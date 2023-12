Fracasa la vacunación de la gripe en niños por falta de información a las familias

La campaña de vacunación frente a la gripe de los niños asturianos menores de cinco años ha sido un fracaso. En esta valoración coincide la práctica totalidad de los pediatras de la región, quienes señalan que el mal resultado se debe a que la nueva acción sanitaria no estuvo acompañada de un programa adecuado de información a las familias. La cobertura de la vacuna antigripal en la franja de 6 a 59 meses de edad apenas ha llegado al 30 por ciento, señala Francisco Álvarez García, pediatra del centro de salud de Lugo de Llanera y coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría.

La Asociación Asturiana de Pediatría de Atención Primaria sostiene que "la información sobre la nueva indicación de vacunación a menores de cinco años sanos no llegó a las familias". Esta valoración negativa no incluye a los niños de riesgo, colectivo que "lleva años vacunándose de la gripe anualmente y continúa haciéndolo".

Los pediatras de los centros de salud de la región subrayan que tanto ellos como las enfermeras de sus equipos "hemos indicado la vacunación cuando acudían a las consultas por otros motivos, pero no conseguimos llegar a todas las familias". A juicio del citado colectivo de atención primaria, "las familias muestran cierto rechazo a la vacunación de la gripe y no consideran que sea una enfermedad grave para los niños".

La Consejería de Salud del Principado incorporó este pasado otoño, por vez primera, la vacuna frente a la gripe de los niños de 6 a 59 meses. Esta medida fue adoptada tras la valoración y aprobación, el 20 de octubre de 2022, por parte de la Comisión de Salud Pública, del documento técnico de recomendaciones de vacunación frente a la gripe en población infantil. La decisión obedecía a que la gripe origina "un número significativamente elevado de hospitalizaciones, visitas médicas y consumo de antibióticos en la población infantil sana".

Según Francisco Álvarez, el año pasado Andalucía, Murcia y Galicia iniciaron la vacunación de la gripe la citada franja de edad "y consiguieron unas coberturas en torno al 50 por ciento". En Asturias, se albergaba la expectativa de llegar este otoño al 75 por ciento, pero la cifra real ha sido muy inferior. "La gente sigue pensando que la gripe es un catarro con fiebre y que no tiene ninguna importancia", señala el pediatra de Lugo de Llanera. "Tenemos unas vacunas eficaces y seguras para la gripe, pero la gente no le tiene miedo a la gripe", agrega. El doctor Álvarez corrobora que las autoridades sanitarias asturianas "no han hecho ninguna campaña de promoción de esta vacunación".

Frente a este fracaso, la aplicación del anticuerpo frente al virus respiratorio sincitial (VRS) –lo que comúnmente se denomina "vacuna de la bronquiolitis", que realmente no es una vacuna– "ha sido un éxito total porque estamos en coberturas del 97 por ciento" de los bebés menores de seis meses, indica el coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría.

El también pediatra Venancio Martínez Suárez, del centro de salud de El Llano (Gijón), indica que la vacuna de la gripe "está mejor estudiada en sus efectos y seguridad que la del covid". Además, los datos actuales indican que los niños, en particular por debajo de los cinco años, "no tienen un mayor riesgo de covid-19 grave". Sin embargo, "los niños siguen siendo un grupo prioritario para la vacunación frente a la gripe debido al riesgo de gripe grave, en particular los de seis meses a dos años", asevera Venancio Martínez.

El pediatra de El Llano pone datos sobre la mesa: "Si en España nacen al año unos 400.000 niños, sabemos que entre cuatro y cinco morirán por gripe confirmada microbiológicamente antes de cumplir los dos años. Y, de los hospitalizados, el 43 por ciento serán sanos, sin enfermedades subyacentes previas".