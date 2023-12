"Es muy importante la formación de los profesionales de los medios de comunicación para garantizar una cobertura adecuada de la violencia de género". Esta es la ritunda afirmación de Mónica Fernández Rivera, coordinadora de la Fundación Mujeres en Asturias.

Desde el sonado caso de Ana Orantes, una de la primeras mujeres que en los 90 se atrevió a denuciar en televisión los malos tratos que sufría a manos de su marido y que pocos días después era asesinada por este, hasta testimonios más recientes como el de Rocío Carrasco, hija de Rocío Jurado que describió en prime time el infierno vivido al lado del padre de sus hijos, el exguardia Civil Antonio David Flores, poniendo sobre la mesa términos que ahora no suenan tan ajenos como el de "violencia vicaria".

Sin embargo, a pesar de que ambas historias comparten el haber sido expuestas en televisión, este medio no siempre se ha presentado como un aliado para las víctimas. "A veces presentan a las mujeres de manera estereotipada y sexista, lo que contribuye a la desigualdad de género y al mantenimiento de la violencia", señala Fernández Rivera.

- ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en los casos de la violencia de género?

- Pueden jugar un papel muy positivo o muy negativo. Es un elemento muy positivo ya solamente el hecho de que se difunda la información y que se de visibilidad a la violencia contra las mujeres, de tal manera que se promueva la sensibilización social en la importancia de no tolerar e intervenir para erradicarla. Esta información debe ser rigurosa y siguiendo las pautas existentes para el abordaje de la violencia por los medios de comunicación, ya que si no los medios pueden jugar un papel muy negativo: según el enfoque que se dé a las noticias se puede favorecer a la revictimización de las víctimas, promover que se mantengan estereotipos de género o mitos en torno a la violencia que se deben evitar. Es muy importante la formación de las y los profesionales de los medios de comunicación con el objetivo de garantizar una cobertura adecuada de la violencia de género.

-¿Hacen un retrato fiel de esta problemática?

-No siempre, a veces los medios de comunicación representan a las mujeres de una manera estereotipada y sexista, lo que contribuye a la desigualdad de género y al mantenimiento de la violencia. Otras veces pueden influir en la percepción de la violencia al enfocarse en casos aislados o más llamativos, en lugar de examinar el problema en conjunto. Los medios de comunicación deben tratar los casos de violencia de manera profesional y responsable, se debe evitar el sensacionalismo. Es muy importante contextualizar la noticia, que no se trata de un hecho aislado, recurrir a informarse con expertos, respetar la dignidad de la víctima, preservar su identidad. Según como se aborden las noticias de violencia de género los medios pueden contribuir o no a que la sociedad tome conciencia de la gravedad de este problema.

-¿Qué imagen trasladan del movimiento feminista?

-Hay ciertos medios de comunicación que lo retratan de forma negativa y estigmatizada, desde una interpretación sesgada del feminismo y no como lo que es, un movimiento que busca la igualdad entre mujeres y hombres. Estos medios no realizan ningún tipo de análisis en profundidad del movimiento, y alimentan el rechazo hacia el mismo (por ejemplo, haciéndose eco de términos despectivos, como el conocido “feminazi”). La mayoría de los medios de comunicación, desde hace ya unos años para acá, muestran una imagen positiva del movimiento feminista, haciéndose eco de las reclamaciones de las mujeres. Algunos ejemplos son la cobertura en los medios de las manifestaciones del 8M y del 25N, los reportajes y noticias sobre distintas desigualdades (brecha salarial, situación de colectivos de mujeres trabajadoras, la visibilización del movimiento #MeToo...), y por supuesto la denuncia de la violencia de género.

- ¿En qué aspectos deben mejorar para ser aliados tanto del feminismo como para contribuir activamente en los casos de violencia de género?

-Se deben seguir las pautas proporcionadas desde el movimiento feminista y desde el periodismo con perspectiva de género para abordar las noticias sobre violencia de género. Algunas recomendaciones al respecto son las siguientes:

- No utilizar los términos violencia doméstica o familiar como sinónimos de violencia de género, son conceptos distintos. - Evitar los testimonios de personas que no sean expertas, como personas del vecindario o familiares. Es más conveniente aportar la opinión de personas expertas en la materia, diversificando las fuentes de información. - Conocer los mitos existentes en torno a la violencia de género y evitar siempre su planteamiento en el tratamiento de la información. Se deben evitar informaciones que pudieran justificar al agresor o culpabilizar a la víctima. No se deben abordar los casos a partir de lo sucedido en las últimas horas, la violencia es un proceso. - Se debe respetar la intimidad y la dignidad de las víctimas, incluyendo en estas a las y los menores. - Evitar el sensacionalismo y el dramatismo, tanto en la forma como en el contenido de las informaciones - No es suficiente informar, el objetivo debe ser crear conciencia social contra la violencia de género. Para ello se puede: aportar información sobre cómo detectar conductas de violencia, como denunciar, las consecuencias negativas para los agresores....

-Se sigue recurriendo al caso de Ana Orantes, mujer que denunció en televisión los malos tratos que sufría por su marido y que finalmente fue asesinada por este o más recientemente, el testimonio de Rocío Carrasco ¿Han aprendido los medios algo de la cobertura de estos casos en estos años?

-No se termina de abandonar el sensacionalismo, sin embargo, en estos últimos años se ha producido un aumento de la conciencia y la sensibilidad hacia la violencia de género en algunos medios de comunicación. El testimonio de Ana Orantes tuvo un gran impacto en la sociedad y en los medios, fue el punto de partida. Desde aquel momento se ha producido un mayor reconocimiento de la gravedad de este problema y cómo se trata, se marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia machista en España. En el caso de Rocío Carrasco, es necesario que se conozcan estos relatos, porque una parte de la sociedad sigue dudando de que esto les pueda pasar a determinadas mujeres, cuando desde Fundación Mujeres, escuchamos por desgracia estos testimonios a diario, procedentes de mujeres de todo tipo.

Si la difusión de estos casos sirve para que otras mujeres se atrevan a denunciar, bienvenidos sean, aunque quizás ese formato –a través de este tipo de programas de televisión en el que se comentó el testimonio de la víctima-, puede caer en el sensacionalismo, la frivolización y quitando, importancia a la gravedad de los hechos.