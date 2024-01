La temporada de los incendios arrancará en abril sin cubrir las 75 nuevas plazas, según los bomberos

La temporada de los incendios arrancará el 1 de abril sin que se puedan cubrir las 75 nuevas plazas de bomberos previstas en el Presupuesto del Principado de este año. Es el aviso que realizan delegados sindicales de Bomberos del Principado porque la bolsa de trabajo a la que se pueden hacer los llamamientos para cubrir esas plazas no tienen tanto personal disponible.

"El Gobierno ha hecho sus deberes, pero la dirección del Servicio de Emergencias del Principado no", sostienen en fuentes sindicales, que ponen como ejemplo la situación ocurrida el pasado 28 de diciembre en la extinción de un fuego en la zona del Oriente de Asturias, cerca de los Picos de Europa. "Dos bomberos del parque de Cangas de Onís extinguieron un incendio forestal de alrededor de cuatro hectáreas en el límite el parque nacional. Fueron solamente dos bomberos porque en el turno que ese día trabajó en el parque de Cangas de Onís hay dos bomberos más por turno, pero hay tres bajas sin cubrir". Aseguran las mismas fuentes que "esta es la tónica en el Servicio de Emergencias del Principado, las bajas tardan en cubrirse o no se cubren, hay un concurso de traslados pendiente con 90 vacantes y ningún proceso selectivo a la vista y 32 jubilaciones previstas para este año de 2024".

El acuerdo que puso fin a las movilizaciones en el SEPA marca el 1 de abril, el inicio de la temporada de incendios, como la fecha en la los parques de la zona centro (Avilés, San Martín del Rey Aurelio y Mieres), los parques cabecera con vehículo de altura (Llanes, Cangas de Onís, Cangas del Narcea y Valdés) y los parques de Piloña y Tineo deben pasar a incrementar sus efectivos diarios y capacidad de refuerzo. "La única bolsa de trabajo de la que se pueden hacer los llamamientos no tiene tanto personal, parte de ellos son ya interinos en plantilla. El año pasado no se tuvo la previsión de crear una bolsa complementaria, así que no habrá suficiente personal operativo cuando nuevamente venga el viento del Sur", sostienen delegados del comité de empresa del SEPA. "Se volverán a vivir noches angustiosas, viendo quemar el monte, y los bomberos nos seguiremos preguntando qué hay que hacer para que alguien decida poner el frente del SEPA un equipo con capacidad técnica y ganas", plantean.