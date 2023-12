Los inmigrantes engordan el censo de Asturias: "Nunca me he sentido menospreciado"

El venezolano Óscar Uzcategui llegó a Oviedo hace apenas año y medio y ya se siente "casi" como en su casa. Es natural de la ciudad de Mérida, situada en la cordillera andina, así que el clima asturiano y las montañas que rodean a la ciudad le resultan familiares y le sirvieron para adaptarse con rapidez a la capital del Principado. "Uno siempre echa de menos su tierra, pero después de haber pasado por varios países puedo decir que en Asturias estoy muy contento", asegura este joven de 27 años, que salió de su país "huyendo de la miseria y de los graves problemas generados por el sistema político". Es uno de los miles de inmigrantes que han permitido a Asturias ganar población, con un saldo favorable de 10.163 habitantes.

Fue una amiga la que convenció a Uzcategui para que viniese a Oviedo. "La conocí en Lima (Perú), donde estuve durante cinco años. Ella se vino primero y me dijo que aquí, en Oviedo, había manera de trabajar honradamente y de ganarse la vida", señala. En cuanto escuchó eso, hizo las maletas. "Vine con otros dos amigos. Al principio, hasta que conseguí los papeles, trabajaba limpiando casas o cuidando a personas para ganarme algo de dinero en ‘B’, como hace todo el mundo al llegar", dice. Pero, unos meses después, legalizó su situación y se le concedió la residencia por razones humanitarias, algo que le abrió las puertas de su actual trabajo como ayudante de cocina en un conocido restaurante de la Plaza de la Catedral. "Estoy encantado. Mis jefes me tratan muy bien y nunca me he sentido menospreciado por la calle como en otros países en los que hay mucha xenofobia", dice. Uzcategui asegura que en Oviedo hay "una gran comunidad de venezolanos", pero cree que es aún mayor la de colombianos. "Aquí, si se quiere y se hace bien, hay trabajo. Por eso la gente viene. La vida es tranquila", subraya.

Andrés Micalizzi suma 40 años, está casado, tiene tres hijos y "como dicen allá", en su Argentina natal, "recién llegó" a Asturias. Apenas lleva un mes por Gijón este programador informático, natural de la ciudad de San Luis, casi en el centro geográfico de su país y a unos 800 kilómetros de Buenos Aires. Cuenta que decidió dejar su país tras "una reflexión de casi tres años" y "por una cuestión de seguridad". Trabaja como informático para una empresa española. "Argentina está pasando por ciertas cosas que harán que necesite unos 30 años para normalizarse, pero yo en 30 años tendré 70 y mis hijos tienen que ir a la universidad y progresar ahora, no en tres décadas", reflexiona. Micalizzi remarca que no se va por el cambio de gobierno, sino que su decisión llevaba tomada desde hace tiempo. De momento, lleva solo un mes en Asturias. Residió en Gijón, desde donde ha buscado piso para hacer llegar en los próximos días a su familia. Se asentarán en Oviedo. "Gijón es una ciudad muy limpia y linda. La gente respeta mucho el tráfico, aunque cuesta mucho estacionar", ríe. Añade que eligieron Asturias por sus paisajes y por el clima. "Nos encantó", zanja.

Lisandra Guido Salazar, licenciada en Sociología y activista en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas de su país, dejó Nicaragua en 2018, con 37 años, debido a las amenazas de grupos paramilitares. Compañeros suyos habían desaparecido sin dejar rastro y se decidió a marcharse "cuando las cosas ya se estaban poniendo muy feas". "Muchos hicieron como yo y se fueron a otros países o, en el caso de España, a grandes ciudades como Madrid o Barcelona", relata. Ella, que emigró sola, se decidió por Asturias: "Quería un sitio menos masificado, y en las redes sociales vi que era un lugar traquilo y con un paisaje muy verde y bonito, lo que me recordaba a mi país".

Acabó en Langreo, donde se ha reciclado laboralmente: "Necesitaría homologar mi título si quiero trabajar como socióloga y eso es más a largo plazo. Ahora estoy trabajando como cuidadora de una persona mayor y formándome más en ese ámbito". Guido tiene pareja en la actualidad y su idea es "formar una familia y quedarme en Asturias". "Esta región tiene cosas muy buenas y una de las más importantes es la gente, que es muy acogedora", explica.