pueblo. Entonces se pensó en un personaje de la localidad, que conociera la historia y tradición de la zona, ligada históricamente a la pesca de la angula, que ha hecho a La Arena famosa en toda España.

Y así apareció El Anguleru: un señor ya mayor, de barba abundante y pelo castaño cubierto por un gorro de lana azul, que lleva puesto un chubasquero y pantalones amarillos, y, además, porta el farol (con la luz de donde emana su «magia») y la piñera que siempre llevan los anguleros en su faena.