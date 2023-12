El sector turístico asturiano expresa sus urgencias: regulación y formación

El sector turístico asturiano está en "un buen momento", ha recuperado, incluso superado, los niveles de antes de la pandemia y tiene mucho margen por delante para crecer. No obstante, en torno al mismo rondan algunos problemas –falta de mano de obra, cierres masivos en la zona rural por no haber relevo generacional, temporalidad, escasa rentabilidad– que hay que abordar. Para ello, la patronal del sector Otea (que agrupa al empresariado hostelero y de alojamientos en Asturias) pide pensar en conjunto, con el Principado, los ayuntamientos y los sindicatos hacia dónde se quiere ir en el futuro, qué modelo de turismo se aspira para una región "con gran potencial, porque el viajero que viene repite, por la calidad ofertada y porque detrás hay trabajadores que dan el mejor servicio", destaca José Luis Álvarez Almeida.

El presidente de Otea compareció junto a Javier Martínez y Fernando Corral, vicepresidentes de restauración y alojamientos, respectivamente, para hacer balance del año que toca a su fin. Los tres coinciden en destacar que el sector ha superado este 2023 la crisis originada por la pandemia, si bien a Asturias le queda mucho por recorrer en oferta de plazas de alojamiento y creación de empleo. Las cifras del turismo regional ahora mismo son 15.397 establecimientos (6.560 de restauración y 8.837 de alojamiento con 113.316 plazas) y un pico de empleados de 38.105 alcanzado el pasado agosto. El balance, si bien optimista, deja algunas reflexiones es aspectos fundamentales para el turismo regional:

Viviendas de alquiler para turistas. Tanto las VUT (viviendas de uso turístico) como las VV (viviendas vacacionales) han crecido "exponencialmente" este año, mientras que el alojamiento tradicional, sobremanera el rural, se ha "estancado", según Otea. Las viviendas turísticas aumentaron en la última década en Asturias más del 600%, un 22% sólo en el último año y aportan ya 28.588 plazas, con Gijón a la cabeza, que tiene un 41,6% de su total. Por este motivo, en Otea reclaman una regulación de este nuevo modelo "que ha llegado para quedarse", admite Almeida. "No se trata de poner puertas al campo sino de no repetir los problemas que estas viviendas han generado en otros lugares. Es lógico que los propietarios aprovechen la rentabilidad, pero si queremos competir lo tenemos que hacer todos en las mismas condiciones". La patronal cree que no solo el Principado, que ya ha manifestado su compromiso de reformar el decreto de regulación, sino que también los ayuntamientos "tienen mucho que decir" en cuanto a la normativa que debe regir este nuevo tipo de alojamiento, ahora en general al margen de las muchas condiciones y fiscalidad que debe cumplir el tradicional. "La rentabilidad es mayor para los propietarios que alquilan que para los empresarios profesionales, mientras que se observa una relación directa entre la mayor presencia de plazas en hoteles y la creación de empleos turísticos directos".

Crisis en la restauración de la zona rural. En el último año han cerrado 224 negocios de restauración, fundamentalmente bares y sobre todo en las alas de Asturias, debido fundamentalmente a la falta de relevo generacional, pero también por la baja rentabilidad. Desde 2024 la pérdida supera los 400. Un hecho que lleva a Otea a pedir al Principado un plan especial de incentivos fiscales y laborales que convierta en atractiva la hostelería en el medio rural como medio de vida.

Impacto de la alta velocidad. En la patronal creen que es "pronto" para hablar de un nuevo modelo de turismo generado en torno a la apertura de la variante ferroviaria de Pajares, que ha acortado en tiempo de forma destacada el viaje entre Asturias y Madrid. Es necesario esperar a cuando entren en servicio los nuevos trenes. "No tenemos AVE de momento", advierte Almeida. En este sentido, la preocupación de la patronal pasa por los precios: "Es difícil encontrar a alguien que haya viajado por 18 euros, y muchos hemos pagado 70 y hasta 140 euros. Nos preocupa los precios que tiene Renfe para Asturias".

Formación. Es éste el gran "lastre" del sector en los últimos años. "Nos preocupa la falta de alumnos en las escuelas de hostelería", reconoce José Luis Álvarez Almeida, quien advierte: "Sin trabajadores el sector no podrá dar la calidad que nos distingue en Asturias". Pide el presidente sentarse a tres bandas –Principado, patronal y sindicatos– para abordar el problema y "desarrollar el mejor modelo" para atraer personas que quieran formarse en hostelería y hotelería. Fernando Corral cree que con la llegada del AVE y el impulso de vuelos en el Aeropuerto de Asturias –que cierra con su mejor año en conexiones y casi dos millones de viajeros– crecerán los visitantes en la región y se resolverá en parte la temporalidad: "Para hacer frente a esto necesitamos gente formada y hoy por hoy es difícil encontrar gente que quiera trabajar en el sector".

Empleo y rentabilidad. Javier Martínez recalca el impacto que supone la inflación para la rentabilidad de la hostelería, especialmente en la subida del precio de los alimentos que no ha logrado amortiguarse con las medidas de contención en los suministros. Una tónica que, apunta, es simular al resto del país. Y lo mismo pasa en los alojamientos, según Fernando Corral: "Ha sido un buen año de ingresos, pero no para los costes, que han dejado poco margen". El rendimiento medio por plaza (hasta octubre) ha sido de 37,94 euros, muy lejos de las otras comunidades de la España Verde. En la misma línea, Álvarez Almeida ha remarcado que es difícil hacer rentables los negocios pequeños y máxime los ubicados fuera de núcleos urbanos, en la zona rural.