Pendientes de una celebración

Adrián Barbón, presidente de todos los asturianos –sean o no usuarios de X, la antigua Twitter–, alcanza hoy 45 años en plena forma, al menos, en las redes sociales, donde en los últimos meses ha festejado su segundo mandato en el Principado, ser uno de los tres barones que le quedan a su partido (junto a María Chivite, en Navarra, y Emiliano García Page, en Castilla-La Mancha) y la aprobación de sus quintos presupuestos. Todo es felicidad por esos lares para el lavianés, que, como cualquier hijo de vecino, se hace mayor. Pero no hay crisis de los cuarenta que pueda con él viendo su "actividad digital". Por eso, hoy la duda está en cómo sorprenderá el líder del Ejecutivo autonómico a través del "interné". En 2023, fue discreto, al menos, en Instagram. Se limitó a compartir una fotografía suya cuando solo tenía un año. "Un tira que libras" en toda regla a tenor de lo que suele ser habitual en él. Hace dos años se lo curró más: imagen con mascarilla, todavía en la época pospandemia, y un "43" al lado a todo color (rojo intenso socialista). Ahora, al Presidente le caen 45 castañas, por lo que su parroquia espera algo más impactante, por aquello de ser una cifra semirredonda. Vaya por aquí una sugerencia de este humilde y veterano plumilla: no gaste en velas para la instantánea, que ya empieza a salir caro. Decida lo que decida, felicidades, señor Barbón. Y que cumpla muchos más.