Rodrigo Cuevas y Beatriz despiden la Navidad a ritmo de verbena con la nueva versión del "Cómo ye?"

El Premio Nacional de Músicas Actuales 2023, Rodrigo Cuevas, y Beatriz Rodríguez, acordeonista y cantante de la orquesta que reina en las fiestas de prau y el verano asturiano con el Grupo Beatriz, reciben a los Reyes Magos y despiden la Navidad por todo lo alto, vestidos de tiros largos y con una nueva versión del popular "Cómo ye?", uno de los temas incluidos en el galardonadísimo álbum "Manual de romería".

"Cómo ye?" fue el tercer adelanto del último disco de Rodrigo Cuevas y una canción en la que el artista, que suele presentarse como "agitador cultural", ha conjugado la tonada y el rap en un homenaje a los veranos en el pueblo y al concejo de Piloña, en el que tiene su residencia y uno de los proyectos con los que está más comprometido, La Benéfica, un viejo teatro de Infiesto rehabilitado y reconvertido en espacio cultural.

La versión original de "Cómo ye?", con música y letra de Rodrigo Cuevas, supera las 260.000 visualizaciones en YouTube. Fue seleccionada por la revista de música y cultura pop "Rockdelux" como una de las 40 mejores canciones españolas del año 2023, en el puesto número siete del ránking.

La nueva versión, a la que Rodrigo Cuevas ha invitado a su amiga Beatriz Rodríguez –simplemente Beatriz para quienes la siguen, a ella y a su orquesta, de verbena en verbena– incorpora la pachanga y, por supuesto, la voz y el acordeón de la artista. Y el grito de guerra del Grupo Beatriz: "¡Bailamos!".

Rodrigo y Beatriz la han subtitulado "Cadereo Remix", lo que da muchas pistas sobre por dónde van los tiros. El que quiera comprobarlo, de primera mano, y de paso disfrutar de los nuevos arreglos y de la complicidad entre ambos músicos no tiene más que entrar en YouTube, donde la reinterpretación del "Cómo ye?" se acercaba ayer, aún no transcurrido ni un día de su lanzamiento, a las 9.000 visualizaciones. El Grupo Beatriz, promete su solista, la incorporará a su repertorio estival, así que el próximo verano no dejará de sonar por las romerías de toda Asturias.

La revisión del "hit" de Rodrigo Cuevas, cuyo éxito trasciende las fronteras asturianas, no es solo cosa de dos. Beatriz se deshace en elogios a su cómplice en esta divertida aventura, al que conoce desde hace muchos años y a quien reconoce como "un buen compañero, siempre dispuesto a dar consejos y prestar ayuda", pero hay mucho más talento asturiano implicado en este negociado. Beatriz, con la misma generosidad que agradece a Rodrigo Cuevas, continúa por Gabriel Fernández, que, además de ser su pareja, es productor musical y el responsable de este "remix", en el que, por si fuera poco, toca el piano. Él ha tenido mucho que ver en este proyecto, del que venían hablando hace tiempo y que se concretó cuando Rodrigo Cuevas, entre compromiso y compromiso, premio y premio, la llamó por teléfono. "Gustaríame facete una propuesta", recuerda Beatriz que le dijo, y ahí empezó este asunto, al que también han contribuido Ricardo Villoria, en la producción de imagen, sustituyendo la estética rosa y naïf de "The Pink Tour", la gira verbenera de la última temporada de la orquesta, por una elegancia ochentera en negro y rojo. Manuel Mon ha peinado a Beatriz y de la manicura –una manicura rusa muy sofisticada, comenta la cantante– se ha ocupado la gijonesa Pilar Pombo. El diseño de mirada, con sus generosas y marcadas cejas y pestañas, se ha ocupado Cristina Priede, y el vestuario es cosa de Pikara, en el caso de Beatriz, y de Sastrería Plácido, en el de su partenaire.