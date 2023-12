Ratifican la sanción a una psicóloga que se negó a llevar mascarilla

La Sala de lo Social del TSJA ha ratificado la sanción que se impuso a una psicóloga adscrita a la Dirección General de Servicios Sociales y Mayores, en la calle Alférez Provisional de Oviedo, que se negó de forma reiterada a ponerse la mascarilla en su puesto de trabajo, al que se incorporó en mayo de 2021.

El 21 de ese mes, el director general recordó a la psicóloga la obligación de llevar mascarilla, tras comprobar que no le constaban problemas de salud que lo impidiesen. De nuevo se la apercibió en diciembre de 2021, y finalmente, en enero de 2022, se le abrió expediente, siendo sancionada con tres días de empleo y sueldo. En el juicio, la psicóloga adujo que padecía rinitis alérgica y dermatitis seborreica, y que el uso de la mascarilla atentaba contra «su vida e integridad física». Pero el tribunal estima que, requerida por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Principado, no aportó documentación médica alguna que justificase la exención en el uso de la mascarilla. Además, añade el fallo, la petición de informes médicos no fue desproporcionada, como alega la demandante, sino que entraba en las competencias del Servicio de Prevención.