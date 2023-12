El comité de empresa del Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) urge a la Administración autonómica a mantener su compromiso de poner en marcha de inmediato la bolsa de trabajo para dotar al organismo de orientadores laborales con perfiles cualificados. La representación sindical de la plantilla reacciona de ese modo a la reciente sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de Oviedo que anuló la bolsa por no haber sido creada siguiendo el procedimiento legal establecido, con soporte en una ley. En la conciencia de que el fallo no es firme, y puede ser recurrido por el Principado, el comité recuerda al Gobierno regional su compromiso de activar una provisión de estos puestos que se le antoja imprescindible para atajar "la situación insostenible" que se ha generado en el servicio de empleo con la contratación, "durante varios años y de manera repetida, a gestores de administración general que no son profesionales de orientación ni tienen experiencia en el tema".

De resultas de estas prácticas anómalas, resaltan, "el servicio ha tenido que ser prácticamente externalizado a otras entidades privadas, a las que se obliga a tener perfiles específicos de orientación para poder realizar estas labores, debido a la falta de los profesionales imprescindibles para el correcto funcionamiento de una oficina de empleo". En el estado actual de las cosas, concreta el comunicado de los trabajadores, "cuando las personas desempleadas y ocupadas acuden a las oficinas en busca de respuestas a sus problemas laborales, apenas hay personal especializado en orientación que pueda responderles y hay que enviarlos a entidades externas para que realicen esta labor". El Sepepa, recuerdan, se comprometió con el comité a crear la bolsa para hacer frente a estas dificultades contratando orientadores profesionales y a que esas contrataciones comenzarían la próxima semana, el 2 de enero de 2024. "La orientación es crucial para el desarrollo personal y profesional de nuestra ciudadanía", rematan, "y la demora en la implementación de esta medida tiene un impacto muy negativo en el servicio.