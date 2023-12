La posibilidad que facilitará la FP asturiana en su nueva modalidad

Asturias se prepara para acometer el curso viene una gran revolución en la Formación Profesional. Habrá más horas de prácticas en empresas, alternancia de formación en los institutos y en los centros de trabajo, dos modelos distintos de FP dual (una general y otra intensiva, con más horas en la empresa y contrato), complementos formativos que podrán convertir un ciclo de dos años en casi tres, y optativas para todos los grados como analítica de datos, inglés y transición a la universidad. El Principado ya tiene listos los desarrollos autonómicos de la nueva ley estatal y en el primer trimestre de 2024 cerrará la organización de las clases. Aunque lo que está por venir requerirá "un cambio de mentalidad" y "mayor coordinación entre centros y empresas", el director general de Planificación de Formación Profesional, Javier Cueli, asegura que en Asturias "estamos preparados".

Desde que el Ministerio publicó en julio de este año los reales decretos que desarrollan la nueva ley de FP, el Gobierno autonómico no ha parado de mantener reuniones con centros educativos y empresas. El presupuesto de 2024 contempla casi seis millones para planificar y poner en marcha la auténtica FP dual, así como un aumento de 50 plazas de profesorado más otras 14 para el redimensionamiento de la oferta. "La respuesta está siendo positiva, porque todos están convencidos de que la FP tiene que mejorar. Y si no lo hacemos, nos vamos a extinguir. Asturias no puede vivir de graduados universitarios, necesitamos titulados de Formación Profesional", afirma Cueli. En la industria hay escasez de torneros, soldadores, mecánicos, fontaneros, electricistas...

Pocos estudiantes en la rama industrial. A día de hoy, la región oferta 105 ciclos formativos (61 de grado superior, 33 de grado medio y 11 de grado básico) y ocho cursos de especialización o másteres. El total de matriculados este curso, sumando la modalidad presencial y a distancia, es de 17.871. Si ponemos el foco en los estudios presenciales, son 13.990 estudiantes, una cifra algo superior a la de los dos cursos anteriores (13.889 en el 2022/23 y 13.654 en el 2021/22). Aunque la oferta es revisada año a año, el director general insiste en que el problema no está ahí, sino que se trata más bien de una cuestión cultural, que confía que la nueva FP ayude a revertir al pasar a ser cien por cien dual como en los países centroeuropeos, en vez de más académica como hasta ahora.

"De casi 10.000 plazas que tenemos en primero, 1.500 están sin cubrir. Y no están en la rama sanitaria ni en informática y comunicaciones ni en actividades físico-deportivas, en donde la demanda supera en mucho a la oferta; está en el ámbito industrial", comenta. Así, mientras por ejemplo el grado de Video DJ y Sonido se llena todos los cursos, el de Mecanizado (para ser tornero o fresador) no llega ni la mitad. Javier Cueli lanza un mensaje de SOS: "Necesitamos más alumnado de esta rama, sobre todo en grado medio".

La principal novedad: la alternancia. Todas las esperanzas están puestas en la nueva FP, que dibuja un cambio radical. Quizá el más importante, en palabras de Javier Cueli, sea la alternancia. En la actualidad, el alumno va tres meses a la empresa al final del 2º curso, cuando tiene todos los módulos aprobados, y ya no vuelve más al centro. Sin embargo, a partir del próximo septiembre, los estudiantes tendrán que ir ya desde primer curso al centro, a la empresa, volver al centro, regresar a la empresa...

Un sistema ideal sería: tres días a la semana en el instituto y dos en la empresa. Sin embargo, esto todavía está por concretar y, en todo caso, quedará a criterio de los centros y las compañías atendiendo a las características de los ciclos. Lo que está claro, dice el director general de la consejería de Ciencia, Empresa, Formación y Empleo, es que este modelo supondrá un gran cambio pedagógico y obligará a que haya "una mayor coordinación" entre los diferentes agentes.

Formación curricular en las empresas. Unido a lo anterior está que, a partir del próximo curso, las empresas impartirán formación curricular. Es decir, desaparece el módulo final de FCT (formación en centros de trabajo) y las compañías receptoras de alumnado podrán dar cualquier contenido del ciclo. Eso deberá estar previamente recogido en un documento, llamado plan formativo, en el que se concretará qué partes se dan en el aula o en la empresa o, en la mayoría de los casos, en colaboración. "En la industria no se enseñará como en los centros, no será una formación al uso con encerado; será diferente", apunta Javier Cueli.

Tres mil empresas y podrían ser más. La Consejería de Ciencia tiene convenio hoy en día con unas 3.000 empresas. La dirección general de Planificación de Formación Profesional tiene previsto celebrar en enero en Gijón un gran encuentro con el sector privado para abordar la nueva FP y captar, si fuese posible, más firmas colaboradoras. No obstante, Cueli puntualiza que el nuevo modelo no obligaría a aumentar el número de convenios, pues las estancias en las empresas se pueden cuadrar de tal forma que no coincidan los alumnos de 1º con los de 2º.

Para empezar, la ley fija que los de 1º no pueden comenzar las prácticas hasta febrero y siempre y cuando hayan asistido a clase. Partiendo de esa base y de que hay que hacer un mínimo de 500 horas, Javier Cueli dibuja un esquema posible: en 1º, abril y mayo en alternancia con la empresa (120 horas), y en 2º, de septiembre a abril (380 horas). "De esta forma –comenta–, los alumnos combinan periodos en centro y empresa durante los dos años". Algo que ahora no sucede y que produce, según Cueli, "pérdida de información", además de una desconexión evidente entre los dos mundos.

FP intensiva con más horas en empresa y contrato. Pero esa organización por meses, se puede complicar todavía más. La ley establece dos modelos de FP dual. Por un lado, la general, con un mínimo de 500 horas en la empresa y sin contrato ni beca. Y por otro, la intensiva, con un mínimo de 700 horas y contrato o beca –esto último hasta 2028, a partir de entonces todo deberá ser contrato–. Esto significa que los alumnos de la intensiva deberán ser dados de alta en la Seguridad Social.

Para que haya modalidad intensiva, tiene que haber empresas dispuestas a ofertarlo y Javier Cueli es "realista": "En este primer año va a ser difícil". Entre otras razones, porque la matrícula se abre en julio y las estancias en empresas en 1º no empezarían hasta febrero de 2025. Una vez que la nueva FP esté más rodada, en algunos ciclos habrá que crear dos grupos diferentes –uno para general y otro para intensivo– y en otros tendrán que convivir. Esto último no es un problema, según Cueli, porque la enseñanza a partir de ahora será por proyectos y "se puede perfectamente adaptar un proyecto para los alumnos de la intensiva".

Complementos formativos. Ahí no acaba el rompecabezas de la Formación Profesional del futuro. En el nuevo sistema hay mucha flexibilidad y una medida extra son los complementos formativos que pueden ofrecer las empresas con vistas en muchos casos a quedarse con los alumnos una vez finalizado el ciclo. "Un grado tiene 2.000 horas, es decir dos años. Pues bien, a partir de ahora se podrán incrementar a 2.200 en el general y a 2.800, casi tres cursos, en el intensivo. Esto pasará fundamentalmente en las empresas tecnológicas", explica Javier Cueli.

Módulos optativos. Otra novedad son los módulos optativos, como pasa en la universidad. La consejería de Ciencia pondrá tres comunes a todos los grados superiores. Son analítica de datos, inglés y facilitar el tránsito a la universidad. Cueli desarrolla esta última: "Por ejemplo, un alumno estudió Mecatrónica Industrial y quiere hacer luego una Ingeniería. Este módulo le permitiría estudiar Matemáticas y Física para no quedarse desconectado de estas asignaturas y que el shock de entrada en la universidad no sea tan grande". Al margen de estas tres, los centros educativos también podrán establecer más optativas.