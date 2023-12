Los farmacéuticos asturianos no están pudiendo disfrutar con tranquilidad de los últimos días del año. Por una parte, han sufrido con cierto desasosiego el ligero retraso del pago de la factura mensual del Servicio de Salud del Principado (Sespa) por los medicamentos por receta. Por otra, están viendo cómo se intensifican los desabastecimientos de medicamentos, entre ellos algunos de los antigripales más consumidos en los meses de otoño e invierno. Entre estos productos, los retrasos en el suministro no suelen ser largos, pero las demoras en la respuesta a los pedidos "nos obligan a dar a los pacientes muchas explicaciones sobre problemas cuyas claves no conocemos y que otros estamentos deberían encargarse de resolver", explicó a LA NUEVA ESPAÑA una boticaria de la región. Algunos farmacéuticos hablan de "un claro reajuste del mercado", en alusión a los desabastecimientos provocados "por la bajada del precio de los medicamentos, que hace que los laboratorios no vean a España como un país atractivo". Este efecto se traduce en una merma del suministro de los fármacos que esas industrias producen.