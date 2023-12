Barbón combatirá "política y judicialmente" si la futura financiación perjudica a Asturias

El Presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, aseguró que combatirá "política y judicialmente" si una vez abierto el melón de la financiación autonómica este se cierra de manera perjudicial para Asturias. Barbón da por hecho que mantendrán su postura las ocho comunidades que en su día firmaron con el Principado una declaración a favor de un modelo de financiación no lesivo y que reconozca criterios como la dispersión o el envejecimiento. Y también que los grupos políticos asturianos respaldarán el acuerdo que rubricaron en su día al respecto. "Cada cual tiene derecho a pedir más dinero, pero si el resultado es injusto para Asturias me plantaré y llegaré hasta donde pueda con instrumentos políticos o judiciales", recalcó.

Barbón compareció públicamente para hacer su particular repaso del año político en Asturias. El balance de los doce meses, casi al filo del último aliento del 2023 en curso pasa por tres hitos. Primero, el resultado electoral de las autonómicas de mayo, que le legitimaron a él como Presidente y al "gobierno de unidad progresista y reformista" frente al crecimiento de la derecha en España. "Es la primera vez que se rompe la inercia de que la victoria de la derecha en el conjunto del país suponga un cambio en el gobierno regional", dijo. Ocurrió en 1995 y en 2011, "pero pese a ello esta vez los progresistas fuimos mayoría". Segundo: la apertura de la Variante de Pajares. "Supone un cambio de mentalidad y romper un corsé mental, poniendo fin al aislamiento secular por la Cordillera y permitiéndonos mirar al futuro", señaló Barbón. El Presidente espera un alto impacto de esta infraestructura como atracción del turismo, imán para teletrabajadores e impulso del tráfico de mercancías. Y tercero: la aprobación de los presupuestos de 2024. "Ya son cinco desde que asumí la Presidencia, y eso no era lo habitual", destacó el líder socialista, que agradeció "de corazón" el respaldo de los partidos que conforman el Ejecutivo y también de los diputados Adrián Pumares (Foro) y Covadonga Tomé, elegida por Podemos aunque expulsada de la formación.

La comparecencia pública del Presidente con motivo del cierre del año fue excusa para sacar pecho de los cinco presupuestos aprobados por el PSOE pese a no contar con mayoría absoluta y asestar, de paso, un mandoblazo al Partido Popular por su rechazo a las cuentas.

Con el alivio de encarar 2024 con el Presupuesto aprobado de mayor cuantía de la historia de Asturias y la ligereza de 13 kilos menos en la báscula (él mismo no pierde ocasión en privado para destacar el efecto de su reciente dieta) Barbón no dudó en afirmar que "el PP ha optado por dañar a los asturianos" al oponerse a las cuentas, "confundiendo lo que es hacer oposición". "Si te ponen sobre la mesa tener 31 ‘escuelinas ‘(para niños de 0 a 3 años) gratis en Asturias es difícil votar no; yo habría votado sí", dijo.

Y prosiguió su andanada de reproches acusando a PP y Vox de votar "contra los 100 millones para construir 600 viviendas públicas, la incorporación de 80 nuevos bomberos, que se aplique un tipo hiperreducido en las donaciones a hijos, se mejoren las deducciones a las familias con dos hijos, o se refuerce la lucha contra las listas de espera o para mejorar la salud mental". "Este era el momento para pensar en Asturias y no lo han hecho", espetó el Presidente, que quiso hacer un especial reconocimiento a la portavoz del PSOE en la Junta, Dolores Carcedo, y la Vicepresidenta, Gimena Llamedo, que participaron en la confección de los cinco presupuestos aprobados de la era Barbón.

Más allá de los rejones políticos y de los tres hitos con los que enmarcó el año, Barbón incrementó su propia lista del haber de lo que va de legislatura: "Tenemos, en comparación con 2019, 13.000 parados menos y 11.000 personas más trabajando con empleo de calidad; hemos batido el récord de turismo ya en los 19 primeros meses del año; se han culminado anuncios importantes con Defensa que garantizan trabajo en la fábrica de Trubia hasta 2037, y se ha dado vía libre a la inversión de Windar en Avilés poniendo fin al problema de las instalaciones de Alcoa", dijo. Y sumó la prórroga de la tarjeta Conecta que ya tienen 140.000 asturianos para viajar en transporte público por 30 euros al mes, la adjudicación de la ampliación del Museo de Bellas Artes, el desbloqueo de la Zalia, las inversiones llevadas a cabo en el Occidente, las ofertas de vuelos desde el Aeropuerto, la licitación del vial de Jove en Gijón, la entrada en funcionamiento de la regasificadora de El Musel o la puesta en marcha de la nueva planta de basura bruta de Cogersa.

Nombramientos. Barbón señaló que la FSA no intervino en la decisión del Gobierno central de nombrar a Francisco Blanco al frente de Sepides y a Pilar Varela como directora general de FP. "Es una satisfacción, siempre apoyo que haya asturianos y asturianas que cumplan con la región y tendrán los ojos vigilantes no sólo del Gobierno sino del millón de asturianos".

¿Posible acuerdo de investidura con Tomé? Barbón recalcó que el intento de IU de atraer a Covadonga Tomé a un pacto de investidura obedece más a "las formas de agruparse de quienes están a la izquierda del PSOE" que a una estrategia del Ejecutivo. No sopesa cambios en la composición de su gobierno.

Intercambiador de Gijón. El Presidente afirmó que busca fórmulas para que no se pierdan los fondos destinados al intercambiador de Gijón, que decayó en las cuentas para lograr el acuerdo de Foro. "Como gobierno prefiero dialogar con alcaldes y alcaldesa; para hacerles oposición ya están mis compañeros en los concejos, que tienen todo mi afecto", dijo.

Cambio en la Sanidad en 2024. El líder socialista expresó su convencimiento de que el ciclo creciente de las listas de espera decaerá en 2024 porque "se cambiará la tendencia y se incorporarán más médicos de los que se jubilen". "Conozco bien el problema de los plazos que se dilatan, lo sufren mis padres", señaló, pero apuntó la más grave situación que padecen otras comunidades, como Andalucía.

Aplauso a Montero. Barbón considera positivo en su relación con el Ejecutivo que María Jesús Montero ascienda como Vicepresidenta primera del Ejecutivo. "Ya saben que la última vez que vino terminamos en casa de Adriana Lastra, porque quería ver a su niño", confesó. "Siempre he negociado con ella cuestiones de financiación y se portó bien; basta recordar los fondos covid que inicialmente dañaban a Asturias y se modificaron".