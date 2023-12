Las causas que explican el lento ritmo inversor del Gobierno asturiano: burocracia, procesos anticuados, poca flexibilidad...

La baja ejecución presupuestaria de las inversiones ha sido un lastre que ha arrastrado la administración asturiana en los últimos años. Tal y como informó LA NUEVA ESPAÑA, Asturias aparece a la cola de las comunidades autónomas relativos a la obligación de gasto (aquellas partidas que están solo pendientes de pago) en la ejecución presupuestaria del presente año hasta octubre, últimos datos homogéneos facilitados por el Ministerio de Hacienda. De hecho, en ese mes Asturias aparece con un 22,41% de su capítulo inversor dispuesto al pago, frente al 33,92 de la media nacional y lejos del 47,59% que consigue Navarra, comunidad que lidera la ejecución presupuestaria de sus inversiones.

El gobierno regional trata de suavizar los números provisionales afirmando que la administración autonómica "acabará el año en un nivel de ejecución presupuestario mejor que el de años pasados y en línea con la media nacional". Pero esa situación no es exclusiva de la administración del Principado.

Pésimos datos municipales. Con datos hasta septiembre (los últimos disponibles en los portales de transparencia), el Ayuntamiento de Oviedo tenía en fase de obligación de pago el 16,63% de su presupuesto inversor; Gijón lograba un mejor resultado, con un 27,63%, y Avilés se encontraba con un 16,96% de sus inversiones en fase de obligación de pago. Ese mismo dato relativo al Principado, en septiembre, se encontraba en el 20,23%, por lo que tanto Oviedo como Avilés presentaban menor ritmo de ejecución del capítulo sexto (inversiones) que el Principado. No obstante, fuentes del gobierno de Avilés indicaron que en la actualidad el porcentaje en obligación de pago se encuentra cercano al 25%, con una adjudicación compometida de 14,9 millones, lo que supone un 61,8% del total. Este periódico no pudo obtener ayer el dato actualizado de Oviedo.

Oviedo y Avilés registraron en septiembre peores cifras de inversión lista para el pago que el Principado

El diagnóstico. Con todo, ¿por qué otras administraciones autonómicas consiguen mejores números? Fuentes conocedoras del funcionamiento interno de la administración asturiana consideran que hay varios males endémicos que deberían atajarse para poner fin a las malas cifras. La administración regional padece unos procedimientos lentos y excesivamente minuciosos establecidos tras los escándalos de corrupción (en particular en Asturias el llamado "caso Marea"); posee un déficit de digitalización que impide acelerar algunos procesos: persiste una penosa burocracia que acompaña la tramitación de algunos expedientes, que requieren de numerosos informes sectoriales, y existe un colectivo de altos funcionarios en el ámbito de Hacienda que, por razones de procedimiento, terminan por demorar, algunos trámites. Además, una "resistencia al cambio" pone trabas internas a aplicar nuevos procedimientos o incorporar a personal con un perfil más actualizado. Un ejemplo: "Es habitual que no se comience a operar con el nuevo presupuesto hasta que se haya cerrado el anterior, y eso puede meternos en el mes de marzo o abril", sostienen altos cargos de la administración. Además, algunas inversiones aparecen en los presupuestos para garantizar apoyos o por exigencia de municipios sin que existan proyectos siquiera redactados, lo que hará imposible a la postre el inicio de la inversión.

Una reforma pendiente. La tramitación presupuestaria en el Principado se rige por un Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias (Trreppa) que data de 1998 y cuya actualización está pendiente de abordar en varios aspectos. El Ejecutivo autonómico intentó llevar a cabo, sin éxito, la pasada legislatura una modernización de las herramientas legislativas presupuestarias.

Casos insólitos: el Gobierno no se beneficia de la rebaja peaje del Huerna y la tramitación "personal". Permanecen en la administración autonómica algunas prácticas que resultan extemporáneas. Sirva otro ejemplo, ajeno a la tramitación presupuestaria pero que permite entender cómo en ocasiones el rigor de los procedimientos se vuelve en contra de la eficacia. El gobierno regional no dispone de tarjetas de crédito para computar gastos, que se siguen abonando con la presentación de facturas y tickets. Así, el propio Ejecutivo autonómico no puede beneficiarse de la rebaja del peaje del Huerna, porque se aplica a pagos mediante tarjeta. Cada vez que un alto cargo se desplaza a Madrid por carretera, debe pagar en metálico y, posteriormente, tramitar el reintegro del coste del peaje. También, algunos expedientes terminan gestionados de manera personal, de modo que si el funcionario responsable se encuentra de baja o vacaciones, el proceso administrativo queda suspendido, señalan conocedores del funcionamiento interno.

"Los fondos no se pierden". En el gobierno regional se admite que el ritmo de ejecución presupuestaria es un lastre incómodo en la imagen del Ejecutivo. Fuentes de la consejería de Hacienda, que lidera Guillermo Peláez, señalaron, no obstante, que el importe ya adjudicado en el capítulo inversor supera el 61%. "Esos fondos, una vez que están adjudicados, están comprometidos con el contratista y no se pierden en ningún caso; es decir, se ejecutará hasta el último céntimo". La consejería insta a esperar el cierre completo del ejercicio, "porque en el último trimestre es cuando más se acelera la ejecución" y es la época del año en la que se concentra "buena parte de la ejecución y de los compromisos de pago". De hecho, en 2022, el Principado cerró con un porcentaje de adjudicación del 71,1% por encima de la media de las comunidades autónomas y espera que este año "mejore y nos situemos ligeramente por encima".

Compromiso de mejoras. El Ejecutivo se ha comprometido a "mejorar las herramientas que influyen en la ejecución de los presupuestos", con una nueva ley de Hacienda o el desarrollo de una central de compras para estandarizar y homogeneizar los pliegos de contratación. "El Principado ya ha adjudicado casi 600 millones de euros, lo que supone 140 millones más que en 2022", recalca el Gobierno, que destaca que el presupuesto de 2023 destinaba a inversión productiva 921 millones, "la cantidad más alta desde 2010".

Los partidos urgen agilizar la "maquinaria de gestión" ante los malos datos

"La capacidad de gestión de este Gobierno es muy deficiente; no es capaz de ejecutar su propio presupuesto", aseguró ayer Luis Venta, diputado regional del PP, ante las cifras publicadas por este periódico. De hecho, en la presentación de las enmiendas a las cuentas de 2024 formuladas por los populares ironizó con que "debe preocuparnos poco de dónde se sacan los recursos" para las modificaciones propuestas por el PP "teniendo en cuenta que el nivel de ejecución presupuestaria es el más bajo de España".

"De las fases de ejecución del gasto público, que son cuatro, el gobierno de Barbón se queda a medio camino", señaló Carolina López (Vox), quien lamenta que la administración regional "por desidia, por burocracia o por ineficiencia" se "desentienda" de la ejecución presupuestaria e instó al Gobierno a hacer "seguimiento de los contratos".

Xabel Vegas, portavoz de Convocatoria por Asturias, cree que los datos de ejecución "son obviamente mejorables", aunque pidió esperar al cierre del ejercicio. "A lo largo de los últimos años hemos llamado la atención de forma reiterada sobre la necesidad de agilizar la gestión presupuestaria", señaló, pero sin "disminuir controles ni medioambientales ni de cumplimiento de objetivos". Al tiempo, pidió "más personal y medios" para "agilizar la maquinaria de gestión".

"Antes se decía que lo que no aparecía en el presupuesto no existía, pero con el Gobierno de Barbón ni tan siquiera estar oresupuestado es garantía", dijo Adrián Pumares, de Foro. "Estamos dispuestos a apoyar los cambios normativos necesarios para reducir burocracia y agilizar trámites, pero hace falta voluntad política", destacó.

Covadonga Tomé, del grupo mixto, indicó que la "baja tasa de ejecución es uno de los grandes problemas de la administración" y apremió a "mejorar ese balance", aunque pocas posibilidades ve ya a fin de año. "Responde a una admiistración anquilosada, con escasez de medios y excesivamente burocratizada", apuntó.

Finalmente, fuentes de la FSA recacaron que a final de año se concentra buena parte de la ejecución presupuestaria y se cerrará el año mejor que el anterior. "Se trabaja para seguir mejorando esa ejecución y el Gobierno pondrá en marcha nuevos mecanismos", señalaron las mismas fuentes.