Las cifras que demuestran que la Universidad de Oviedo no tiene gancho fuera de Asturias

La Universidad de Oviedo es poco atractiva para los jóvenes extranjeros. Los estudiantes procedentes de otros países ni siquiera representan este curso en Asturias el 5% de la matrícula total (el 4,7%). Según los datos aportados en el último Claustro por el Rector, de los 20.408 alumnos de grado, máster y doctorado, únicamente 977 vienen de fuera de España. Avanzar en la internacionalización es uno de los retos que tiene la universidad asturiana y en general todos los campus públicos del país. El problema no está en los programas de movilidad, como "Erasmus", en donde la Universidad de Oviedo batió el curso pasado récords al acoger a 831 jóvenes, sino en las matrículas ordinarias (las de todo el año).

En esta segunda entrega sobre las necesidades de la universidad, LA NUEVA ESPAÑA analiza este tema y el de su alta producción científica, que sin embargo viene acompañado de un aumento de la burocracia. La primera publicación, que salió este domingo en el suplemento "Criterios", se centró en la desconexión que hay entre la sociedad y la universidad, repercutiendo ello en la financiación privada, que hoy es muy escasa, así como en la bajada de alumnos por la crisis demográfica, el ascenso de la FP y el furor de la universidad privada en España. La renovación este mes del Consejo Social y de una próxima actualización de su ley –la actual es de 1997– constituyen una oportunidad para cambiar de inercia en la institución académica de la región.

Internacionalización

"La universidad pública española es la menos internacionalizada de Europa", avisa Antonio Abril, presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de la Universidades Españolas, presidente del Consejo Social de la Universidad de La Coruña y egresado de la Universidad de Oviedo. Y eso a pesar, apostilla, de tener una gran ventaja: el idioma, que es el segundo más hablado del mundo. El problema no está en los programas de movilidad de estudiantes tipo "Erasmus", en los que España se coloca en los primeros puestos, sino en las matrículas ordinarias. La Universidad de Oviedo, por ejemplo, no llega a los mil estudiantes extranjeros. Este curso tiene 977. Y de ellos, pese a compartir el idioma, "solo el 30% procede de países hispanohablantes", como aseguró hace meses el vicerrector de Internacionalización, Daniel Santos. Es decir, curiosamente atraemos a más jóvenes de otros países que de Latinoamérica, por lo que hay mucho margen de mejora.

En un momento en el que la universidad pierde alumnos –y seguirá perdiendo a la vista del desplome de la natalidad–, la captación de jóvenes foráneos se ha convertido en una necesidad urgente. Hace 16 años, Asturias tenía 7.500 universitarios más que hoy. A la crisis demográfica se suman nuevas amenazas como la extensión de los campus privados –que todavía no han llegado a la región– y el éxito de la FP –ya hay más alumnos en ciclos que en grados universitarios–.

No obstante, la comunidad mejoró este curso algo sus datos de atracción de alumnos foráneos, pasando de 2.180 a 2.482. Son 302 más en un año y representan el 12% de la matrícula total. Pero si ahondamos un poco más, veremos que de ellos solo 977 son extranjeros, contando estudios de grado, máster y doctorado. El grueso, por tanto, son españoles, procedentes de otras comunidades. A favor de la Universidad de Oviedo juega el hecho de que consigue retener a un porcentaje muy elevado de los jóvenes que hacen la EBAU en la región, lo cual demuestra que su oferta de titulaciones es atractiva y en septiembre engordará todavía más con dos nuevos grados muy demandados: Deportes y Criminología.

La institución, con 183 grupos de investigación, eleva su producción científica, pero le lastra el aumento de la burocracia

Volviendo a la internacionalización, el último informe del Ministerio sobre "Datos y Cifras del Sistema Universitario Español, curso 2022/23", sitúa a Asturias a la cola en estudiantes extranjeros matriculados en grado: solo 243 (el 1,4% del total). Únicamente Extremadura está en una situación parecida, con 238 (el 1,4%). La Rioja tiene menor número (200), sin embargo, estos representan más (el 5,6%) en la matrícula global. En máster, Asturias escala alguna posición más, con 260 estudiantes foráneos (el 13,6%), aunque sigue en los últimos puestos. Están por detrás, Canarias, Aragón, Baleares, Extremadura y La Rioja. Lo mismo sucede en doctorado: la región tenía en el curso 2021/22 un total 271 extranjeros (el 16,1%). Cataluña es la comunidad más atractiva en máster (el 36,4% de su alumnado procede de otro país) y en doctorado (el 38,6%), mientras que en grado gana Navarra (el 12,7%).

¿Qué puede hacer Asturias y el país en su conjunto para mejorar estas cifras? Antonio Abril da tres recetas: hacer marketing de verdad aprovechando que la marca España tiene tirón, impulsar las titulaciones bilingües y utilizar más el idioma inglés. La Universidad de Oviedo oferta en estos momentos diecinueve títulos de grado con asignaturas en inglés impartidas por profesores acreditados. Existen dos modalidades de itinerarios: cursado íntegramente en la institución asturiana o completando la formación dentro del programa erasmus o de otro convenio de movilidad. No obstante, son diecinueve grados dentro de una cartera de más de 60 carreras.

En todo esto el Rectorado de Ignacio Villaverde no se mantiene inmóvil y ya en febrero de 2023 lanzó una campaña en Tik Tok con el rapero Gazir para captar a estudiantes extranjeros, poniendo el foco en Latinoamérica. Asimismo, su equipo logró culminar a finales de 2022 el trabajo iniciado por el anterior gobierno de crear y liderar un supercampus europeo. La Universidad de Oviedo está a la cabeza desde entonces de la alianza "Ingenium", integrada por otras nueve instituciones académicas europeas, todas ellas de países diferentes. En este inicio de año, el consorcio dará un gran paso con el lanzamiento de la primera convocatoria de ayudas para la formación de grupos de investigación conjuntos, con 20.000 euros por equipo. El siguiente paso será crear las primeras titulaciones comunes, con las que la Universidad de Oviedo aspira a aumentar su número de matriculados extranjeros.

Otro hito del actual Rectorado fue el ingreso como miembro del Real Colegio Complutense en Harvard en 2022. Gracias a ello, tres investigadores asturianos han podido realizar este curso una estancia de tres meses en la institución más prestigiosa del mundo, al conseguir una beca dentro del acuerdo. Esto también es de vital importancia, porque, como dice Antonio Abril, la internacionalización "no es solo un tema de alumnos, sino también de profesores" y existe escasa movilidad de docentes.

Una montaña de papeles

Además de por su calidad docente –grandes empresarios y cargos públicos que se formaron en Asturias así lo reconocen–, la Universidad de Oviedo sobresale por su cada vez mayor producción investigadora. La institución académica asturiana captó hasta el pasado septiembre 36 millones de euros en proyectos científicos, frente a los 27 de 2022. Son 9 millones más, debido principalmente a la atracción de fondos europeos, 187 investigaciones más y 10 nuevos grupos, que elevan la cifra total a 183. Este crecimiento en los laboratorios genera, sin embargo, graves problemas de gestión, porque, como se quejan los científicos, "la burocracia cada vez va a más".

"Hay que ir hacia un sistema de simplificación", remarca el presidente de la Conferencia de Consejos Sociales, Antonio Abril

Como consecuencia de ello, el servicio de investigación de la Universidad sufrió en los últimos meses un gran colapso, que no solo ha supuesto retrasos de hasta un año en el pago a proveedores y en las contrataciones, sino también pérdidas de dinero. No se trata de un mal único de la universidad asturiana, sino que afecta a todos los campus del país. "El sistema es absolutamente garantista y eso supone un montón de trámites. Hay que ir hacia un sistema de simplificación", asegura el presidente de la Conferencia de Consejo Sociales. Un mal que no ha corregido la LOSU. Unido a lo anterior, otro reto que urge acometer es la transformación digital. La Universidad de Oviedo va dando pasos, pero son muy lentos.

Como indica Héctor González, investigador científica del CSIC y nuevo miembro del Consejo Social de la Universidad de Oviedo, Asturias cuenta con profesores "bien posicionados dentro de nuestro país y fuera de él". El máximo exponente era el bioquímico Carlos López Otín, que desafortunadamente perdió Asturias el pasado 15 de diciembre, debido a su prematura jubilación el mes pasado a los 65 años. El descubridor de más de 60 genes codificantes relacionados con el cáncer continuará investigando, pero lejos de Asturias, en París, en el Laboratorio de Kroemer de la Universidad de La Soborna, en donde a finales de 2022 empezó una estancia científica. López Otín decidió alejarse de la región tras la campaña de acoso que sufrió en el seno de la institución académica asturiana –según él mismo denunció– y los leves castigos que se impusieron a sus supuestos acosadores. La marcha de Otín, auguran algunos, castigará a la Universidad de Oviedo en los rankings internacionales.

No obstante, hay más tesoros en los laboratorios de la región. El pasado verano el físico ovetense Santiago Folgueras consiguió la ayuda más potente que la Unión Europea concede a un investigador joven: la "Starting Grant" del Consejo Europeo de Investigación (ERC), dotada de 1,5 millones, para mejorar el sistema de filtrado del detector CMS, del Centro Europeo de Física de Partículas (CERN). Esta misma ayuda fue conseguida anteriormente por otro físico, el moscón Pablo Alonso, que ahora tiene una ERC superior, la "Consolidator Grant", de 2 millones, para controlar las interacciones entre luz y materia en un campo 100.000 veces más pequeño que el grosor de un pelo humano.

Recientemente, el último ranking elaborado por el CSIC situaba a cerca de 200 científicos de la Universidad de Oviedo en la élite nacional, con el físico de partículas Isidro González Caballero en primera posición regional y en el puesto 11 del país. Caballero pertenece al ICTEA (Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias) y precisamente este centro, perteneciente a la Universidad de Oviedo, ha logrado atraer a la astrofísica ovetense Noemí Pinilla Alonso, que acercará a la región a la élite en la investigación sobre el sistema solar con un proyecto que está financiado con un millón de euros. Hasta ahora, Pinilla era investigadora del Florida Space Institute de la Universidad Central de Florida y experta colaboradora de la NASA.

Con todo, la universidad asturiana tiene un nivel investigador excelente. Los científicos de la región solo necesitan una cosa para seguir avanzando: poder dedicarse más a los laboratorios y menos al papeleo.