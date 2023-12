El Principado y las eólicas evaluarán la potencia real que necesita instalar Asturias

La reunión mantenida entre la consejería de Ordenación del Territorio y la Asociación de Empresas Eólicas de Asturias terminó con el compromiso de evaluar la potencia eólica real que necesita Asturias de cara a la redacción de las futuras directrices que regularán la implantación de energías renovables. Según trasladó el director general de Ordenación, Ignacio Ruiz Latierro, "la propia asociación reconoce que no será posible alcanzar toda la potencia que está en trámite, porque parte de las infraestructuras solicitadas acabarán siendo inviables". Latierro destacó que el colectivo también "es perfectamente consciente de que no hay muchas posibilidades de ampliar las zonas de no exclusión".

Así las cosas, la asociación recalcó en el encuentro que no se siente "vinculada por ciertas prácticas que se han producido en Asturias" y que sus integrantes son "empresas asturianas que pretenden mantener su actividad aquí dentro de los límites de una ética empresarial adecuada", recalcó Latierro tras la reunión, quien insistió en la regulación del sector para hacer prevalecer el interés general. El clima del encuentro parece haber rebajado tensión interna en el Gobierno respecto al futuro de algunas de las tensiones sobre la implantación de parques eólicos. "Ha sido una reunión muy cordial", resumió el director general de Urbanismo, que también trasladó el interés por parte de las empresas de la asociación para solventar algunas trabas en las tramitaciones y "cumplir los hitos que pide Industria, en la medida que los parques sean viables". En este sentido, la Asociación de Empresas Eólicas expresó su sensibilidad con los intereses municipales y las compensaciones a los territorios", y también se abordó en el encuentro la necesidad de "simultanear los trámites administrativos sectoriales de Industria, con los medioambientales y los urbanísticos". El foco por parte de la asociación se puso más en la repotenciación de los actuales parques de molinos que en plantear nuevas construcciones. Y, según Latierro que, según la asociación que reúne a buena parte de las empresas del sector, "es bastante consciente de que en el centro de Asturias hay muy pocas alternativas para colocar eólicos" y, en todo caso, se incluiría "dentro de algún ámbito industrial o similar, pero no tanto como una solución a las necesidades de generación eólica de Asturias, sino puntualmente si surgiera algún nicho de oportunidad". Tampoco las empresas de la asociación trasladaron la idea de que Asturias deba hacer frente a una futura implantación masiva de parques eólicos para cumplir objetivos ambientales. "El principal objetivo sería suministrar energía para la generación de hidrógeno, si queremos potenciar el hidrógeno verde, por lo que casi se vería como una industria auxiliar a la del hidrógeno", dijo Latierro. De ahí que lo relevante sea, a partir de ahora, "ganar tiempo para la planificación y saber de verdad cuántos son los megavatios instalados que necesitamos de cada una de las fuentes de generación", afirmó el director general de Urbanismo. Las futuras directrices, que previsiblemente comenzarán a elaborarse en un plazo de unos seis meses, deberán dilucidar el futuro mapa energético de Asturias. "Estas empresas sostienen que no hace falta tanta actividad en la comunidad autónoma y las tramitaciones no llegarán a la totalidad de los parques", señaló Latierro, por lo que creen que tampoco es óptimo tramitar autorizaciones que a la postre no terminarán por concretarse. La eléctrica estatal de Austria opera ya los tres parques adquiridos a EDP Pablo Castaño Verbund, empresa energética participada en un 51% por el Estado de Austria, ha comenzado a operar los tres parques eólicos asturianos que adquirió el pasado verano a la multinacional EDP. Verbund se ha convertido en el tercer mayor operador eólico de Asturias por número de aerogeneradores (81) y potencia instalada (136 megavatios). La compañía austriaca de renovables llegó el pasado verano a un acuerdo con EDP Renewables para adquirir por 460 millones de euros el 100% de un lote nueve parques eólicos en España de los cuales tres están en Asturias: los de Sierra de Tineo y Pico Gallo, en el concejo de Tineo, y el de Sierra de Bodenaya, en Salas. Estos tres parques se suman al de Buseco, en los concejos de Tineo, Valdés y Villayón, en el que Verbund tiene una participación mayoritaria adquirida a su promotor, Capital Energy. Verbund es uno de los principales productores de energía hidroeléctrica en Europa y la primera empresa energética de Austria. La compañía está abordando un ambicioso plan de transición hacia las renovables y ha puesto el punto de mira en España.