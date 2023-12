Tomé, sobre el futuro de Podemos en Asturias: "La dirección estatal nos tiene en el punto de mira"

La diputada del grupo mixto Covadonga Tomé, elegida en la lista de Podemos y ahora expulsada por el partido, reconoció que la formación afronta una situación "complicada" y que "el problema está en Podemos estatal", que ha puesto a ella y la militancia que la respalda "en el punto de mira con argumentos poco sólidos por habernos presentado a unas primarias y haberlas ganado". Tomé no confía en que las alegaciones presentadas contra su expulsión y la de integrantes de su equipo prosperen. Aseguró que el colectivo que la respalda presentará una candidatura a las primarias del partido en Asturias, pero fue consciente que, aun ganándolas, la relación con la dirección estatal sería tortuosa. "Estamos en un momento complejísimo y me encuentro incapaz de vaticinar qué va a pasar", ha dicho. En cualquier caso, ha recalcado que no renunciará al escaño "porque pertenece a la gente que votó nuestra candidatura y espera que defendamos las propuestas programáticas por las que seguiremos trabajando". Eso sí, admitió que en el futuro no sabe "con qué siglas o bajo qué paraguas" proseguirá con su actividad parlamentaria. Tomé, que respaldará las cuentas autonómicas, ha señalado que la negociación de estos presupuestos se ha producido "en un clima de confianza" que quizás pudo tener su origen en que los partidos del Gobierno abandonaron la duda de quién era el interlocutor por parte de Podemos: "Decidieron que lo razonable era hablar con el equipo de la diputada, que es quien vota". Y pese a la "triste" situación "eso nos ha facilitado un cierto clima de tranquilidad y diálogo para hablar con rigor y seriedad de los presupuestos".