Una puerta abierta al campo

Un joyero tallado en madera que su padre le regaló a su madre hizo nacer en Nacio Quirós su pasión por el oficio. Empezó muy joven de forma autodidacta pero llegó un momento que necesitaba formarse con un profesional y así lo hizo en Gijón, aprendiendo a tallar con Rogelio Riesgo. "Luego monté un pequeño taller en Cimadevilla para, tiempo después, abrir el mío propio en La Carrera (Siero), donde antaño había un antiguo llagar. Sobre el año 2000 puse una academia de talla para particulares y llegué a tener hasta 70 alumnos", recuerda.

Él, que es también carpintero y ebanista, recuerda que llegó un momento que tuvo que desmontar parte de la academia para trabajar la carpintería. "Llegamos a ser cinco trabajando hasta que llegó la crisis de 2010 en que quede sólo. Estuve aguantando como pude hasta que me llamaron para dar unos de formación profesional con Forem. Dimos un par de cursos y en dos años Forem cerró. Entonces entré en contacto con AFA en Oviedo, y llevo colaborando con ellos unos ocho años, cursos que son gratuitos y destinados, preferentemente, a desempleados", destaca.

Entre los momentos importantes de su vida, que inclinaron la balanza para dedicarse a la construcción de estructuras de madera, recuerda aquel año en que acudió con un compañero de oficio a una feria del mueble en Arriondas. "Sería allá por 2006 y en la feria se presentaban piezas de fábricas y cooperativas pero siempre hay piezas interesantes. En aquellas fechas un compañero estaba empezando a hacer su casa. Él, carpintero como yo, hizo la puerta y yo la tallé. Decidimos llevarla a la feria. Debió de ser la primera puerta que se hace antes de hacer la propia casa. Pues curiosamente aquella pieza, nuestra puerta, se quedó toda la gente con ella. Fue un éxito, todo el mundo hablaba de ella. Esto viene a explicar que, tras vivir esto me di cuenta que había un nicho de mercado que no había explotado todavía porque seguía con la ebanistería y la talla aplicada".

La ampliación y coger una segunda nave que tiene en El Berrón vino motivado tanto para poder dedicarse pleno a la construcción de estructuras de madera, cada vez más demandada. "Par dar formación en La Carrera se me quedaba pequeño y había un certificado que no podíamos implementar porque no teníamos los metros suficientes. Nos faltaba el requisito del espacio y era un certificado que siempre me apeteció mucho porque creo que es donde más futuro de empleabilidad hay. Creo que hay futuro en nuestro sector de la madera y en las edificaciones, porque cada vez son más demandados los especialistas en este tipo de trabajo", señala.

De hecho espera, con el año nuevo, crear algunos puestos de trabajo en la nave nueva. Sin embargo, y a renglón seguido, se lamenta de la poca participación de gente en estos cursos. "La gente no se apunta, es rarísimo tener un curso completo y no sólo los que se imparten en mi oficio, en general en todos. Son cursos gratuitos incluso tienen una beca de transporte", señala.

Explica Quirós su trabajo de carpintería fina, con maderas autóctonas de castaño y roble básicamente, así como pino en carpintería más sencilla. "Para el mobiliario trabajo con castaño, nogal, cerezo y roble. Todos autóctonos. No trabajo con maderas tropicales por principios", matiza este profesional que, a nivel de talla, sigue trabajando pero por encargo. No acude a mercados ni exposiciones.

Cree que se puede vivir y trabajar en el medio rural. "Desde luego que sí, yo la espina que tengo es vivir en la Pola y trabajar en La Carrera y ahora también en la nave nueva. Hoy en día vivir en la aldea no es como antes. Se vive mucho mejor y estás muy bien comunicado con el mundo".