Queipo (PP) pide "más consenso y diálogo" frente al "autobombo" del bipartito PSOE-IU

Álvaro Queipo, presidente y portavoz parlamentario del Partido Popular (principal partido de la oposición) reclamó ayer «más consenso y diálogo» en la política regional y planteó los que a su juicio son los propósitos con los que su partido encara el nuevo año: «El apoyo a los más vulnerables, la verdadera voluntad de diálogo político, una apuesta real por nuestro medio rural, la puesta en valor del talento asturiano para impulsar la economía y la verdadera llegada del AVE al corazón de Asturias».

Queipo señaló a LA NUEVA ESPAÑA que el año 2023 ha sido «muy intenso», con cambios no solo para el PP de Asturias. «Sin embargo, Adrián Barbón ha preferido aprobar unos presupuestos malos para Asturias rechazando las 168 enmiendas que presentó el PP para movilizar 55,6 millones». Los grupos de la izquierda rechazaron las enmiendas parciales después de que el PP hubiese formulado una enmienda a la totalidad para las cuentas. Queipo, no obstante, cree que el hecho de no haber admitido ninguna propuesta «demuestra la falta total de interés por negociar unas cuentas insuficientes, insostenibles e insolidarias con los asturianos», y destacó que 30 concejos asturianos recibirán en los presupuestos autonómicos menos de un millón de euros para inversiones.

Para Queipo, los presupuestos del Principado para 2024 «solo sirven para el autobombo y la autopromoción del bipartito PSOE-IU, que ya es oficialmente el gobierno autonómico que peor ejecuta sus presupuestos de toda España».

Por todo ello, esgrimiendo los datos de paro juvenil, los inactivos del mercado laboral o las cifras de la lista de espera sanitaria, reclama «el cambio que Asturias merece». Demanda «una gestión eficiente de los recursos públicos de la que Asturias carece desde hace décadas» como respuesta «a las familias más vulnerables» y quienes esperan atención médica. Al respecto, el líder del PP resalta que, como vecino del Noroccidente, comparte «con los miles de vecinos de las alas el cansancio y hartazgo por el abandono del Gobierno a esas zonas». En particular, refiere la «intolerable» situación del Hosptal de Jarrio: «No podemos resignarnos a que un código postal determine la calidad de los servicios públicos que recibimos los asturianos».

Además, Queipo defiende más diálogo «por parte de quienes derriban puentes y dan portazo en temas tan relevantes como la lucha conra el reto demográfico». Y reclama «alternativas reales» como respuesta a «los cierres de la industria que con tanto pesar vivimos en diferentes concejos». Demanda también el presidente del PP una apuesta por el talento para el impulso de la economía. «El objetivo de todo buen gobierno debe ser facilitar que quien quiera cumplir sus sueños en su tierra pueda hacerlo», señala.

Por último, Queipo confía en que en 2024 «verdaderamente el AVE llegue al corazón de Asturias, haciendo que la conexión a Madrid sea en su totalidad en alta velocidad». La apertura de la Variante de Pajares «es un punto de partida y no un punto final de una obra que sin duda es un éxito colectivo de todos los asturianos».