La industria de Asturias es gustar: así vive la región su reconversión al turismo

Asturias fue industrial, pero nunca fue solo eso. Hace 65 años la minería y la siderurgia ocupaban a 78.000 trabajadores. Hace 40, Hunosa y Ensidesa tenían 26.000 trabajadores cada una. "Ley de Reconversión industrial y Reindustrializaciones" fue aprobada en 1983 y trajo una desindustrialización larga, convulsa y más frustrante que esperanzadora. Este año, el Principado ha batido en 10 meses su récord anual de turistas y estancias: 2,52 millones de visitantes y 6,2 millones de pernoctaciones de enero a octubre, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Un 3,9% más de visitas y el 1,6% de pernoctaciones sobre las cifras globales de todo 2022.

No es lo mismo: es lo que hay. Una sociedad distinta, de servicios, en la que el turismo se ha ido convirtiendo en una alternativa difícil de imaginar hace 30 años cuando el líder minero José Ángel Fernández Villa, del SOMA-UGT, desautorizaba las proyecciones augurando una "región de camareros". Asturias nunca fue sólo industrial, pero nunca como ahora se valoraron tanto su naturaleza, sus playas, sus montañas, sus bosques, su fauna, su gastronomía y sus ciudades que aprecia el turismo, con las ventajas para los que viven de él y los inconvenientes para los que tienen que convivirlo.

Su manera de entrar, poco a poco, ha cambiado la región y la ha hecho sobrevivir mejor que otras zonas de alta industralización de Europa porque esta pequeña región tenía más cosas que han ido adquiriendo valor. Ahora es un escenario con naturaleza de mar y montaña y una historia con patrimonio cultural de lujo a los que añade una cocina laureada y unas comunicaciones por tierra y aire a las que se añade ahora la Variante de Pajares y, pronto, la Alta Velocidad.

La economía del turismo es muy reciente en términos históricos. Era poco más que aquel "Gijón, capital de la Costa Verde" de los años desarrollistas de Información y Turismo; los autobuses de leoneses en Luanco, la visita religiosa a Covadonga y el Llanes de las 30 playas.

A mediados de los años 80, el alcalde de Oviedo Antonio Masip entregó, simbólicamente, la capitalidad del verano asturiano a Gijón. En un verano de finales de los 80, el alcalde Antonio Trevín pidió en la televisión nacional que los turistas dejaran de ir a Llanes por unos días porque estaba colapsado. Nada es así ya.

Hace 60 años Llanes vivía del campo cuando Celorio abrió el primer camping. En los años ochenta los veraneantes habituales convivían con masas de campistas y los hosteleros a refunfuñar contra los "mochileros", que dejaban poco.

A finales de la década empezaron las recalificaciones de terrenos que permitieron el estallido de la construcción en el municipio cuya onda expansiva impactó en polémicas, juicios y polarización política, y llenó el concejo de segundos residentes, muchos de Oviedo y de las Cuencas mineras. Hoy tienen hijos y nietos, muy arraigados al lugar de veraneo porque se han buscado la vida fuera de Asturias. A los visitantes madrileños tradicionales en busca del fresquito se sumaron los "averchalés", vascos que saltaban Cantabria y se instalaban a dos horas y media de casa.

La singularidad de un municipio inervado por pueblos y aldeas deliciosos facilitó la apertura de hoteles y viviendas rurales. El cambio de siglo aumentó mucho el número de camas en hoteles.

La última modalidad de ingresos turísticos son las viviendas vacacionales, las que se alquilan por medio de plataformas digitales. La noche en Llanes en uno de estos pisos ronda los 120 euros. El inconveniente es que es prácticamente imposible conseguir un alquiler para todo el año en Llanes. Hoy el concejo vive del turismo.

El inconveniente del turismo asturiano es que era difícil "desestacionalizar". Duraba lo que el verano en un santoral de estío que empezaba después de San Fermín y acababa en San Roque, a mediados de agosto, con repunte para la Guía. Ahora la temporada empieza en mayo y acaba en octubre, este puente se peta, se activa en navidades y es grande en Semana Santa. Se desploma en noviembre y febrero pero establecimientos que cierran cuatro meses al año viven de los ingresos de los ocho restantes.

El turismo ha cambiado y el precio tiene que ver. Hay menos jóvenes. La franja de edad ha subido hasta el matrimonio con niños pequeños. A los madrileños y vascos se van sumando catalanes, andaluces, castellanos, leoneses y valencianos y regresan los extranjeros, pero ya no solo ingleses y alemanes, sino belgas, holandeses y portugueses.

Llanes tiene 14.000 habitantes, 3.800 en la villa y la mayoría viven del turismo y de los servicios que necesita. Los tiempos cambian. Contra el legendario cartel de "No se admiten perros ni madrileños" hoy todos son bienvenidos.

Cuando se sube al área de los Picos de Europa hay dos claves que expandieron el turismo y se relacionan, muy apropiadamente, con la naturaleza, la gesta y la religión: el final de etapa de La Vuelta Ciclista a España en los Lagos de 1983 y la visita a Covadonga en 1989 del peregrino a Santiago Juan Pablo II. En 2024, la vuelta volverá. La capital de ese turismo, que lo fue de Asturias y de los hechos que la reconocen, es Cangas de Onís.

El turismo activo fue atractivo en la iniciativa de los hermanos Calo y Ton Soto Zaragoza que propusieron, desde la Escuela Asturiana de Piragüismo el Descenso turístico del Sella, hace más de treinta años.

Gijón siempre estuvo ahí en el turismo y ya no tiene que pelear por él en verano. Desde hace años, se da por conseguido el lleno de los hoteles y ya era así en la ciudad que comía entre la 1 y las 2, con horario de turno obrero, antes de que las acerías menguaran y los astilleros ardieran en guerrilla urbana.

La ciudad, que ahora avecinda decenas de miles de pensionistas, hace años que se centra en la "desestacionalización" del turismo ampliando la temporada alta para lograr una afluencia constante de visitantes entre junio a septiembre.

El norte gana fama como destino turístico y la preferencia de los visitantes por ciudades con playa facilita reorientarse a un modelo que siga siendo sostenible y capte turistas más interesado en ver museos y en comer con calma en restaurantes y no tanto en despedir solterías, en auge en la última década. Estas escapadas causan problemas. Hay bares y restaurantes que se niegan a acoger esas celebraciones y los casos anecdóticos de novios que amanecen encadenados a farolas del centro dan una imagen que no gusta.

El área de Turismo pretende que el sector gijonés pueda consolidarse en un turismo "de calidad" que no implica que el visitante tenga más dinero –aunque en general es un perfil que gasta más–, sino en que vea el interés de la ciudad más allá de sus terrazas, elija estancias más largas, con tiempo para comer en restaurantes, participar en visitas guiadas y visitar museos.

Hace 66 años que Gijón tiene el hito veraniego de la Feria Internacional de muestras de Asturias que le enseñó la existencia del turismo empresarial. Sobre esa base, su recinto ferial y espacios locales como la Laboral, acoge con cada vez con más frecuencia grandes congresos y convenciones. Captar nuevas reuniones de empresas y viajes de incentivos es una de las principales líneas de trabajo para los próximos dos años.

The Rolling Stones, Bruce Springsteen y Tina Turner, en los apoteósicos noventa de los macroconciertos, abrieron a Gijón al turismo musical, que no puede ser como fue pero atrae visitantes de estancia corta. Metrópoli y el Tsunami son citas clásicas del verano gijonés, han ayudado a situar la ciudad en el mapa del circuito festivalero de los seguidores de todo el país. La Semana Negra y la Feria del Libro, recuperada en 2017, son el núcleo duro del turismo cultural.

El Avilés de la boina gris de contaminación se parece poco al de la ciudad medieval de Asturias, el Teatro Palacio Valdés de las premieres y el Centro Niemeyer que es una arquitectura singular e insólita atractiva por sí misma y que se ve ahora sin que la villa y su entorno hayan perdido su dedicación al acero y otras actividades metalúrgicas.

Este año la cifra de visitantes creció de enero a agosto un 18,2%. Son 103.857 turistas, un 25% más de extranjeros. Al cierre de noviembre habían llegado a la ciudad 124.251 turistas, un 30% más que en 2022.

La comarca era un destino de paso, sobre todo ligado a la empresa, como polo industrial de la región y una de las áreas urbanas con mayor concentración de multinacionales de toda Europa.

Ahora profundiza en ello con el turismo MICE (Meeting, Incentives, Conferencing y Exhibitions), de congresos de empresas, donde la comarca tiene un enorme potencial e infraestructuras y alojamientos apropiados para reuniones de hasta 300 personas, como es la mayoría de las miles que se organizan en España. La presencia de grupos industriales y multinacionales y las ferias y exposiciones que se organizan juegan a favor.

Las ventajas de Avilés estaban ahí, aunque se veían más sus desventajas en los años de la contaminación. La villa es una de las mejor recuperadas desde la democracia y su casco histórico de los más bellos de Asturias.

Las intervenciones políticas para girar hacia el turismo han sido claras. En 2003 se constituyó la Mancomunidad Comarca Avilés, formada por Avilés, Castrillón, Corvera e Illas, acoge 114.740 habitantes.

La red de autopista, autovía y carreteras conecta con cualquier punto de Asturias y tiene a tiro de piedra el Aeropuerto, que ha aumentado exponencialmente los viajeros y las conexiones nacionales e internacionales.

La Ría que tenía tanto de lodazal industrial es ahora un atractivo de veleros que ha hecho olvidar las consecuencias de la ciudad densamente industrializada en los tiempos del desinterés ecológico.

Contra la imagen gris plomo que se tenía en el exterior, el merengado Centro Internacional Óscar Niemeyer, blanqueó Avilés. Fue inaugurado con toda pompa en 2011 y atrajo personalidades como el cineasta neoyorquino Woody Allen, el escritor Paulo Coelho o el actor y director Kevin Spacey.

El dinero cree en el turismo de la comarca. Grandes inversores están comprando edificios históricos como el Café Colón, que fue orgullo burgués de la ciudad, para dedicarlo a apartamentos turísticos o el modernista-ecléctico palacio de Balsera para un hotel de cinco estrellas de gran lujo.

Hace ya demasiado tiempo que el mito de la bola de matojos secos brincando al viento por la calle Uría mientras suena Morricone cualquier tarde de agosto en Oviedo es leyenda. Una que cuesta recordar, porque si bien el carbayón medio sigue emigrando a Luanco, Salinas, Ribadesella, su centralidad hace tiempo que convirtió a la capital del Principado en ciudad lanzadera para el turismo regional. En esa clave, el pulso sostenido durante las últimas décadas con Gijón ha acabado por ganarlo Oviedo, que en la recuperación postcovid ha asentado su supremacía en pernoctaciones y visitantes hasta el punto de encaramarse al récord del millón de pernoctaciones al año, que el Ayuntamiento se ha impuesto en los deberes de este 2023. Según las cifras del INE del pasado año, Oviedo contabilizó 920.775 noches de hotel frente a las 770.574, y en el cómputo global uno de cada cuatro visitantes en la región buscó habitación en la capital.

Ha tirado mucho el factor regional de Asturias como destino postcovid. También algunas políticas turísticas específicas poco exploradas. La más evidente, la marca que el equipo de Gobierno de Alfredo Canteli capitaneado en el área de los viajes por Alfredo García Quintana, es la del turismo de las peregrinaciones, con el lema "Oviedo, origen del Camino".

La historia sitúa a Alfonso II y a la catedral del Salvador en el punto de partida del primer camino a Santiago, pero la ciudad ha llegado tarde al trasiego peregrino más habitual de la ruta castellanoleonesa. Hace diez años el Alcalde Agustín Iglesias Caunedo ya había planteado el filón del turismo religioso donde el santo sudario y el arca santa podrían hacer las veces de la sábana de Turín. Ahora, con la marca "origen del Camino" puesta en marcha, la idea de la iglesia asturiana de convertir su parcela del Martillo de Santa Ana, pegada a la Catedral, en centro de recepción de visitantes y sala de exposiciones, podría multiplicar ese caladero.

La otra estrategia turística aliada con la hostelería es la gastronómica. Ven a Oviedo y sal si puedes con la fartura. Será capital gastronómica de España después de haber acogido el campeonato del mundo de los quesos y en los últimos años ha tirado del menú de Desarme como medalla al mérito gastronómico.

Hay una calle en Oviedo donde están todos los turistas y que no parece tener fin, camino del 24/7. El experimento de Gascona, iniciado en 1999, una especie de gentrificación de sidrerías a la inversa, expulsadas de los barrios y concentradas en pocos metros cuadrados, se ha convertido en parque de atracciones del foriato con ganas la verdadera experiencia pantagruélica asturiana: un cachopo que se salga del plato y sidra asgaya.

La tercera pata del viaje a Oviedo es la de los congresos. En ella sustentó Gabino de Lorenzo buena parte de su modelo de ciudad en el último cambio de siglo hasta hacerle un Calatrava en el barrio de Buenavista. Las grandes reuniones de profesionales ya no son lo que eran y aquellas excursiones todo pago, donde se invitaba a la parentela y la barra libre nunca cerraba, escasean desde la crisis. Es un objetivo para Oviedo captar esas citas, pero sus réditos parecen cada vez menores.

El cuarto apoyo turístico, el que más cojea, es el cultural. El aumento progresivo de turistas ha ayudado a el Museo de Bellas Artes deje de ser una joya secreta en el menú turístico y la Catedral se abre cada vez más a la explotación comercial, como el programa de visitas a la torre puesto en marcha hace año y medio. Los grandes templos prerrománicos, Patrimonio de la Humanidad, siguen siendo, para el turista vago, una foto difícil de conseguir, y encadenar una visita guiada a Santullano, Santa María y San Miguel es, hoy por hoy, excursión de riesgo para mochileros con muchas horas de vuelo.

Ninguna parte de Asturias lo tiene más difícil para el turismo que las cuencas mineras porque su marca, el trabajo duro, es la antítesis del ocio y la explotación extractiva de la naturaleza no daba al visitante un paisaje despreocupado.

Pagada su reconversión con pensiones que han facilitado el despoblamiento, el turismo tiene su auge pero su peso, su influencia y su creación de empleo están lejos de lo que supone en el resto de Asturias.

En 2022, los diez municipios de las Cuencas sumaban 4.054 camas en alojamientos turísticos, el 3,7% del total de las existentes en Asturias. Las Cuencas tienen el 13% de la población de la región. La capacidad de los alojamientos turísticos ha crecido un 57% desde 2006 (primer año con datos facilitados por el Sadei). En el mismo periodo, creció en Asturias el 63% (de 69.638 a 110.788).

El turismo clásico de las cuencas es de monte arriba. El turismo de nieve en Aller y Lena, donde están las estaciones de esquí de la región y los concejos con más capacidad de alojamiento, 985 y 827 camas respectivamente. Una parte de las inversiones enfocadas a la reconversión económica de las Cuencas fue al sector turístico. Se ha renovado la estación de esquí de Valgrande-Pajares, con la nueva telecabina (casi 10 millones de euros), que se usó en una parte de la pasada campaña de nieve, con más esquiadores.

También en lo alto está el turismo rural del parque natural de Redes, los concejos de Caso y Sobrescobio, los principales receptores de visitantes. Lejos de la imagen de carbón, humo y suciedad que históricamente se asocia a las Cuencas, el fin de la actividad extractiva ha descubierto a los visitantes una comarca de gran riqueza natural: el 50% de su superficie está protegida, frente al 30% del total de Asturias.

El parque natural de Redes y el de las Ubiñas (que Lena comparte con Quirós y Teverga) son Reservas de la Biosfera, la máxima catalogación internacional que un territorio puede recibir. Está en la élite de los paisajes a nivel mundial, pero su promoción dista mucho de la de otras zonas de Asturias.

Lo nuevo es un turismo de valle. La mayor y reciente evolución del sector está en el turismo patrimonial y transforma antiguos pozos mineros en atracciones visitables. El primer paso se dio en 1994 con la apertura del Museo de la Minería, que no ocupaba las instalaciones de ningún pozo. No habían llegado el verdadero fin de la actividad extractiva, que se aceleró a partir de 2010.

En 2013 se abrió, tras una inversión de 6,5 millones, el Ecomuseo del Valle del Samuño (Langreo), que restauró el antiguo ferrocarril minero de la zona, permite circular bajo tierra y visitar el antiguo pozo San Luis, que es Bien de Interés Cultural. En lo que va de año, el Ecomuseo suma más de 30.000 visitas. Un éxito de la baja velocidad.

En 2015 Hunosa adecuó las instalaciones del pozo Sotón para que pudiesen ser usadas para el turismo. En un año pasó de sacar carbón a meter turistas. Se puede ver el exterior o, en una visita de más de cuatro horas, bajar a más de 500 metros de profundidad a la verdadera mina de carbón, tal cual quedó. Hay estrictas medidas de seguridad y plazas limitadas. El mes pasado llegó a su visitante número 15.000.

Mieres, por su parte, ha transformado el pozo Santa Bárbara en una galería de arte, en la que anualmente se realizan exposiciones de artistas de nivel internacional.

Con todo, el empleo creado por el turismo es pequeño, respecto al perdido por el declive industrial.

El turismo no es una mina en el Suroccidente asturiano, pero sí una alternativa. El incipiente sector servicios no cubre ni el empleo ni la riqueza de la prácticamente extinta minería en Cangas del Narcea, Tineo o Ibias, pero hace diez o quince años apenas llegaban turistas a Allande o Ibias y ahora lo hacen a pares y van a más.

En Allande era impensable que ver las estrellas fuera un atractivo turístico de primer orden y que el Camino de Santiago, cuyo trazado primitivo pasa por el concejo, diera a conocer este territorio por todo el mundo a través de los cientos de peregrinos que lo atraviesan cada año. Astronomía y ruta xacobea son el eje central de uno de los principales proyectos allandeses en marcha: un observatorio astronómico en las inmediaciones del puerto del Palo.

Ibias aspira a desarrollar actividades recreativas y de ocio en los terrenos mineros, ahora en regeneración, de Tormaleo. En Cangas del Narcea el Parador de Turismo ha cumplido una década y se ha convertido en eje de una incipiente y tímida, red de empresas locales (alojamientos rurales, restaurantes, tiendas de comestibles, floristerías, moda, complementos, repostería...) que tratan de hacer negocio con los alojados en la antigua morada de los monjes de Corias.

En Somiedo el avistamiento de osos es una actividad tan consolidada que se ha tenido que limitar por la demanda masiva. Ahora mira más alto con el avistamiento de estrellas en las despejadas y cada vez más cálidas noches de verano en las montañas del Parque Natural, en cuyas brañas hay más senderistas que vacas y los caballos se usan ahora para pasear entre los teitos.

En Salas, municipio frontera entre el Occidente el área central, la pesca del salmón en el Narcea ha transitado de ser históricamente una afición de los asturianos a fiesta de interés turístico e imán de aficionados de todo el mundo.

El occidente asturiano, que sigue siendo una potencia ganadera, ha sido el menos explotado turísticamente –pese a contar con una de joya de la corona como la villa de Cudillero, imagen turística internacional de Asturias– y los propios asturianos han tardado más en conocerlo. Algunos núcleos de costa eran señeros como Luarca, "villa blanca de la costa verde", pero Tapia de Casariego era un pueblo casi "jipi" para sus veraneantes chic de hace algo más de medio siglo.

La intervención de política turística más osada sucedió en el Occidente en 1986 con la apertura del primer alojamiento de turismo rural en España -La Rectoral de Taramundi- al final de intrincadas carreteras desde la ciudad al lejano Occidente para dormir en el pequeño núcleo taramundés. Hoy el turismo rural es una de las alternativas más claras de emprendimiento en todo el Principado.

La desestacionalización del turismo va por buen camino, según el gobierno del Principado. "Estamos creciendo más donde más se requiere: fuera de la temporada alta", opina la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo. Y tira de datos: de junio a septiembre los registros de turistas y estancias aumentaron, respectivamente, un 6% y un 10%, mientras que en el resto de los meses del año esos porcentajes de crecimiento han alcanzado el 20%, en el caso de los visitantes, y el 18% en pernoctaciones.

Los informes del INE confirman la fortaleza del turismo internacional: 587.502 viajeros extranjeros de enero a octubre. El 23,6% del cómputo global de visitantes que llegaron a Asturias en los primeros diez meses del año. En la comparación interanual, el incremento alcanza el 35,9% en turistas y el 27,1% en estancias, con un total de 1.170.084.

Las palabras publicadas por el diario británico "The Telegraph" en un reportaje reciente no dejan lugar a dudas: "La región española de Asturias lo tiene todo y ahora es más fácil llegar. Un nuevo ferrocarril de alta velocidad une Madrid con Asturias, la región española que cuenta con hermosas playas, montañas épicas y ciudades atractivas". Según la autora del reportaje, "es casi como si hubiera sido diseñada por un algoritmo inteligente para mantener a todos contentos...".

Las antiguas cuencas mineras europeas son territorios abandonados y poco atractivos

En Charleroi, que fue capital de una de las cuencas mineras y siderúrgicas más importantes de Europa, enseñan el alto horno número HF4, que se ve desde la estación del tren y desde el centro de la ciudad, como una "orgullosa" reliquia inactiva. Es lo que queda de su glorioso pasado industrial. Hoy Charleroi es más conocida por su aeropuerto de vuelos de bajo coste. Los esfuerzos por atraer viajeros con el reclamo de la arqueología industrial, porque no pueden ofrecer otra cosa, son loables, pero ineficaces. El abandono de la industria dejó un agujero negro que no se rellena con turismo.

El carbón y la siderurgia son historias de un pasado reciente en Bélgica y en el norte de Francia. No tanto en Alemania y Polonia donde siguen explotándose las minas, pero ya están en capilla ante la creciente presión sobre los combustibles fósiles en Europa. ¿Y después? Esa pregunta, sin respuesta clara, se han hecho todas las regiones industriales obligadas a reconvertirse. Ninguna ha vuelto a florecer social y económicamente.

La gran veta de carbón del norte de Europa va desde las islas británicas por el norte de Francia, el sur de Bélgica y la cuenca del Rhur hasta Polonia. Unas regiones que alcanzaron sus mejores registros en los siglos XIX y XX. Ahora la mayor parte de ellas sobreviven con soluciones alternativas sin reparar el deterioro social y medioambiental del cierre de explotaciones. Los esfuerzos de la Unión Europea (UE) para dinamizar estas zonas -ahora con el Fondo de Transición Justa- apenas han funcionado, pero han ayudado a que el drama de la desindustrialización no fuera mayor.

Esa larga veta carbonífera se extiende bajo terrenos llanos, alejados del mar y en los que carreteras, trenes, aeropuertos y vías navegables están muy desarrolladas desde siempre. Nada que ver con Asturias, tras una barrera montañosa difícilmente superable hasta bien entrado el siglo XX.

El turismo no es un factor a tener en cuenta en estas antiguas cuencas. No lo ven como una solución porque no son atractivas ni ofrecen nada interesante salvo enseñar los restos del pasado (en Bélgica hay tres museos mineros en la zona de Charleroi y Mons, uno en Lieja y otro en la cuenca de Campine, en el Limburgo flamenco).

Como ejemplo sirva recordar que un guía avispado enseña Charleroi como una de las ciudades más feas de Europa, después de que una revista holandesa la declarase como tal tras una encuesta entre sus lectores. Tampoco destaca por su gastronomía o por otros atractivos. Lo mismo que Lieja, el otro polo industrial que no levanta cabeza. También cuenta con un aeropuerto dedicado a carga por el que entran muchos de los productos chinos que llegan a Europa. Aunque es una ciudad más atractiva culturalmente que Charleroi no sobresale por su interés turístico. En el sur de Bélgica la última mina cerró en 1984 y en el norte, Limburgo, en 1992. Para estas ciudades francófonas le resulta imposible toser a las muy conocidas Brujas, Gante, Amberes o Lovaina flamencas que van muy por delante en visitas.

Sin soluciones en Francia

Lo mismo ocurre en el norte de Francia. La antigua región de Nord Pas de Calais (ahora ampliada se denomina Altos de Francia tras la reforma de Hollande) ha dejado de ser el gran bastión industrial del país: ni minas, ni siderurgia -salvo una planta en Dunkerque-, ni textil. Pero su situación es una ventaja porque está entre Paris y el Reino Unido por una parte y conecta con Bélgica, Holanda y Alemania por el otro. Un enclave logístico de primera magnitud al que la generación de trenes rápidos le vino de perlas. Lille es un punto intermedio con dos estaciones -una nueva para los de alta velocidad- muy cercanas al Eurotunel y a un paso de Bruselas y Paris.

Sin embargo, la antigua cuenca minera es hoy un territorio abandonado y con pocas oportunidades. La Francia fea y deteriorada que nunca enseñan. En uno de esos municipios castigados por la crisis, Henin-Beaumont, cerca de Lens, prendió pronto la llama de la extrema derecha y fue el primero de Francia en tener un alcalde de las filas de Marine Le Pen. Cerca de Douai se encuentra el Centro Histórico minero de Lewarde, la mejor aportación a la memoria de estos territorios y su principal atractivo.

En la película “Bienvenidos al Norte” de Dany Boon -la más taquillera de la historia en Francia- se explica bastante bien el recelo del resto del país para este territorio. No obstante Lille es hoy una gran conurbación que absorbe poco a poco los restos de la actividad industrial y se proyecta como una ciudad con futuro. Es la única región de Francia en la que las autopistas no son de peaje como consecuencia de la grave crisis industrial de finales del siglo pasado.

Alemania y Polonia

La cuenca del Rhur vive de manera diferente el cierre de las minas. El museo minero de Bochum, la ciudad hermanada con Oviedo, es un ejemplo del poderío de Alemania, aunque ahora el país pase por un momento de transición económica. El Rhur sigue siendo una de las regiones más habitadas del país -cinco millones, diez si se cuenta Colonia y los territorios anexos al Rhin- que fue muy próspera hasta finales del siglo XX. Desde entonces se han buscado soluciones y alternativas industriales al cierre de explotaciones. Nada que ver con el deterioro belga y francés. Aquí tampoco el turismo es o ha sido una solución.

La recuperación ambiental ha sido clave en este período, pero también una apuesta decidida por el conocimiento a través de Universidades y centros de investigación y el desarrollo de empresas de todo tipo. La última mina cerró a finales de 2018 pero en Alemania se mantienen grandes explotaciones a cielo abierto que son causa frecuente de protestas medioambientales. Y continúan activas centrales térmicas alimentadas con carbón, aunque tienen fecha de caducidad.

En Polonia el gobierno ha venido resistiéndose a la presión de Bruselas para cerrar minas. De hecho, han abierto una explotación nueva en 2019. Será el país que reciba más ayudas del Fondo de Transición Justa para hacer frente al cambio por la clausura de pozos. El Gobierno saliente -es muy probable que la oposición gobierne a partir de ahora- ha luchado contra los acuerdos de la UE para reducir los combustibles fósiles, pero ha terminado por reconocer que las cuencas mineras no tienen salida. ¿Alternativas? Agricultura, reforestación y, si, en este caso, turismo.