Los platos tradicionales mandan en la última comida de Navidad: buena parte de los restaurantes registran hoy un lleno completo

Poco a poco vamos diciendo adiós a la jornada navideña que muchos, hoy, iniciaran disfrutando en casa de un buen roscón y un café o chocolate mientras los pequeños de la casa muestran, con ilusión, los juguetes que les han traído los Reyes Magos aún con la lluvia, el frío y el viento que azota desde ayer al Principado de Asturias. Nada puede con la magia y la ilusión de todos, pero especialmente de los niños, los mismos que hoy volverán a ser protagonistas, en los restaurantes asturianos, de una de las comidas más familiares del año: la de Reyes. Y es que, tras las celebraciones de Nochebuena, Navidad y Fin de Año con parte de la familia, el seis de enero es cuando buena parte de los asturianos optan por ir a un restaurante y reunir hasta tres y cuatro generaciones en torno a la mesa.

Este año hay quienes ya tienen reservados el comedor para este día con semanas de antelación y muchos ya están completos, como es el caso de La Tabernilla, en Oviedo, en cuyos fogones manda Lucía Fernández, una enamorada de la cocina tradicional asturiana. "La comida de Reyes aquí es muy emocionante. Cuando salgo de la cocina y veo que se juntan las familias a comer en mi restaurante, me emociona mucho. Se crea un ambiente precioso. Es uno de los días más familiares del año", dice.

Hoy no faltará en su menú de Reyes un plato que esta mujer adora cocinar: Los callos, que elabora al modo más tradicional. "No iba a ponerlos pero varios clientes me los pidieron". En su menú, entre otras cosas ricas, habrá fabes amariscadamente salvajes, una ensalada de carpacho de bacalao, pulpo y aguacate o rubiel al horno con sidra y setas. Pa los nenos, no faltarán las croquetas y otro plato que adoran: el cachopo. En este caso, con chosco y queso de Tineo.

Muy especial es también la comida de hoy para la guisandera Teresa Camacho, alma matter de los fogones del Bar Camacho en Anieves (Oviedo). Hace mas de mes y medio que tiene el local completo para este día. "Son mesas grandes, de ocho, diez o doce personas". El plato especial que hoy elabora es la ternera en rollo tal y como su madre hacía en las mismas fechas. "Muchos nenos piden fabada, les encanta, y de postre, la tarta de frixuelos. Es un día muy especial porque la sobremesa está llena de alegría, con los críos con sus juguetes y los adultos abriendo los regalos. La verdad que es gusto disfrutar estos momentos".

En el mismo sentido se manifiesta la guisandera Joaquí Rodríguez, capitana de los fogones del restaurante El Cordial-Casa Chema en El Cordial (Oviedo), donde las reservas para hoy ya se cerraron hace dos meses. "Se juntan familias enteras, hasta tres y cuatro generaciones. Recuerdo a una señora de 105 años con toda su familia, una mujer fantástica". Entre lo que hoy disfrutarán en Casa Chema la fabada es uno de los platos reyes junto con las verdinas con calamares en su tinta, el repollo relleno de jabalí, el bacalao, los cachopos, el pastel de pescado de roca y un tentador postre que acaba de estrenar: el tocinillo vegano. "Los crios suelen pedir croquetas y escalope aunque yo, por ejemplo, también los tengo que les gusta la fabada como Romeo, de dos años, que cuando entra por la puerta le pregunta mi hijo qué va a comer y responde, ya lo sabes, las fabinas de Joaqui".

También completos están en el restaurante La Costana, en Siero, como reseña la guisandera Maite Fermández. "Tenemos dos turnos de comida con mesas grandes. Hoy ofrecemos un menú especial donde serviremos crema de langostinos, cola de rape sobre cremoso de patata y calamar en tinta, rollo de ternera con guarnición y roscón de Reyes. Para los niños no faltan las croquetinas, los calamares frescos y unos escalopes de ternera".

Y con todo el puerto nevado, Hector Cosmen no faltará hoy a la cita con su clientela al frente del Restaurante Leitariegos, en el puerto de Leitariegos (Cangas del Narcea). Ganador, en 2022, del Mejor Pote de España, este profesional invitaba a disfrutar hoy. Día de Reyes, de su galardonado plato hecho, como el dice, con productos "de metro 0, porque todo es de aquí, el compango, la berza, la faba pinta y las patatas, cocinado con mucho mimo", explica. No faltarán tampoco las verdinas, la fabada, los callos y "nuestra carne de matanza de Asturiana de los Valles, bien a la brasa o bien asada a baja temperatura", explica este profesional quien, al tiempo, destacaba la gran cantidad de nieve que estaba cayendo desde la tarde de ayer. "Los accesos están funcionando pero no sé como estará mañana (por hoy). Aunque alguna reserva se ha cancelado que sepan que nosotros aquí estaremos para recibir a todo el mundo en nuestro horario habitual".