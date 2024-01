Beatriz González, viceconsejera (IU): "Nos dicen que tenemos una macroconsejería, pero lo que hicimos fue reducir gastos"

Beatriz González (Mieres, 1964) es la única viceconsejera de Izquierda Unida en el Gobierno del Principado. Está al frente de Derechos Ciudadanos, que se engloba en la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, que dirige su compañero Ovidio Zapico. González llegó al cargo tras una larga etapa en la política municipal, después de ser concejala de IU en Mieres durante doce años y también coordinadora de su grupo, cargo que mantiene en la actualidad. Recibe a LA NUEVA ESPAÑA en su despacho de la Consejería, en Llamaquique (Oviedo).

–¿Nota la diferencia respecto a la política municipal?

–Diferencia sí que hay, pero vengo de una cultura de gobierno en lo municipal y me tocó vivir una etapa muy buena, es un bagaje que intentaré trasladar en esta nueva etapa en el Gobierno regional.

–¿Participó en las negociaciones con el PSOE para formar gobierno?

–No participé directamente, pero creo que fue buena. Izquierda Unida consiguió una buena negociación y un marco de gobierno estable. Nos sentimos cómodos como proyecto político con el PSOE. Tenemos retos muy importantes y Asturias necesita un Gobierno con estabilidad, solidez y que haga propuestas de progreso.

–¿Le sorprendió su nombramiento como viceconsejera?

–Estaba en un acto de Sumar en Mieres, en la precampaña, y algo me comentó el coordinador, Ovidio (Zapico). Me dijeron que estaban pensando en mí para una responsabilidad dentro del Gobierno. Para mí es muy motivador. Son ritmos distintos: la Administración autonómica es una máquina más pesada que el ámbito local. Espero que esa parte municipalista tenga un reflejo en la cultura política en las áreas que quiero establecer en la Viceconsejería.

–Vayamos a sus áreas. Memoria Democrática, ¿en qué proyecto trabaja?

–Hay varias cuestiones. Para empezar, conseguimos duplicar el presupuesto que había. Uno de los principales aspectos de la negociación para formar el Gobierno fue precisamente que la Viceconsejería tuviese unos espacios claramente políticos y no es casualidad que nosotros llevemos la Memoria Democrática. Tenemos una historia detrás y nuestras políticas en esa materia son reflejos de esa historia. Contemplamos la creación del instituto de la memoria, que es la pieza clave para poder desarrollar cualquier actividad en este marco.

–Por partes. ¿Cuándo se pondrá en marcha el instituto?

–Es lo que más nos urge y la idea es poder desarrollarlo en este semestre del año, porque si no tenemos esa pieza fundamental la directora general estará muy sola y no tendrá apoyos.

–¿Dónde va a estar?

–Nos gustaría que estuviese aquí cerca, a ser posible en este edificio.

–¿Cuánta gente va a trabajar?

–Tres o cuatro personas además de la directora. Un jefe de servicio, un administrativo, el documentalista y la secretaria.

–¿Hay estimaciones de cuántas fosas comunes de la Guerra Civil están pendientes de exhumación en Asturias?

–No, es un trabajo que haremos con la Universidad. El catedrático de Arqueología Avelino González Gutiérrez se sentará con nosotros. Hay un órgano que trabajará conjuntamente y de ahí saldrá las cronologías de los trabajos. Habrá equipos con forenses, historiadores... Todo lo que se requiere para una exhumación, que es como hacer una excavación arqueológica.

–Consumo es otra de sus áreas, con 1,9 millones de euros para diferentes proyectos, ¿qué van a hacer?

–Es una de las áreas que menos se conoce de toda la Administración. Hay escuelas de formación que son muy importantes para educar a la población en esta materia: evitar fraudes, materia alimenticia... En todo lo que se refiere a la ciudadanía hacen un trabajo con diferentes colectivos. Queremos que eso se amplíe. El problema que tenemos es que el director general lo tenemos sin tomar posesión (es Faustino Zapico, que tuvo un accidente de tráfico y se está recuperando) y tenemos que esperar. Este servicio funciona muy bien. Hacemos arbitrajes y algunos salen muy bien. Los únicos que no están expuestos son los bancos.

–Cada vez hay estadísticas más preocupantes en jóvenes sobre la adicción al juego, ¿se puede hacer algo más desde el Gobierno?

–Yo creo que en Consumo, durante la pasada legislatura, hubo un ministro que quiso meter mucho orden (Alberto Garzón) y hay muchos conflictos e intereses económicos por el medio. Nuestro principal objetivo debe ser alejar a los jóvenes de esos ámbitos de consumo descontrolados. El juego no aporta nada, no es lúdico, acaba siendo una adicción y somete a las familias a una presión que resulta totalmente horrorosa. Tenemos que educar a la población para que no lleguen a ese punto. Y cuando llegan ahí, hay que ofrecerles una salida a través de programas, colaboraciones, terapias... El juego es otra droga.

–¿Y las políticas de Juventud?

–Las políticas de juventud conforman el corazón social de los presupuestos cubriendo en parte, a través de las partidas en vivienda, la principal preocupación para desarrollar un proyecto de vida en Asturias.

–La ministra de Sanidad ha abierto la posibilidad a prohibir fumar en las terrazas, ¿qué pasará en Asturias?

–Soy exfumadora y tengo el corazón partido (se ríe). Entiendo que hay que buscar siempre vías de conciliación. Si se puede fumar en las terrazas a lo mejor hay que buscar que las mesas estén más separadas. Un fumador tiene que saber cuando está molestando, hay que ser respetuosos y el marco tiene que ser ese. No sé si los intereses económicos son los que mueven todas estas polémicas y no los de salud.

–¿Actúan coordinados con el Ministerio de Pablo Bustinduy, del ala de Sumar?

–Es un Gobierno que acaba de nacer y vamos a ser copartícipes. Tenemos sintonía política y además lleva mucha de las áreas de esta Viceconsejería.

–Vayamos a Derechos Ciudadanos. ¿Cómo va a funcionar la Oficina contra la Corrupción?

–Tenemos muchas leyes que poner en marcha y una es la de Transparencia. Tenemos que crear el consejo de transparencia, lo que requiere un acuerdo en la Cámara de dos tercios. Es decir, tenemos que nombrar al presidente de ese consejo con un gran consenso, no vale con el acuerdo de Gobierno. Vamos a necesitar al PP y estamos empeñados en que se saque adelante. Trataremos de que la negociación sea fructífera y creo que el PP va a estar.

–¿La idea sigue siendo que el consejo se ubique en Avilés?

–Yo ese melón ya no lo abro. Si nadie dice otra cosa, la ubicación ya está decidida y es Avilés. No tendría mucho sentido generar una vía de polémica cuando lo más importante es que nos pongamos de acuerdo con el PP, porque el Grupo Mixto es factible que lo apoye y contamos con ellos.

–¿Cuentan también con Vox?

–No, con Vox no, con el PP sí.

–¿Por qué en Asturias solo hay una partida de medio millón de euros para la Agenda 20230?

–Porque nosotros estamos empezando. La dirección general empieza en este ejercicio presupuestario y el director, Juan Ponte, tomó posesión recientemente. Viene con un bagaje y una experiencia local en el ámbito de Gobierno. Confío plenamente en que en esta legislatura nos marcaremos los objetivos, pero este año es de transición. Tiene que asentarse y en septiembre veremos si el presupuesto es poco o mucho. La dirección general es mucho de coordinar, porque es transversal en el Gobierno, ya que afecta a muchas áreas.

–La ley LGTBI, ¿qué hay avanzado?

–Ya se están empezando a tener los primeros contactos con los colectivos. Queremos que la ley salga de toda la zona de conflicto y se haga con la mayor participación de todos los colectivos. También tiene que tener un apoyo amplio en el parlamento. La ley saldrá con consenso y diálogo y a partir de ahí veremos cómo se va a desarrollar. Tenemos claro que hay un marco: el de la ley estatal, y de ahí no nos vamos a bajar. Ese es el mínimo.

–Entonces parece complicado que haya un apoyo amplio en la Junta.

–Somos optimistas, será el desarrollo de una ley muy importante para mucha gente, porque da garantías y derechos. Somos una comunidad autónoma donde vamos a desarrollar una ley LGTBI, cuando hay otras que ahora mismo están vaciando de contenidos la ley nacional y llevándola al olvido. Nosotros al revés.

–¿Hay plazos?

–No tenemos un tiempo establecido o cronología, hay una legislatura para sacarla y nos interesa que sea fruto del acuerdo.

–¿Qué aspectos va a tener?

–No, no. El marco es la ley estatal y a partir de ahí... La directora general está haciendo un trabajo muy importante reuniéndose con familias y colectivos. Hay una segunda parte que tiene que ver con el ámbito político, que se estudiará cuando llegue al parlamento.

–La Consejería de Izquierda Unida engloba áreas muy dispares, desde el LGTBI hasta el Urbanismo. ¿Cómo se puede explicar a la ciudadanía que áreas tan diferentes en su gestión estén juntas en un Gobierno?

–Podríamos haber ido a dos consejerías en la negociación, pero nos parecía que así encajaba perfectamente. Hay una consejería en la que hay un eje fundamental, que es la vivienda y la ordenación del territorio y urbanismo, porque se deciden los futuros modelos. Ordenación del Territorio lo trata todo. La Viceconsejería tiene un carácter más político, centrada en la expansión de los derechos. Se nos critica, es verdad, nos dicen que si somos la macroconsejería. Hay una frase que lo resume bien: "Haz lo que digo, pero no lo que hago". Eso están haciendo el PP y Vox donde gobiernan, nos dan lecciones a los demás, pero no lo aplican en su territorio.

–Vox dice concretamente que esta Consejería es un chiringuito político.

–Vox es un chiringuito.

–El PP lo criticó también.

–Nosotros podríamos haber tenido dos consejerías, en las que hubiésemos duplicado las dos secretarias generales técnicas, con lo que implica de gasto de personal, tendríamos dos gabinetes... Lo que hicimos fue reducir gastos. Estamos cómodos en esta negociación. Tenemos la parte de los derechos ciudadanos, que es el corazón político y la parte donde nosotros respiramos mejor. Ahí nos sentimos reflejados.

–La izquierda está dividida, ¿le preocupa?

–Hay una enorme polarización política en el día a día a nivel nacional. En la calle eso se puede entender, la izquierda, la derecha... Lo que es más difícil de entender es la polarización de la propia izquierda y su base social no la comparte. Tenemos que intentar retomar esa unidad d acción.

–¿Cómo ve a Covadonga Tomé (diputada del Grupo Mixto, electa por Podemos)?

–No voy a entrar en la política interna de los partidos, porque es una fuerza política diferente. A nivel político, como diputada, creo que ha habido un cambio importante en Covadonga y en su entorno. Está en una lógica más política y comienza a ser una pieza clave en el sostén de la izquierda.

–¿Tendría sitio en IU?

–Tiene sitio donde está. Acaba de hacer una propuesta para estar en la dirección de Podemos y no creo que su objetivo sea estar en IU. Me gustaría que la estabilidad que se le dio al presupuesto se trasladase a la legislatura. Ojalá tengamos una etapa legislativa en la que las tres patas de la izquierda tuviesen apoyo unos en otros.

–¿Cómo es la convivencia en su proyecto? También hay varios partidos.

–Buena. Tenemos que reforzar ese espacio político, que es la suma de organizaciones políticas pequeñas y alguna más grande, como la nuestra. Los próximos tiempos van a ser fundamentales, también pensando en el desarrollo de Sumar en Asturias. Venimos de una cultura en la que la colaboración se viene dando de forma natural y esa cultura mueve Convocatoria por Asturias.

–¿Dónde está Sumar en Asturias?

–En las últimas generales fuimos con Sumar y volcamos nuestros esfuerzos para que esa candidatura tuviese apoyos. Izquierda Unida puso a disposición de Sumar toda su estructura orgánica y tenemos una implantación territorial muy importante. Tenemos que ver cómo se va consolidando. Es la única manera de estar en la política desde la izquierda, llegando a acuerdos y buscando ser influyentes. Veremos cómo se consolida el espacio de Sumar.

–¿Podemos está amortizado?

–No lo creo y no soy nadie para decirlo. Ellos están con una estrategia política que no pasa por estar en el mismo espacio que los demás. Eso no quiere decir que en el futuro no estemos juntos otra vez. Están intentando reconfigurar su espacio.