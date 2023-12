Covadonga Tomé: "Sumar es una alternativa razonable, pero depende de cómo se construya en los territorios"

El reloj de las primarias para renovar la dirección de Podemos en Asturias echó a andar ayer, deprisa, con un primer plazo que deja cuatro días, hasta este viernes, para formalizar la preinscripción de las candidaturas. Ese día, la única diputada de la formación morada en la Junta, Covadonga Tomé, y los treinta correligionarios propuestos para la expulsión la víspera de Nochebuena, aún no estarán definitivamente fuera –disponen de quince días hábiles para presentar alegaciones–, pero a ella la experiencia le dice que ya está. Que salvo "un cambio de actitud que sería pueril esperar" no podrá estar en esa carrera y que, a su pesar, "el círculo se cierra". La diputada, que ha encontrado una analogía en el redondel con el que el partido identifica a sus agrupaciones, no descarta mantener pese a todo su intención de promover una opción alternativa a la oficial, si no con ella al frente sí con alguna otra persona libre de amenazas de expulsión, pero se le adelanta muy difícil que tras todo el largo rosario de enfrentamiento entre facciones, de expedientes y expulsiones, pueda tener éxito.

"Y aunque lo tuviera", señala, "seguiría enfrentándose con una dirección estatal que seguiría centrifugando personas, sancionándolas y expulsándolas", lamenta. Sin cerrar el enfrentamiento llegan unas primarias que comprimen el proceso para hacerlas coincidir con las que decidirán la lista para las europeas y que prevén la votación telemática del 24 de enero al 1 de febrero.

Y ahora, ¿qué?

Mientras empieza a hablar de sí misma y su partido en pasado, Tomé prefiere centrarse en el parlamento. Dando tiempo "a lo que pueda ocurrir con las primarias, o con los cambios políticos que pueda haber alrededor, lo que es prioritario es que la legislatura acaba de empezar y de aquí a 2027 tenemos que continuar trabajando y haciendo un esfuerzo por defender nuestras propuestas e ir consiguiendo cosas. Suena a tópico, pero es nuestro objetivo. Lo demás se irá construyendo de una manera u otra. Entiendo", eso sí, "que hay un espacio electoral de la izquierda progresista que tiene que reconstruirse, recuperarse y llegar pleno de fuerza a 2027".

¿Dónde? ¿Está su futuro en Sumar?

"No tengo ni la más remota idea", responde. "Y lo digo sinceramente. Dependerá mucho de cómo se construya Sumar en los territorios, porque aún está en proceso de construcción y no se trata de que en Sumar las decisiones también se tomen desde Madrid y se impongan. En cuatro años también pueden pasar muchas cosas… Lo que sí me interesa es construir en este periodo algo fuerte y sólido que pueda representar a ese espacio electoral". La diputada sí asume que, como opción, la plataforma que encabeza Yolanda Díaz "sería lo razonable", y recuerda que "cuando en Podemos aún dudaban, nosotros, desde Asturias, siempre nos alineamos a favor de la entrada de Podemos en Sumar. Lo lógico es que esa visión la mantengamos. También hay que recordar que Podemos entró en Sumar previa consulta a la militancia y se salió por una decisión unilateral del núcleo de la dirección estatal, cada vez más reducido".

El acta

Consciente de que su expulsión redoblará la presión para que renuncie a su acta de diputada, pide que abandonen toda esperanza. "Les invitaría a que no perdieran el tiempo, porque esa no es una opción. Y no porque Covadonga Tomé se agarre al acta, sino porque pertenece a la diputada que en las elecciones de mayo llegó a la Junta en representación de esas personas a las que nos debemos y para las que vamos a seguir trabajando".

Los egos, contra el proyecto

Recapitulando lo que puede haber pasado aquí, de entrada "deberíamos haber llegado a estas primarias tras un proceso de reflexión y autocrítica" sobre la necesidad de "cambiar la hoja de ruta de Podemos, que parece limitada a tener un núcleo duro cada vez más aislado y bunkerizado que da más importancia a las personas que a los proyectos". Con ese propósito de blindaje personal, enlaza Tomé, "se está destruyendo un proyecto que fue capaz de llamar la atención y de conseguir el respaldo de mucha gente". ¿Por qué? "La clave está en que se olvidó la forma de funcionar participativa y democrática", responde, "y se sustituyó por una dirección que impone, toma decisiones desde Madrid y selecciona quién debe decidir los destinos en las autonomías. Da la sensación de que se estaban protegiendo ciertos egos en detrimento de un proyecto común que es el que se inició en 2015 y tuvo buenos resultados electorales. Se llego con la intención de cambiar la forma de hacer política y así se comenzó, pero se cayó en los vicios y las malas costumbres de la política más tradicional".