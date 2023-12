Nebrija vive entre asturianos

"Me consuela saber que afortunadamente Nebrija vive, no nos ha dejado, habita entre nosotros, en esta sala". Las palabras del catedrático José Muñiz Fernández, rector de la Universidad Nebrija, cerraban el pasado lunes en el Auditorio Nacional de Madrid el programa de actividades organizado con motivo del V Centenario de la muerte del autor de la primera Gramática castellana. "La esencia del gran maestro permanece, ese es el privilegio de los clásicos, quedarse, en realidad no leemos a los clásicos, son ellos quienes nos leen, como bien decía George Steiner", subrayó Muñiz para reivindicar que el legrado de Nebrija sigue vigente en la lengua, la historia, el humanismo y la ciencia, y permite iluminar el presente.

José Muñiz, como presidente de la Comisión Interadministrativa del V Centenario de la muerte en 1522 de Antonio de Nebrija, se dirigía a un auditorio compartido por asturianos y lebrijanos, además de responsables universitarios, autoridades políticas y empresarios, así como patronos de la Fundación y de la Universidad que lleva su nombre, con el propósito de velar por el legado y la memoria del lebrijano. A todos agradeció Muñiz la colaboración para honrar la memoria de Nebrija en una efeméride que abrieron los Reyes de España en febrero de 2022 en el Teatro Real, y que reunió a más de 85.000 personas participantes en las 160 actividades que culminaron con la gala en el Auditorio Nacional. El próximo 31 de diciembre se clausura este V Centenario, según el acuerdo que publicó el Boletín Oficial del Estado. "Fue un brillante profesor e investigador, y representa a la perfección los valores universitarios. El primero de todos, y condición sine qua non, es la humildad intelectual, solo se aprende si se reconoce lo que se ignora. El segundo, la curiosidad, ese querer indagar y desentrañar los secretos de las cosas, haciéndolo con rigor y método, sometiendo todo a la lupa del raciocinio y a la prueba empírica, alejado del principio de autoridad, lo que le acarreó no pocos problemas con las autoridades de la época, incluida la Inquisición. La independencia de criterio y el espíritu crítico son también claves, pues sin ellos no es posible el pensamiento divergente. Sin olvidarnos de su pasión por saber y la apertura mental, que le permitieron aprovechar el poder polinizador de las ideas diversas", describió Muñiz. El catedrático asturiano en su intención de actualizar la figura de Nebrija como "militante" contra las nueva inquisiciones de los "espacios seguros", la "cancelación" o las noticias falsas, alineado con el bando del carbono y el humanismo digital frente al silicio, terminó sus palabras con el agradecimiento "más importante a Elio Antonio de Nebrija y lo que representa, en esencia, la pasión por saber, nada más noble, nada más humano, por eso Nebrija vive y vivirá siempre entre nosotros". Y vive entre asturianos. Aunque no faltaba representación de Lebrija, Salamanca, Alcalá de Henares, Sevilla y Zalamea de la Serena, Asturias ha entrado con fuerza en la vida y obra de Elio Antonio de Nebrija por el impulso constante de Manuel Villa-Cellino y la Fundación Nebrija. Escuchaban con atención a Muñiz, entre magistrales bulerías del lebrijano José Valencia, el expresidente del Principado Pedro de Silva y Belén García; el expresidente de la Fundación Princesa de Asturias, Matías Rodríguez Inciarte; Eduardo Sánchez Morrondo, presidente de Asturias XXI, y su esposa Carmen Fernández Caicoya; Juan Viñuela, patrono de la Universidad Nebrija; el padre Ángel García, de Mensajeros por la Paz; el empresario lácteo Juan Rodríguez Coloma; el abogado Rafael Lobeto y su esposa Pilar Esteban Zaera; Jesús Alonso, Luis Díaz Marcos, Ana Figaredo, Isabel Linares, Valentín Martínez-Otero, Eduardo Montes, entre otros invitados asturianos que se encarga de cultivar con esmero Villa–Cellino. Cerró la gala el catalán Jordi Martí Grau, secretario de Estado de Cultura, que disculpó al ministro Ernest Urtasun, por su asistencia, a la misma hora, junto a Pedro Sánchez, a un homenaje al fallecido exministro Jerónimo Saavedra en el Teatro Real. Martí Grau acompasó la actualidad política con la "actitud y el compromiso humanista" del homenajeado: "Hay personas que se resisten al cambio y hay personajes como Nebrija que se cargan de la necesidad de la transformación a la espalda". Queda claro que el espíritu de Nebrija sigue inspirando. "Y ese era el objetivo de la efeméride", apuntó Muñiz, "revitalizar su recuerdo e impulsar su magisterio".