La dura respuesta de IU a las eólicas: "Piden agilizar los parques solo para sacar beneficios"

"La agilidad, que lo tengan claro, solo será para los intereses generales, no para sacar beneficios". Es la respuesta de la dirección de Izquierda Unida, el socio minoritario del PSOE en el Gobierno de coalición de Asturias, a la postura de la Asociación Eólica del Principado de Asturias (AEPA), que es la patronal que aglutina a las compañías que explotan los complejos energéticos en la región. Este colectivo se reunirá en los próximos días con el Ejecutivo, concretamente con la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, que dirige Ovidio Zapico (IU). La cita tendrá lugar después del choque en el seno del gabinete de Adrián Barbón entre los dos socios a raíz de la futura normativa eólica, que se está negociando. IU recela de que un cambio en las políticas pudiesen beneficiar a las eléctricas con la instalación de más parques eólicos, especialmente, en la zona central.

La patronal pedirá más "agilidad" para que los proyectos no encallen e IU ve con recelos esta postura de AEPA. "A la autoridad pública no se le puede hostigar por encima de los intereses generales", explican desde la cúpula de IU, poniendo además un símil futbolístico para explicar lo que se vivirá en los próximos meses con una norma clave del Ejecutivo. "Agradecemos que el equipo titular de las energéticas salga a disputar este partido", dicen en la dirección del socio minoritario, en referencia a la postura de AEPA, conocida a través de LA NUEVA ESPAÑA. "Este debate no va sobre si eólicas sí o eólicas no, esto va de los beneficios generales de esta industria", concretan desde IU.

"La capacidad organizadora es indispensable. Tiene que haber un diálogo normalizado. Nos piden agilidad, pero esa agilidad es para sacar beneficios. Eso es legítimo, no tiene nada de raro, pero el Principado tiene responsabilidad ordenadora en todos estos proyectos", concretan desde el partido minoritario de la coalición. "Nosotros vamos a facilitar el diálogo, pero el Principado nunca va a abdicar del papel que tiene en todo esto. Los ayuntamientos no van a estar solos", finalizan.

La tramitación de la nueva normativa para los proyectos eólicos ha generado un choque político y un debate social, con amplios matices, en el que todas las partes van tomando ya posiciones claras desde el anuncio de Nieves Roqueñí, la socialista que dirige la consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico. Por un lado, está la postura del PSOE. Roqueñí habló primero de "reconfigurar el mapa de la energía eólica, sobre todo, en el área central". Esa frase fue el detonante del enfado de IU, que la tildó de "disparate". Pasadas las semanas, los socialistas fueron dejando claro que la negociación sería "de consenso" e implicando a todos los agentes, desde las empresas hasta los ayuntamientos. IU, por otro lado, ha dejado clara su postura, que es de desconfianza sobre los planes de las energéticas y políticas que pudiesen beneficiar a sus intereses.

Por último, están los ayuntamientos, que según la normativa actual son actores indispensables, ya que de ellos dependen los trámites urbanísticos necesarios para la construcción de un parque eólico. En la actualidad, para poner a funcionar uno de estos complejos de energía renovable, el Principado debe dar luz verde ambiental y los concejos aprobar el uso del suelo. En ese sentido, los municipios consultados se abren a negociar con las eléctricas, siempre y cuando saquen beneficio a cambio.

La última pata de la mesa son los propietarios de las fincas, ya que en su mayoría los parques eólicos se ubican en terrenos privados. Ellos son los que deben negociar con las eólicas, que por la utilización de las fincas suelen pagar un canon anual durante varia décadas.