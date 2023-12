El inicio de la obra de renovación de la línea ferroviaria Lena-Oviedo, para finales de 2025

La planificación de la Asturias ferroviaria más allá de la variante de Pajares aleja hasta finales de 2025 la previsión de inicio del siguiente paso esencial, la obra para la renovación del trazado entre Pola de Lena y Oviedo. El Principado no la espera para antes de dos años después de conocer que los plazos programados por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) sitúan la licitación de los trabajos no antes de los inicios de 2025. Teniendo en cuenta los plazos de la larga tramitación, esa gran intervención para la adecuación de la red, que cuenta con un presupuesto por encima de los 140 millones de euros, tiene aún un largo camino por delante. Destaca el consejero de Fomento, eso sí, que la planificación de la inversión ha sido definitivamente "corregida" para que la obra pueda ejecutarse sin afecciones al tráfico ferroviario. Después de la inquietud que generó en el Principado la previsión de cortes y transbordos en autobús, Alejandro Calvo da por hecho que los tramos desdoblados de los que dispone el tramo permitirán compatibilizar la obra con la operación normal del servicio, aunque no descarta que esa circunstancia pueda alargar los plazos.

Hace sólo unos meses que la casi recién relevada expresidenta del Adif, María Luisa Domínguez, hablaba todavía de 2024 como fecha de licitación para este trayecto de Pola de Lena a Oviedo que pasa por ser uno de los grandes hitos de la Asturias ferroviaria posvariante. De entre todas las demás intervenciones pendientes para la actualización de la red, Alejandro Calvo vuelve subrayar la variante de Villabona, que en su caso se encuentra en una fase más preliminar "de definición de trazado" y sobre la que el ministro de Transportes, Óscar Puente, no aventuraba plazos ciertos a comienzos de este mes. Lena-Oviedo y el desenredo del nudo llanerense son los jalones que el Consejero tiene marcados en rojo en la agenda de la vigilancia, aunque el repaso a lo hecho y a lo que queda por hacer valora también que "esta semana se hayan anunciado obras por valor de casi 2,5 millones en estaciones", que se vaya "a iniciar en breve la gran reforma de estación de Pola de Lena y se vaya a trabajar en la de Mieres o en la reforma interior de la de Oviedo". Todas estas obras de infraestructura deben venir a complementar, en la visión del Principado, una conexión ferroviaria que en lo tocante a las mercancías mantiene el foco de la estrategia en la Zalia y en su estación intermodal. La zona logística de Gijón acaba de confirmar su inclusión en la red básica del Corredor Atlántico, lo que en la práctica genera obligaciones de inversión para el Gobierno estatal con el horizonte máximo puesto en el año 2030, festeja el Consejero. Aparece Zalia, eso sí, como infraestructura vinculada al puerto del Musel y aunque el Principado, como la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), aspira a que figure en los planes de la UE con "un proyecto con entidad propia", Alejandro Calvo no se desvía de la convicción de que por el momento y por las razones descritas "lo importante es que esté en la red". Fuera de Asturias pero dentro de la conexión ferroviaria del Principado con la Meseta, el Adif ha adjudicado por 33,5 millones de euros un contrato para desplegar una segunda vía en 41,5 kilómetros de la línea de alta velocidad Palencia-León, que incrementará la capacidad de circulación de esta línea, nexo entre la conexión a Asturias y el resto de la red.