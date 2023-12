Este año cerrará, tras el desplome de la pandemia, con otro récord de urgencias atendidas en el HUCA

Si se toma como referencia 2014, año en el que el HUCA se trasladó del viejo recinto del barrio de El Cristo al nuevo de La Cadellada (ambos en Oviedo), el aumento de la afluencia de pacientes ronda el 32 por ciento.

A la vista de estos datos, la conclusión que obtienen los conocedores del sector es que el servicio de Urgencias del HUCA se consolida de manera progresiva como el "cajero automático" de la sanidad pública en Oviedo y los otros 22 concejos del centro de Asturias que configuran el área sanitaria IV. O sea, el recurso de emergencia que nunca falla, que siempre tiene abiertas sus puertas, la alternativa a las carencias de la red de atención primaria y también a las largas demoras que soportan los usuarios que están pendientes de una consulta con el especialista, una intervención quirúrgica o una prueba diagnóstica. Por otra parte, el HUCA está muy bien comunicado y dispone de un parking muy amplio que facilita los desplazamientos y las estancias.

Tal y como ayer explicó este periódico, la triple epidemia que está en curso (de gripe, covid y virus respiratorios) está impactando con fuerza sobre los centros sanitarios de Asturias. Debido a esta "tripledemia", los hospitales registran "una ocupación alta", señalan los gestores consultados, quienes por el momento niegan que puede hablarse de "saturación" o de "colapso".

En este contexto, el HUCA superó el pasado martes su tope histórico, con 503 pacientes adultos atendidos en un solo día. Nunca antes este servicio había rebasado el medio millar de enfermos vistos en una sola jornada. Sucedió por vez primera después de tres días sin atención ordinaria: el fin de semana de Nochebuena y del lunes de Navidad.

De los tres elementos epidémicos citados, en el momento actual el que está golpeando con más fuerza a la ciudadanía, y por lo tanto al sistema sanitario, es la gripe. En su informe semanal, difundido ayer, jueves, el Observatorio de Salud en Asturias, dependiente de la Dirección General de Salud Pública del Principado, señala que se registra una "gran circulación de virus gripales y, en menor intensidad, de covid-19". Los virus respiratorios sincitiales (VRS) están "descendiendo por tercera semana", y con su retirada dejan espacio a los patógenos gripales.

Según el Observatorio de Salud, las detecciones de gripe "están aumentando considerablemente" y se detecta mayoritariamente gripe A, sobre todo A(H1N1). También evolucionan al alza las hospitalizaciones por gripe, "especialmente en población mayor". Los técnicos de la Consejería de Salud estiman que en Asturias "todavía nos quedan tres o cuatro semanas de gripe en alta intensidad".

Entre tanto, los virus del covid están circulando "más fluidamente, especialmente en personas de 80 años en adelante". El patógeno que está circulando en el momento actual es, sobre todo, la subvariante JN.1 –denominada "Pirola" y declarada de interés por la OMS–, que parece tener más capacidad de transmisión, pese a lo cual las vacunas anticovid aplicadas en esta campaña están mostrando una protección suficiente.

Los boticarios denuncian problemas en el suministro de antigripales





Los farmacéuticos asturianos no están pudiendo disfrutar con tranquilidad de los últimos días del año. Por una parte, han sufrido con cierto desasosiego el ligero retraso del pago de la factura mensual del Servicio de Salud del Principado (Sespa) por los medicamentos por receta. Por otra, están viendo cómo se intensifican los desabastecimientos de medicamentos, entre ellos algunos de los antigripales más consumidos en los meses de otoño e invierno. Entre estos productos, los retrasos en el suministro no suelen ser largos, pero las demoras en la respuesta a los pedidos "nos obligan a dar a los pacientes muchas explicaciones sobre problemas cuyas claves no conocemos y que otros estamentos deberían encargarse de resolver", explicó a LA NUEVA ESPAÑA una boticaria de la región. Algunos farmacéuticos hablan de "un claro reajuste del mercado", en alusión a los desabastecimientos provocados "por la bajada del precio de los medicamentos, que hace que los laboratorios no vean a España como un país atractivo". Este efecto se traduce en una merma del suministro de los fármacos que esas industrias producen.